Маркетинг "Байрактаров" терпит фиаско, - "НВО"

00:09 18.03.2022 Турецкие дроны не стали сверхоружием Украины

17.03.22



Об авторе: Николай Васильевич Преображенский – журналист.



Ставка Киева на импортные беспилотные летательные аппараты показала свою несостоятельность. Фото Reuters

Видеоролики, демонстрировавшие осенью 2020 года форменный расстрел с воздуха армянской техники во время обороны Нагорного Карабаха беспилотными летательными аппаратами турецкого, израильского и азербайджанского производства, в том числе турецкими аппаратами Bayraktar TB2, дали, очевидно, основание украинским военным полагать, что так же легко и непринужденно можно будет решить вопрос об "усмирении" Донбасса в очередном военном конфликте. Правда, авторитетные эксперты придерживались совсем другой точки зрения.

Вот что об этом в интервью ТАСС на VII Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" сообщил генеральный конструктор АО "Кронштадт" Николай Долженков.



"С моей точки зрения, мы действительно имеем успешную демонстрацию такого безнаказанного использования беспилотных технологий в боевых действиях против неподготовленного противника. С одной стороны, эти технологии действительно позволяют поражать цели без риска для собственных солдат и летчиков. А с другой стороны, тот уровень вооружений, который был у войск Нагорного Карабаха, конечно, не соответствовал современному уровню. И я бы назвал это "блестящей" маркетинговой демонстрацией для повышения рейтинга экспортного потенциала. А против современных "Панцирей" эта бы история не прошла", – отметил Николай Долженков.



Специальная военная операция российских войск на Украине началась 24 февраля. С этого момента украинские войска применяют для уничтожения российской наземной военной техники имеющиеся у них в арсенале БЛА Bayraktar TB2. Эти аппараты украинская сторона не только закупила в Турции, но и планировала производить по лицензии на специальном серийном заводе, который на территории Украины должна была построить компания "Байкар дифенс", принадлежащая Сельчуку Байрактару, являющемуся зятем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.



Турки, правда, пытаются дистанцироваться от применяемых украинскими войсками "Байрактаров", представляя их не как военную помощь, а как частный бизнес, не имеющий какого-либо отношения к государственной политике. "Поставки турецких беспилотников "Байрактар" Украине являются не военной помощью, а скорее частным бизнесом, – заявил журналистам проправительственной газеты "Сабах" (Sabah) заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Киран. – Украина хотела купить этот продукт у нашей фирмы, и стороны заключили выгодную сделку между собой".



Так что слова красноармейца товарища Сухова о том, что "Восток – дело тонкое", не теряют своей актуальности и сегодня, когда началось переустройство существовавшего мирового порядка и уничтожение вновь возродившегося на Западе нацизма.



Обращает на себя внимание тот факт, что в первые дни боевых действий посольство Украины в Анкаре в своем официальном аккаунте в Твиттере опубликовало видео, которое якобы демонстрирует работу беспилотников "Байрактар", поражающих российскую наземную военную технику.



Как сообщил информационно-аналитический центр "Джейнс" из Лондона, 27 февраля начальник Генштаба Украины генерал Сергей Шаптала поделился этой видеозаписью со словами "Машаллах!" (по-турецки "великолепный").



Однако, как оказалось в действительности, украинский театр военных действий мало чем напоминает Нагорный Карабах, в небе которого безнаказанно действовали турецкие "Байрактары". Первые сообщения о сбитых турецких беспилотниках начали поступать уже 24 февраля. С 24 по 27 февраля включительно, согласно официальным сообщениям народной милиции ЛНР и Минобороны РФ, было сбито 9 "Байрактаров". Затем эти аппараты вплоть до 5 марта внезапно исчезли из сводок российских военных.



Так что же произошло? Ситуацию прояснил лондонский центр "Джейнс", освещающий боевые действия на Украине по западным источникам информации. По его данным, Турция перебросила дополнительные "Байрактары" для восполнения потерянных в боевых действиях летательных аппаратов.



Министр обороны Украины Алексей Резников заявил 2 марта, что новые "Байрактары" прибыли в страну в рамках более широкого пакета международной военной помощи. Резников не уточнил, сколько новых разведывательно-ударных беспилотников получила Украина, но 1 марта военно-транспортный самолет А400М "Атлас" турецких ВВС совершил полет из Анкары в Польшу. Вполне очевидно, что на его борту находились новая партия "Байрактаров", которые были затем переброшены наземным транспортом на территорию Украины.



Начиная с 5 марта турецкие беспилотники вновь появились в официальных сводках российского Минобороны. В частности, с 5 по 13 марта включительно авиацией и ПВО Воздушно-космических сил, а также войсковой ПВО было сбито 19 "Байрактаров". Вполне очевидно, что продолжение последует. При этом Анкара остается на прежней своей позиции, что турки не несут ответственности за то, что делают покупатели "Байрактаров" TB2.



Напомним, что Bayraktar TB2 – это средневысотный БЛА большой продолжительности полета класса MALE (medium-altitude, long-endurance), который был разработан для обеспечения турецкой армии средствами тактической разведки, наблюдения и обнаружения целей. Длина аппарата составляет 6,5 м, размах крыла 12 м, крейсерская скорость 130 км/ч, дальность полета 150 км, продолжительность полета 24 часа, практический потолок 9 тысяч метров. При максимальной взлетной массе 630 кг аппарат может нести до 55 кг боевой нагрузки, включая малоразмерные управляемые боеприпасы с лазерной системой наведения.



