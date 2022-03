Новая экономика для России, - Сергей Глазьев

00:13 18.03.2022 Экономика русской победы

нам нужен мощный инициирующий импульс в форсированном становлении нового технологического уклада



Сергей Глазьев



В своей зажигательной статье "Идеология русской победы" Александр Проханов констатировал, что "Россию изъедают изнутри очаги тьмы: расцветает культура осквернения, когда срываются пломбы со всех запретных сундуков, распечатываются все ящики Пандоры, и демоническая энергия гасит вечные огни…" К числу сегодняшних охранителей он причисляет "государственников, проповедующих служение, а не стяжательство". Однако для успешной обороны и, тем более, для Победы проповедовать мало - нужно действовать. В нынешней ситуации мировой гибридной войны действовать нужно быстро и эффективно, без оглядки на клишированные одергивания оппонентов-стяжателей и, тем паче, на проявившие себя враждебные силы, выстроившие эшелонированную линию сопротивления силам созидания России на новой технологической и новой-старой идейно-мировоззренческой основе, предполагающей конвергентную модель развития - синтез экономических достижений имперского и советского периодов, помноженный на опыт преодоления острых фаз развития новейшей отечественной истории.



Такой подход положен в основу предложенной Президентом Российской Федерации идеи формирования Большого евразийского партнерства (БЕП). Партнерство, если его реализовать по изначальному замыслу, сторонится философии нагнетания и противопоставлений в духе "сюзерен - вассал" с построенной в этом духе системой международных экономических отношений; оно изначально ориентируется на посыл о возможности гармоничного сосуществования, а в экономическом отношении - о сопричастности партнеров в деле экономического приращения не в ущерб интересам друг друга. Конечно, классические представления о пределах разделения труда в рамках формируемых технологических траекторий и шире - технологических зон, - не отживший себя анахронизм, но практические инструменты БЕП направлены не на конфронтацию и передел сфер влияния, а на то, как сугубо экономическими средствами создать доверительную атмосферу сотрудничества в Евразии, поиск и нахождение консенсуса даже там, где интересы, скажем, ЕАЭС и Всеобъемлющего регионального экономического партнерства расходятся. Иными словами, БЕП - универсалистская модель для сборки с понятной концепцией, стратегией и определенными перспективными приоритетами. Она задает четкие ориентиры и позволяет сформулировать и уточнить национальные стратегии развития. Для России - это предложенная академическим сообществом (и широко отрецензированная экспертными кругами) программа опережающего развития на основе форсированного развития производств нового технологического уклада и формирования институтов нового мирохозяйственного уклада "Социальная справедливость и экономический рост".



Программа, ставшая доктринальной и в рамках работы экономической секции Всемирного русского народного Собора, предусматривает переход от политики искусственно продлеваемого статус-кво (или инерционного сценария) к мобилизационному сценарию по многократным проектировкам Изборского клуба и ученых Российской академии наук.



Цели, какие они должны быть



В контексте формирующегося Интегрального мирохозяйственного уклада, основанного на интеграционных процессах, объединяющих разные народы в сетевых по своему характеру союзах - ЕАЭС, ЕС, АСЕАН, МЕРКОСУР и т.д. - нам нужно ставить четкие сверхнапряженные, но сбалансированные и реально выполнимые цели, соответствующие основным трендам XXI века, и разрабатывать алгоритмы их достижения. Исходя из претерпевающего динамичные изменения внешнего фона (замещения технологических и мирохозяйственных укладов вкупе с необходимостью внутренней перестройки по мобилизационному сценарию), цели долгосрочного экономического развития формулируются следующим образом:



- поддержание ежегодного прироста ВВП на уровне не менее 10% в ближайшие 5 лет (с опережающим двукратно приростом инвестиций в основной капитал) и не менее 7% в последующем - на основе полного использования имеющихся производственных мощностей, роста производительности труда, повышения конкурентоспособности производства товаров и услуг, стимулирования инновационной активности и НТП, формирования благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата. Это позволит утроить ВВП России к 2050 году;



- доведение средней продолжительности предстоящей жизни до 80–85 лет, чтобы Россия вышла по этому показателю на уровень передовых стран мира;



- доведение объемов строительства жилья до 1 кв. метра на человека, что позволит увеличить вдвое жилой фонд России и полностью обеспечить жильем все населения России;



- повышение уровня и качества жизни народа и доведение его до уровня передовых стран мира в реальном выражении;



- овладение в полной мере технологиями пятого и шестого ТУ, обеспечение передового мирового уровня в научно-техническом развитии и конкурентоспособности производства товаров и услуг.



