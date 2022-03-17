 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 17.03.2022
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Среда, 16.03.2022
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В Эр-Рияде состоятся мирные переговоры враждующих сторон Йемена. Хуситы согласны мириться
21:34 17.03.2022

В Эр-Рияде состоятся мирные переговоры враждующих сторон Йемена
17.03.2022

Мирные переговоры между враждующими группировками в Йемене под эгидой Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), начнутся в Эр-Рияде 29 марта и завершатся 7 апреля, заявил генеральный секретарь совета Найеф Фалах Аль-Хаджраф 17 марта, пишет газета Arab News.

Приглашения на переговоры, направленные на "открытие гуманитарных коридоров и достижение стабильности" в раздираемой войной стране, будут разосланы примерно 500 людям, сказал Найеф Фалах Аль-Хаджраф на пресс-конференции.

"ССАГПЗ проведет переговоры между йеменскими группировками по урегулированию кризиса. Мы призываем все йеменские стороны прекратить огонь и начать мирные переговоры", - сказал Аль-Хаджраф.

По словам генсека, переговоры будут посвящены шести основным военно-политическим вопросам, и участникам не будет навязываться повестка дня.

Он выразил надежду, что все йеменские стороны откликнутся на инициативу ССАГПЗ, и сказал, что урегулирование кризиса находится в руках йеменцев.

"То, что мы представляем, - это не новая инициатива, а подтверждение того, что решение находится в руках йеменцев", - сказал Аль-Хаджраф.

Напомним, 17 марта Сергей Лавров заявил, что Россия поддерживает политическое урегулирование йеменского конфликта как единственно возможное.

Источник - smi.today
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