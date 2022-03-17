В Эр-Рияде состоятся мирные переговоры враждующих сторон Йемена. Хуситы согласны мириться

21:34 17.03.2022

В Эр-Рияде состоятся мирные переговоры враждующих сторон Йемена

17.03.2022



Мирные переговоры между враждующими группировками в Йемене под эгидой Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), начнутся в Эр-Рияде 29 марта и завершатся 7 апреля, заявил генеральный секретарь совета Найеф Фалах Аль-Хаджраф 17 марта, пишет газета Arab News.



Приглашения на переговоры, направленные на "открытие гуманитарных коридоров и достижение стабильности" в раздираемой войной стране, будут разосланы примерно 500 людям, сказал Найеф Фалах Аль-Хаджраф на пресс-конференции.



"ССАГПЗ проведет переговоры между йеменскими группировками по урегулированию кризиса. Мы призываем все йеменские стороны прекратить огонь и начать мирные переговоры", - сказал Аль-Хаджраф.



По словам генсека, переговоры будут посвящены шести основным военно-политическим вопросам, и участникам не будет навязываться повестка дня.



Он выразил надежду, что все йеменские стороны откликнутся на инициативу ССАГПЗ, и сказал, что урегулирование кризиса находится в руках йеменцев.



"То, что мы представляем, - это не новая инициатива, а подтверждение того, что решение находится в руках йеменцев", - сказал Аль-Хаджраф.



Напомним, 17 марта Сергей Лавров заявил, что Россия поддерживает политическое урегулирование йеменского конфликта как единственно возможное.