Можно полагать, что темпы производства "Байрактаров" в Турции не беспредельны. Не исключено, что компания "Байкар" для удовлетворения запросов украинских военных может изменить очередность выполнения имеющихся экспортных заказов и переориентировать их на Украину.



Например, в мае 2021 года Варшава приобрела у Турции 24 аппарата Bayraktar TB2. Контрактом предусматривается поставка вооруженным силам страны четырех беспилотных авиационных комплексов с противотанковыми ракетами. По данным Минобороны Польши, поставки должны были быть осуществлены с 2022 по 2024 год. Однако эти поставки турецкая сторона может переориентировать на Украину.



Более того, нельзя исключать возможности поставок Украине более тяжелых турецких беспилотников "Акынджи" (Akinci) компании "Байкар Макина" (Baykar Makina). Этот беспилотник с украинским турбовинтовым двигателем АИ-450Т имеет высокие тактико-технические характеристики: при максимальной взлетной массе 4500 килограммов масса полезной нагрузки составляет 1350 килограммов, аппарат может осуществлять полет продолжительностью до 24 часов на высотах до 12 200 метров и нести до 900 килограммов вооружения на внешних подвесках и до 450 килограммов во внутренних отсеках фюзеляжа.



Турция уже заключила первый контракт на экспорт "Акынджи", и, по данным информационно-аналитического центра "Джейнс", этой страной с высокой долей вероятности является именно Украина, поставившая для "Акынджи" турбовинтовые двигатели AI-450T производства запорожской компании "Мотор Сич". Хотя сегодня транспортировка новых партий двигателей из Запорожья в Польшу и затем в Турцию вряд ли осуществима, "Мотор Сич" ранее уже поставил компании "Байкар" 20 двигателей АИ-450Т для БЛА "Акынджи".



Возвращаясь к сегодняшней ситуации, необходимо отметить, что по состоянию на 13 марта в украинском небе уничтожено 139 беспилотных летательных аппаратов противника различного назначения – от разведывательных до разведывательно-ударных. Это свидетельствует о том, что российская авиация и ПВО уже отработали тактику борьбы с украинской беспилотной техникой и в дальнейшем будет ее совершенствовать.



Что касается боевого применения на Украине российских беспилотников, то Министерство обороны РФ пока предоставляет ограниченную информацию по применяемым на театре военных действий отечественным БЛА. И если уже известно об успешном вводе в действие разведывательно-ударных беспилотников типа "Форпост" и "Иноходец-БЛА", то пока нет информации о том, применяются ли на Украине барражирующие ударные боеприпасы типа "Ланцет" и "КУБ". В то же время тактика украинских нацистов по размещению военной техники среди жилых строений, размещения огневых точек на крышах домов, в которых блокировано гражданское население, требует хирургической точности в нанесении огневых ударов. И вот здесь свою роль могли бы сыграть российские барражирующие боеприпасы, атакующие вскрытые цели с отклонением в пределах нескольких сантиметров, по типу артиллерийских управляемых снарядов "Краснополь" с лазерной системой наведения. И поскольку эти боеприпасы были ранее успешно испытаны в Сирии, то что же мешает осуществить их боевое применение на украинском ТВД?



Применение украинскими вооруженными силами беспилотной техники в боевых условиях позволило также вскрыть полную несостоятельность противовоздушной обороны НАТО. Поздно вечером 10 марта запущенный для выполнения боевого задания украинский беспилотный разведчик Ту-141 "Стриж" по неизвестным пока причинам незамеченным пролетел через воздушное пространство трех стран НАТО и упал в пригороде хорватской столицы Загреб. Правительство Хорватии подтвердило факт падения украинского БЛА, отметив, что он пересек воздушное пространство Румынии и Венгрии, прежде чем войти в воздушное пространство страны и упасть в пригороде Загреба. Как уже выяснилось, на борту дрона была авиационная бомба весом 120 кг. При крушении аппарата она сдетонировала в земляной воронке, образовавшейся при падении беспилотника. Об этом сообщает национальное телевидение Хорватии HRT со ссылкой на источник в Минобороны страны.



"Так как дрон ударился в мягкую почву, взрыв произошел в воронке под землей. Если бы падение пришлось на бетон или асфальт, последствия бы были катастрофическими", – со ссылкой на телеканал сообщает агентство РИА Новости.



По данным Совета национальной безопасности Хорватии, беспилотник вошел в воздушное пространство Хорватии из соседней Венгрии на скорости 700 км/ч и на высоте 1300 метров. Президент Хорватии Зоран Миланович отметил, что "серьезный инцидент" должен быть тщательно расследован, чтобы определить, "как относительно простой беспилотник более часа осуществлял полет над странами НАТО, не будучи обнаруженным".



Необходимо отметить, что ВСУ Украины недавно отремонтировали и вернули в эксплуатацию неизвестное количество разведывательных беспилотников Ту-141 "Стриж" и Ту-143 "Рейс" советского производства.



Западные эксперты шокированы тем фактом, что беспилотник мог пролететь незамеченным в воздушном пространстве Восточной Европы и НАТО во время повышенной региональной напряженности. В каждой из трех стран, над которыми совершался полет украинского БЛА, есть наземные радары и истребители ПВО. Эти национальные средства в настоящее время дополняются бортовыми платформами раннего предупреждения НАТО и многочисленными истребителями других союзных стран, которые сосредоточены на восточной границе альянса.



Несмотря на то что Хорватия начала собственное расследование, командование НАТО, безусловно, будет подробно изучать подробности этого инцидента для выяснения причин того, что же произошло с ее сетью раннего предупреждения противовоздушной обороны. Источник - НВО

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