Целевыми ориентирами в политике социального государства на обозримую перспективу должны стать:



- увеличение средней продолжительности жизни российских граждан до лучших мировых показателей;



- превышение к 2050 году среднедушевых доходов населения уровня, существующего в развитых странах (это означает необходимость их утроения за счет экономического роста с опережающим повышением оплаты труда, доля которой в структуре распределения национального дохода должна составлять не менее 70% по сравнению с нынешними 50%); выход России на уровень Европейского союза по индексу развития человеческого потенциала;



- преодоление вынужденной безработицы (в особенности среди молодежи) в результате опережающего роста производства товаров и услуг с высокой долей добавленной стоимости путем кредитно-налогового стимулирования создания новых рабочих мест; развития высшего и среднего специального образования, развертывания системы повышения квалификации, переквалификации и трудоустройства безработных; организации общественных работ;



- ликвидация бедности и преодоление социальной аномии: соблюдение законодательно утвержденных минимальных социальных стандартов потребления базовых продуктов питания, жилищных условий и энергоснабжения, бесплатной медицинской помощи; обеспечение нуждающихся за счет федерального бюджета по ежегодно устанавливаемым нормативам, а также принятие программы чрезвычайных мер, включая бесплатное нормированное распределение продуктов питания и предметов первой необходимости среди детей, стариков, инвалидов, других нуждающихся групп населения;



- реализация мер полноценной поддержки семьи, материнства и детства, включающих доведение размера пособия по уходу за ребенком до прожиточного минимума, восстановление и развитие сети детских образовательных, творческих и спортивных организаций, защиту семейных ценностей и прекращение пропаганды насилия и разврата в средствах массовой информации;



- восстановление на законодательном уровне обязательств государства в социальной сфере и соблюдение социальных гарантий;



- включение обязательств государства, предусмотренных федеральным законом "О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации", в состав внутреннего долга и реализация программы мер по его обслуживанию и погашению на основе предоставления населению в зачет долга товаров и услуг отечественного производства;



- преодоление расслоения общества по уровню благосостояния, освобождение от налогообложения доходов ниже двукратной величины прожиточного минимума на члена семьи, восстановление прогрессивной шкалы налогообложения доходов, превышающих эту величину более чем в пять раз;



- восстановление права граждан на отапливаемое и электрифицированное жилье со всеми удобствами; сохранение прав на фактически занимаемое жилье без уплаты налога на имущество с приватизированных квартир и арендной платы за использование государственных квартир, предоставленных до 1992 года; развертывание системы льготного ипотечного кредитования жилищного строительства с предоставлением кредита на срок не менее 10 лет с нулевой реальной процентной ставкой; восстановление программ массового жилищного строительства для нуждающихся семей с бесплатным предоставлением квартир в бессрочную аренду; отмена законодательных норм, предусматривающих принудительное выселение людей из квартир за неуплату коммунальных платежей; введение автоматической системы предоставления адресных дотаций на оплату коммунальных услуг - исходя из того, что затраты на эти цели не должны превышать 10% совокупного дохода членов семьи.



Этих целей можно достичь только при условии сбалансированного и планомерного развития экономики на основе смешанной стратегии опережающего развития с учетом возможностей нового технологического и созданием институтов нового мирохозяйственного уклада.



Кормчие стагнации



Однако, пока мы, как говорит в упомянутой выше статье Александр Проханов, не "очистим от мусора наши государственные институты, изгоним из них стяжателей, насильников и предателей", эта программа реализована быть не может. Имитация бурной деятельности и непрестанное воспроизведение симулякров с их препарированием общественному сознанию как блага была очень удобна для стяжателей и предателей, а не для подвижников и героев. Пассионарии, готовые к созиданию, маргинализировались, выдавливались, подвергались массированным диффамациям и информационным репрессиям. Напряжение душевных сил и профессиональных качеств добросовестных государственных служащих нейтрализовывалось угождающими начальству прихлебателями, которые ложью и лестью проскальзывали к высотам государственной власти.



Наиболее явно превалирующие в российской элите качества проявлялись в проводимой ее частью экономической политике, которая, как известно, всегда и везде является результирующей экономических интересов. Как бы ни изощрялись ее проводники, представляя проводимую политику как объективно обусловленную, основанную на знаниях и преследующую общественные цели роста производства и благосостояния, в реальности они защищали интересы той части властвующей элиты, которой проводимая политика была выгодна вне зависимости от ее последствий для народа и национальной экономики. Клевреты же новоявленных рантье, находящиеся у них на довольствии, прикрываясь наукообразной догматикой, должны были так закамуфлировать проводимую политику, чтобы прекариат ничего не заподозрил, а еще лучше, поблагодарил за стабильность в условиях глобальной неопределенности.



Любая дисфункция в российской экономике ответственными за макроэкономическое состояние объяснялась исключительно влиянием внешних шоков в условиях открытого рынка, а никак не рукотворной внутренней политикой, торпедирующей рост производства, инвестиций и реальных располагаемых доходов граждан. Если нам рекомендуется принять на веру объяснение системных провалов внешними причинами, то они кроются в поражении финансово-экономических властей когнитивным оружием извне, что в конечном счете приводит к чрезмерной внешнеэкономической зависимости и подверженности российской экономики малейшим колебаниям. Если бы не это поражение части элиты на идейно-мировоззренческом, ментальном уровне, то и политика велась бы по другим лекалам, исходя из иных представлений и подходов к стимулированию экономического роста. А в ситуации, когда коллективные либералы видели свое alter ego в МВФ, принимая оценки этой организации за "чистую монету" и слепо следуя ее рекомендациям, иного ожидать и не приходилось: экономика находилась в замкнутом круге, разорвать который может только смена парадигмы развития.



