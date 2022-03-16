Экс-премьер Болгарии (ставленник США) Б.Борисов задержан по тяжелым коррупционным обвинениям

22:49 17.03.2022

СМИ сообщили о задержании бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова



Бывший премьер-министр Болгарии, лидер партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Бойко Борисов задержан в ходе полицейской операции. Об этом сообщают местные СМИ. По имеющимся данным, также фигурантами расследования стали экс-глава Минфина и ряд других политиков стали - речь идет о деле по фактам злоупотреблений европейскими средствами.



По имеющимся данным, в домах фигурантов проводятся обыски.



Премьер-министр страны Кирил Петков в соцсети написал следующее: "Никто не стоит над законом".



В среду глава прокуратуры Европы Лаура Кевеши заявила, что ведомство получило данные о порядка 120 случаях злоупотреблений европейскими средствами в Болгарии. По ее словам, в основном жалобы касались фактов злоупотребления средствами европейских фондов, связанных с госзаказом и субсидиями на развитие сельского хозяйства, строительства и восстановление после пандемии COVID-19.



Авторы: МАРТА ПЕТРОВА