Угодничество весомого пласта квазинацинальной элиты инструкциям международных институтов обрекало российскую экономику на неотвратимое отставание и в перспективе, в то время как политическое целеполагание справедливо диктует необходимость обеспечения темпов роста выше среднемировых. Накопленный ущерб от этого угодничества, по самым скромным оценкам, нарастающим итогом с 2014 года уже превысил 30 трлн рублей недопроизведенной продукции. И это только вершина айсберга.



Прежнее безвольное следование методичкам МВФ суть следование в фарватере навязанной политики Вашингтонского консенсуса, всегда и везде сводящееся к системе разрушительных для национальной экономики догм: отказ от валютных ограничений для беспрепятственного трансграничного движения капитала; отказ от суверенной денежно-кредитной политики и привязка эмиссии национальной валюты к приросту валютных резервов; приватизация собственности, включая природные ресурсы, без ограничений для иностранного капитала; отказ от регулирования цен и планирования, предоставление внутреннего рынка в распоряжение глобальных монополий.



Имплементация этих догм у нас повлекла деградацию и примитивизацию экономики, ежегодно терявшей более 100 млрд долл. в неэквивалентном внешнеэкономическом обмене в интересах финансовой системы США - по сути, колосса на глиняных ногах, пределы гегемонии которого очерчены сроками окончательного упадка мирохозяйственного уклада, зиждущегося на безбрежной эмиссии и военно-санкционной дубине, и становления нового интегрального мирохозяйственного уклада, основанного на диаметрально противоположном подходе - выстраивании равноправных и недискриминационных партнерских отношений как на межгосударственном, так и на межрегиональном уровнях.



Игра в имитацию



Ярким примером имитационного характера прежней системы управления стали итоги реализации Концепции долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, с большой помпой принятой в 2008 году. Но, как и все генерируемое в режиме имитации, она оказалась провальной. Вместо достижения цели ежегодного прироста ВВП в 6,5% - среднегодовые темпы ниже 2%, вместо увеличения реальных располагаемых доходов населения на 64–72% по сравнению с 2012 годом - их непрерывная отрицательная динамика начиная с 2014 года. Цель по снижению уровня абсолютной бедности вдвое, с 13,4% в 2007 года до 6–7%, в результате реализации концепции была провалена: за период 2008–2012 годов доля населения с доходами ниже прожиточного минимума опустилась до 10,7%, затем количество бедных опять стало расти и по итогам 2016 года составило 13,3%, а после некоторого снижения в 2017–2018 годах в 2019 году этот показатель вновь возрос до 12,7%. Как констатируется органами даже официальной статистики, за чертой бедности в России живет более 18 млн человек. Заложенное же концепцией перераспределение бюджетной системы в пользу расходов на развитие человеческого потенциала с 8,6% ВВП в 2007 году до 11,7% ВВП в 2020 году привело к их сокращению: на образование - с 4% до 3,7%, на здравоохранение - с 3,6% до 2,9% ВВП.



В оправдание за афронт такого масштаба (с регулярным повторением оного в рамках исполнения президентских указов по целям развития) имитаторы указывали на различные форс-мажорные обстоятельства: мировой финансовый кризис, государственный переворот на Украине 2014 году, американо-европейские санкции, пандемию. Но все эти пришедшие извне бедствия при желании могли бы быть со знанием дела обращены в выгоды для России и стимулировать ее экономический рост. Покажем, как предатели и стяжатели не дали это сделать.



Как мы констатировали, мировой финансовый кризис мог бы быть использован для реализации стратегии опережающего развития экономики России, если бы денежные власти прекратили утечку капитала и обеспечили бы неограниченное низкопроцентное долгосрочное кредитование инвестиций в создание и расширение производств нового технологического уклада, широкое распространение его базисных нововведений, реализацию упомянутой выше Концепции долгосрочного развития и других документов стратегического планирования. Этого не было сделано ни в 2009-м, ни в 2014 годах, когда на Россию обрушились финансовые санкции США и их сателлитов.



Чтобы избежать коллапса, а с введением санкций и обвалом курса рубля в 2014 году кризис прочно погрузил российскую экономику в состояние стагфляции, Банк России должен был бы спешно развернуть компенсирующие кредитное эмбарго механизмы долгосрочного рефинансирования российских заемщиков. Эти механизмы должны быть похожи на европейские и американские, которые обеспечивают безграничное рефинансирование западных банков и корпораций на долгосрочной основе под символический процент - ведь в современной экономике без кредита невозможно не только расширенное, но даже простое воспроизводство.



Как показано в многочисленных исследованиях, монетарные факторы инфляции в современных российских условиях не основные; теоретически и эмпирически доказано, что попытки подавить инфляцию путем количественного ограничения денежной эмиссии или удорожания кредита не дают нужного результата в современной экономике с ее сложными обратными связями, нелинейными зависимостями, несовершенной конкуренцией. Более того, эти попытки уже два десятилетия демонстрируют свою контрпродуктивность: вместо снижения инфляции неизменно происходит падение производства и предложения товаров и, как следствие, повышение цен. В количественной теории денег, из которой исходили монетарные власти, процессу производства вообще нет места, как и научно-техническому прогрессу, монополиям, внешней конкуренции и другим факторам реальной экономики.



Как известно, экономическая политика не является нейтральной по отношению к экономическим интересам, она ведется в интересах чуждых общественным интересам доминирующих групп влияния, глубоко аффилированных с международным капиталом. Это, как показано в художественно-документальной книге Джона Перкинса "Исповедь экономического убийцы", удел плетущихся на поводке у Вашингтонского консенсуса развивающихся стран или стран с переходной экономикой, чья псевдоэлита интегрирована в западную на правах колониального сатрапа. Но будучи истовыми ревнителями тамошних ценностных установок, они мирятся с вассальным положением в обмен на мнимые гарантии сохранения вывезенных капиталов и выведенных активов.



Позволять услужливым догматикам и дальше саботировать четкие политические указания российского руководства равноценно преступлению. Позволять это делать - это все равно как если бы после июня 1941 года советское руководство продолжало бы снабжение Третьего рейха советским сырьем за рейхсмарки и давало бы ему кредиты на производство военной техники. Чем бы подобная политика закончилась в то время - понятно. Также понятно, что проводимая ранее денежно-кредитная политика закономерно влекла за собой долларизацию финансовой системы, ее сжатие вследствие вывоза капитала и рестрикционной денежной политики, падение инвестиций и производства, снижение уровня жизни при очевидных возможностях быстрого экономического подъема. В 90-е годы это можно было еще оправдать: США покровительствовали российскому руководству, создавая благоприятный внешнеполитический фон саморазрушению российской экономики и ее обескровливанию. Сегодня они, вместе с европейскими приспешниками, ведут с Россией войну, и главным в этой войне является экономический фронт, стремление не допустить экономической самости России и восхождения Евразийского экономического союза. Следовательно, именно здесь должен быть развернут мобилизационный сценарий с кардинальным пересмотром направленности качества экономической политики.



Угроза Русскому миру



Фатальные февральские события 2014 года с государственным переворотом на Украине и повсеместным воцарением хаоса стали лишь финальным аккордом крупной спецоперации, ключевой целью которой было утверждение на Украине платформы "анти-Россия", в духе ставших уже хрестоматийными нарративов. В исторически обусловленном поле конфликтности и агрессии Запада против России, двигающем свой "драг нах остен", Украине всегда отводились заглавные роли. Наиболее ярко отношение Запада к Украине выразил Бисмарк, сказав: "Могущество России может быть подорвано только отделением от нее Украины… необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России. Для этого нужно только найти и взрастить предателей среди национальной элиты и с их помощью изменить самосознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть все русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Все остальное - дело времени" (Бисмарк О. Мысли и воспоминания. Москва: ОГИЗ. СОЦЭКГИЗ, 1940). Вслед за прусским канцлером концентрированное отношение Запада к Украине в своей книге "Великая шахматная доска" выразил Збигнев Бжезинский, написавший, что "без Украины Россия перестает быть евроазиатской империей" (Bzezinski Z. The grand chessboard: American primacy and its geostrategic imperatives - New York: Basic books, October 1997).



Канцлер Германской империи оказался точен, указав на технологию вырывания Украины из российского лона путем противопоставления, в сущности, двух начал единого целого. Вряд ли о постановках Бисмарка знал считавшийся вполне себе пророссийским Леонид Кучма, когда в отсутствие на то необходимости в заголовке своей книги выдвинул противопоставление "Украина - не Россия", которое предопределило скатывание лидирующей по темпам роста постсоветской республики на последнее место в Европе по уровню бедности, погрузившее ее в пучину братоубийственной гражданской войны и приведшее к реставрации самых уродливых форм нациостроительства.



Марионеточный нацистский режим в полной мере отрабатывает формат Украины как анти-России. Нужно отдать должное последовательности архитекторов нынешнего облика Украины, полностью потерявшей субъектность и поддерживающей свое существование



- радикальной русофобией и нацистской идеологией;



- тотальной антироссийской пропагандой, совмещенной с репрессиями против инакомыслящих;



- полной зависимостью от американских спецслужб, агентура которых фактически руководит украинским правительством;



- политической диктатурой с насильственным подавлением всех оппозиционных сил;



- доминированием прозападной олигархии в бизнесе, тесно связанной с политической верхушкой.



Заблуждением и наивностью было полагать, что Украина никуда от России не денется, поскольку уровень экономического взаимопроникновения настолько высок, что было бы самоубийственным отречься от тысяч кооперационных связей и совместных проектов. Но именно эти связи и боязнь тесной экономической интеграции стали побудительным мотивом для Запада и его агентуры в украинском руководстве для решительных действий по торпедированию формирования единого экономического пространства с участием Украины. Спусковым крючком к подготовке государственного переворота 2014 года стало запоздалое решение киевских властей отсрочить подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, неравноправное и дискриминационное для украинской экономики.



С вступлением в силу Соглашения об ассоциации с ЕС Украина лишилась суверенитета, подчинилась торгово-экономической, внешней и оборонной политике ЕС. Заключив это соглашение, Украина обязалась участвовать под руководством ЕС в урегулировании региональных вооруженных конфликтов. При этом она сама стала "заряженной" на военный конфликт с Россией. Как по написанному: Украина - анти-Россия.



Если бы не характер украинской власти и доминирование западной линии в принятии Киевом ключевых решений, а также многолетнее бездействие эмиссаров Москвы ("куда она от нас денется"), выбор, с высокой долей вероятности, был бы сделан в пользу интеграции в таможенный и экономический союз с Россией, что открыло бы перед украинской экономикой огромные перспективы развития и крупный рынок сбыта широкой номенклатуры высокотехнологических товаров, произведенных в контуре традиционных и вновь сформированных кооперационных связей. Евразийская интеграция в отсутствие среди членов Союза Украины также существенно проигрывает, так как дальнейшее его развитие всецело связано с реализацией масштабных совместных проектов, затруднительных в отсутствие технологических зон сходимости и сопрягаемых производств (если не учитывать пару Россия - Белоруссия). По оценкам ученых РАН и НАНУ, выпадение Украины из ЕЭП - Единого экономического пространства, инициированного именно ею еще в 2003 году, привело к потере около трети совокупного экономического потенциала ЕАЭС, оказавшегося в тисках инерционного сценария развития.



"Замыкающий шаг"



Как и в показательных примерах с проводниками реализуемой модели денежно-кредитного регулирования в рамках выданного западными институциями мандата и с молчаливым согласием на разрушение самоценной российско-украинской производственной кооперации в преддверии госпереворота 2014 года "всадники борьбы с апокалипсисом" филигранно отыграли предписанную им партию в изначально казавшемся невинным сценарном моделировании Фонда Д. Рокфеллера - как и Б. Гейтс известного "филантропа", спонсирующего идеи мирового правительства как необходимого инструмента спасения человечества от угроз перенаселения и загрязнения Земли. Стоит напомнить, что на предыдущем переломном этапе технико-экономического развития, когда мировая экономика погрузилась в кризис в связи с завершением жизненного цикла 4-го технологического уклада, он инициировал создание Римского клуба, выступившего с докладом "Пределы роста" (англ. The Limits to Growth) - доклад Римскому клубу, опубликованный в 1972 году. Содержит результаты моделирования роста человеческой популяции и исчерпания природных ресурсов. В написании доклада принимали участие Донелла Медоуз, Денниc Медоуз, Йорген Рандерс и Уильям Беренс III").



Сегодня тема самоограничения потребления ресурсов развивающимися странами вновь актуализируется и дополняется угрозой самоуничтожения человечества вырывающимися из остатков дикой природы и оттаивающей вечной мерзлоты невиданными ранее вирусами.



Прогноз Фонда Рокфеллера о вирусной пандемии, подготовленный десять лет назад, поражает точностью совпадения с нынешней ситуацией. В 2010 году был обнародован доклад указанного фонда и Глобальной сети бизнеса "Сценарии для будущего технологии и международного развития" (Scenarios for the Future of Technology and International Development. The Rockfeller Foundation, Global Business Network. May 2010).



В одном из сценариев доклада с названием в духе спецопераций секретных служб США из голливудских блокбастеров - Lock Step ("Замыкающий шаг") - по сути, представлено моделирование глобальной дестабилизации посредством пандемии вируса. В нем говорится: "Во время пандемии национальные лидеры во всем мире усилили свои полномочия и установили строжайшие правила и ограничения… Даже после того, как пандемия прошла, этот более авторитарный контроль и надзор за гражданами и их деятельностью остались и даже усилились. Чтобы защитить себя от распространения все более глобальных проблем - от пандемий и транснационального терроризма до экологических кризисов и растущей нищеты, - лидеры во всем мире стали править более жестко". При этом заявленная в докладе неизбежность становления авторитарных режимов - не случайная констатация, а прописанная между строк команда "фас" глобальному капиталу по бескомпромиссной борьбе против "недемократических" режимов, не уживающихся с либеральным содружеством наций. Чтобы придать этой экспансии хоть сколько-нибудь благообразный вид, международная повестка старательно насыщается ложными целями и задачами вроде необходимости координации мировых усилий по борьбе с изменением климата, под которые, в свою очередь, верстаются прибыльные проекты, например, европейский углеродный налог, чреватый многомиллиардными издержками для крупнейших экспортеров продукции топливно-энергетического и химико-металлургического комплексов России.



Нужно полагать, что Украине для подтверждения ею статуса антироссийского и русофобского форпоста США и НАТО была отведена существенная (если не решающая) роль по сценарию "Замыкающий шаг". Иначе на ее территории не разместили бы с дюжину биологических лабораторий, "исследующих" патогены, в том числе коронавирусных инфекций, сибирской язвы и других особо опасных инфекционных заболеваний. Признание официальными властями США наличия таких лабораторий и подтверждение этого факта соответствующим финансированием по линии оборонного ведомства не оставляет сомнений в преднамеренности таких "невинных" экспериментов в непосредственной близости к густонаселенной европейской части России.



Сценарий Lock Step и его производные, в отличие от институтов, гармонизирующих широкое международное сотрудничество и кооперацию, формирует иную разновидность нового мирохозяйственного уклада и предполагает, по сути, продолжение тенденции либеральной глобализации, дополненной технологиями тотального контроля за населением лишенных национального суверенитета стран. Под это выстраивается глобальная система институтов, регулирующих воспроизводство не только мировой экономики, но и всего человечества посредством современных информационных, финансовых и биоинженерных технологий. Главной проблемой такой политической системы является ее полная безответственность и аморальность, приверженность ее наследственной властвующей элиты мальтузианским, расистским и человеконенавистническим воззрениям. Под разумеющимся прикрытием фиговым листком либеральных ценностей, которые, как видно по опыту реформ новейшей России и по другим регионам активного присутствия "светочей" либерализма, выродились в крайние формы, получившие название "либерального фашизма".



Владимир Пантин определил его так: "Это ничем не ограниченная власть, диктатура крупнейших транснациональных корпораций (в том числе ИТ-корпораций), глобальных финансовых структур и криминально-мафиозных организаций, которых обслуживают армии продажных и беспринципных политиканов, журналистов, блогеров, "звезд" шоу-бизнеса, вместе с отрядами боевиков-террористов и "пушечным мясом" в виде зомбированной, необразованной и обработанной в соцсетях молодежи. Эта "мягкая", незаметно "обволакивающая" сознание людей глобальная диктатура стремится насадить свои собственные, единые для всех стран и народов ценности, единые нормы поведения, единые законы, единые стандарты, единые правила жизни. И за нарушение этих единых ценностей, норм и правил диктатура уже карает и будет карать всех несогласных - фактическим изгнанием из общественного пространства и из политики, тюрьмами, "перевоспитанием" в исправительных лагерях, использованием морального и физического террора вплоть до уничтожения". (В. Пантин "Либеральный фашизм в современном мире: уроки для России"). Упреждающая спецоперация России по демилитаризации и, главное, по денацификации Украины полностью подтверждает тот факт, что западный либеральный фашизм и фактически чинимый ими этноцид (те же лабораторные разработки по таргетному воздействию вирусов на представителей определенных рас и народов) с использованием украинских территории и населения как опытного полигона, обязанного выстрелить по всему русскому в согласованный западными кураторами момент, готов на любые жертвы, чтобы, наконец, довести до конца проваленную миссию по расчленению и уничтожению России.



Опасность этого явления в том, что оно оставляет за собой ложный шлейф: полная несвобода даже в мыслях и чувствах под видом "полной свободы". А как известно, нет более прочного и всеохватывающего, тотального рабства, если раба убедить в том, что он свободен.



Одна из геополитических целей сектантской либеральной экспансии - и ее проводники из лагеря национальной псевдо-элиты, собственно, не скрывают этого - расчленение и уничтожение России, которой, несмотря на экономические провалы, удалось встать в авангарде сопротивления. Впрочем, пока не оформилась антивоенная коалиция стран, выступающих за мирный переход к новому мирохозяйственному укладу, наше положение зыбко и может быть укреплено только за счет национализации элиты, устранения системных дисфункций в системе управления и перехода к мобилизационному сценарию экономического развития.



Экономический инструментарий русской победы



Провозглашенная Александром Прохановым идеология Русской Победы вязнет в кулуарах экономических ведомств. Их руководство мыслит другими категориями: рыночного равновесия, сравнительных конкурентных преимуществ, текущей экономической рациональности. Проводимая в этих координатах макроэкономическая политика обрекает страну на заведомый проигрыш в геоэкономическом соревновании с другими державами и, следовательно, на поражение в ведущейся против нас мировой гибридной войне на уничтожение. А иначе и быть не может, если контуры воспроизводства экономики заведены на выгодоприобретателей вне российской юрисдикции, а проводники финансово-экономической политики находятся в давнишней глубокой и осознанной эмиграции.



Если бы наши цари мыслили таким образом, то не было бы ни Транссиба, ни русского экономического чуда в начале прошлого века. Россия оставалась бы отсталой аграрно-лесной страной. Если бы так думало советское руководство, то мы не пробежали бы по призыву Сталина за 10 лет отрезок пути в развитии экономик, который наши конкуренты прошли за столетие, и погибли бы в войне с европейско-германским фашизмом.



Нам нужен мощный инициирующий импульс в форсированном становлении нового технологического уклада и формировании институтов нового мирохозяйственного уклада. Но прежде - очищение государственной системы управления от безответственности должностных лиц и от криминализации ряда важнейших институтов ее регулирования.



Несмотря на введенные санкции, российская экономика сохраняет способность к опережающему развитию. Имеющийся производственный, научно-технический, ресурсный и интеллектуальный потенциал позволяет рассчитывать на ежегодный прирост ВВП на 5–10% при приросте инвестиций на 10–15%. Для этого необходимо устранение прорех в нашей системе экономической безопасности и приведение макроэкономической политики в соответствие с поставленными национальными целями социально-экономического развития.



После введения антироссийских санкций 2014 года ученые РАН многократно предупреждали руководство Банка России о необходимости отказа от использования доллара, евро и фунта, а также номинированных в них активов в составе валютных резервов в условиях ведущейся против России гибридной войны со стороны стран - эмитентов этих валют. Были написаны десятки аналитических записок и докладов на эту тему, направленных денежным властям. Но вместо того, чтобы реализовать эти предложения и заместить указанные активы золотом, руководство ЦБ продолжало вплоть до последнего времени их наращивать, ограничивая долю золота в золотовалютных резервах незначительной величиной (20%). Хуже того, российские банки, включая государственные, в последние годы вывезли за рубеж более 500 тонн золота, продав его за ненужную теперь уже валюту, которая арестована на их зарубежных счетах.



Вследствие проводимой Банком России политики под контролем стран НАТО находятся наши валютные резервы, оборот частного капитала через офшорные зоны, Московская биржа; ими осуществляется методологическое руководство Банком России.



Для преодоления указанных дисфункций и вывода экономики России на траекторию опережающего развития необходимо введение сквозного механизма институциональной и персональной ответственности по всем уровням управления развитием экономики.



Необходима системная мобилизационная политика развития российской экономики, которая должна строиться как смешанная стратегия опережающего роста нового технологического уклада, динамического наверстывания в сферах с незначительным технологическим отставанием и догоняющего развития в безнадежно отставших отраслях. Для этого требуется принятие следующего комплекса мер по концентрации ресурсов в ключевых направлениях формирования нового технологического уклада, активизации имеющегося научно-технического потенциала, импорту передовых технологий для преодоления технологического отставания.



Политика опережающего развития должна предусматривать:



1.1. Разработку и реализацию целевой программы опережающего развития экономики на основе нового технологического уклада, предусматривающей меры по наращиванию инвестиций в развитие составляющих его производственно-технологических комплексов до 25% в год, и формирование соответствующих институтов и контуров управления.



1.2. Создание системы стратегического планирования, включающей установление приоритетов экономического и научно-технического развития и формирование индикативных планов и программ их реализации.



1.3. Подчинение деятельности всех органов макроэкономического регулирования, включая ЦБ и Минфин, а также государственных корпораций решению задач модернизации и роста экономики, полноценного раскрытия ее научно-технического потенциала. Для этого необходимо индикативное планирование совместной деятельности государства и предприятий на основе инвестиционных контрактов, предусматривающих процедуры взаимной ответственности за достижение поставленных целей. Следует установить целевые показатели работы государственных институтов развития, банков, корпораций и агентств по направлениям их деятельности и ввести механизмы реальной ответственности за их своевременное достижение.



1.4. Снижение процентных ставок до 2–4% и создание механизмов рефинансирования инвестиционной и инновационной деятельности путем целевой денежной эмиссии под обязательства правительства, государственных институтов развития, предприятий, предусмотренных федеральными и региональными инвестиционными программами, проектами институтов развития, специальными инвестиционными контрактами.



1.5. Освобождение от налогообложения доходов предприятий, направляемых на инвестиции в развитие производства, проведение НИОКР и освоение новых технологий, внедрение схем ускоренной амортизации основных фондов при контроле за целевым использованием амортизационных отчислений.



1.6. Двукратное увеличение финансирования НИОКР, развертывание системы целевых научно-технических программ, предусматривающих государственную поддержку инновационной активности на перспективных направлениях развития экономики.



1.7. Создание современной информационно-цифровой инфраструктуры научно-исследовательской и предпринимательской деятельности.



2. Системная политика обеспечения ускоренного экономического роста невозможна без стабилизации курса рубля, достижения устойчивости национальной валютно-финансовой системы, прекращения оттока капитала. Она предполагает реализацию следующего комплекса мер:



2.1. Остановка спекулятивного "вихря" путем прекращения кредитования валютно-финансовых спекуляций за счет ЦБ, госбюджета и госбанков, а также пресечения сговоров с целью манипулирования валютным рынком.



2.2. Снижение "кредитного плеча" с восстановлением государственного контроля над Московской биржей. Введение налога на спекулятивные валютно-финансовые операции (налог Тобина) и вывоз капитала.



2.3. Запрещение направлять средства, полученные банками и предприятиями по каналам целевого рефинансирования, на спекулятивные операции. Использование цифровых технологий контроля за движением эмитируемых целевым образом денег.



2.4. Установление повышенного резервирования средств на валютных счетах; в случае угрозы "замораживания" валютных активов российских физических и юридических лиц - до 100%. Введение контроля за трансграничными операциями капитального характера посредством открытого лицензирования.



2.5. Для обеспечения устойчивости обменного курса рубля расширить инструменты регулирования спроса и предложения иностранной валюты, предусмотрев возможность взимания экспортных пошлин в иностранной валюте с ее аккумулированием на валютных счетах правительства в ситуации избыточного предложения валюты и введения Банком России правила обязательной полной или частичной продажи валютной выручки экспортеров на внутреннем рынке в случае ее недостаточного предложения.



2.6. Разрешить заемщикам применять форс-мажор по отношению к кредитам, предоставленным из стран, вводящих финансовое эмбарго против России. На время действия санкционных мер запретить дочерним подразделениям американских и европейских банков привлечение новых средств российских физических и юридических лиц.



2.7. Прекращение предоставления кредитов нефинансовым организациям в иностранной валюте со стороны российских банков. Законодательное запрещение займов нефинансовых организаций, номинированных и предоставляемых в иностранной валюте.



2.8. Исключение из состава валютных резервов долговых обязательств стран, участвующих в санкциях против России. Исключение депозитов, номинированных в этих валютах, из системы страхования вкладов. Одновременно - либерализация оборота наличного золота и серебра как долгосрочного средства сбережения. Отмена НДС на покупку банковских слитков, что уже сделано, и введение налога на вывоз золота и серебра за рубеж.



2.9. В целях деофшоризации экономики:



- предоставлять доступ к недрам и другим природным ресурсам, госзаказам, госпрограммам, государственным субсидиям, кредитам, концессиям, к собственности и управлению недвижимостью, к жилищному и инфраструктурному строительству, к операциям со сбережениями населения, а также к другим стратегически важным для государства и чувствительным для общества видам деятельности только национальным компаниям и российским гражданам - резидентам;



- уточнить законодательное определение понятия "национальная компания", удовлетворяющее требованиям: регистрации, налогового резидентства и ведения основной деятельности в России, принадлежности российским резидентам, не имеющим аффилированности с иностранными лицами и юрисдикциями;



- обязать конечных владельцев акций российских системообразующих предприятий зарегистрировать свои права собственности на них в российских регистраторах, выйдя из офшорной "тени";



- заключить соглашения об обмене налоговой информацией с офшорами, денонсировать имеющиеся соглашения с ними об избежании двойного налогообложения;



- законодательно запретить перевод активов в офшорные юрисдикции, с которыми нет соглашения об обмене налоговой информацией по модели транспарентности, выработанной ОЭСР;



- вести в отношении офшорных компаний, принадлежащих российским резидентам, требования по соблюдению российского законодательства по предоставлению информации об участниках компании (акционеры, вкладчики, выгодоприобретатели), а также по раскрытию налоговой информации для целей налогообложения в России всех доходов, получаемых от российских источников под угрозой установления 30%-го налога на любые операции.



2.10. Принять комплекс мер, снижающих налоговые потери от несанкционированного вывоза капитала: 1) возмещение НДС экспортерам только после поступления экспортной выручки; 2) взимание авансовых платежей по НДС уполномоченными банками при перечислении поставщикам-нерезидентам импортных авансов; 3) введение штрафов за просроченную дебиторскую задолженность по импортным контрактам; 4) прекращение включения во внереализационные расходы безнадежных долгов нерезидентов российским предприятиям.



2.11. Ввести ограничения на объемы забалансовых зарубежных активов и обязательств перед нерезидентами по деривативам российских организаций, лимитировать вложения российских предприятий в зарубежные ценные бумаги, включая государственные облигации США и других иностранных государств с высоким дефицитом бюджета или государственного долга.



3. Увеличение потенциала и безопасности российской денежной системы и упрочение ее положения в мировой экономике, придание рублю функций международной резервной валюты.



3.1. Стимулировать переключение во взаимных расчетах в ЕАЭС и СНГ на рубли, в расчетах с ЕС - на рубли и евро, с Китаем - на рубли и юани. Рекомендовать хозяйствующим субъектам переходить на расчеты в рублях за экспортируемые и импортируемые товары и услуги. Предусматривать выделение связанных рублевых кредитов государствам - импортерам российской продукции для поддержания товарооборота, использовать в этих целях кредитно-валютные СВОПы.



3.2. Кардинально расширить систему обслуживания расчетов в национальных валютах между предприятиями государств ЕАЭС и СНГ посредством Межгосбанка СНГ, с иными государствами - с использованием контролируемых Россией международных финансовых организаций (МБЭС, МИБ, ЕАБР и др.).



Создать платежно-расчетную систему в национальных валютах государств - членов ЕАЭС со своей системой обмена банковской информацией, оценки кредитных рисков, котировки курсов обмена валют. Разработать и внедрить собственную независимую систему международных расчетов в ЕАЭС, ШОС и БРИКС, которая могла бы устранить критическую зависимость от подконтрольной США системы SWIFT.



3.3. Банку России осуществлять целевое рефинансирование коммерческих банков под рублевое кредитование экспортно-импортных операций по приемлемым ставкам на долгосрочной основе, а также учитывать в основных направлениях денежно-кредитной политики дополнительный спрос на рубли в связи с расширением внешнеторгового оборота в отечественной валюте и формированием зарубежных рублевых резервов иностранных государств и банков.



3.4. Организовать биржевую торговлю нефтью, нефтепродуктами, лесом, минеральными удобрениями, металлами, другими сырьевыми товарами в рублях; в целях обеспечения рыночного ценообразования и предотвращения использования трансфертных цен для уклонения от налогообложения обязать производителей биржевых товаров продавать через зарегистрированные Правительством России биржи не менее половины своей продукции, в том числе поставляемой на экспорт.



3.5. Лимитировать заимствования контролируемых государством банков и корпораций за рубежом; постепенно заместить инвалютные займы контролируемых государством компаний рублевыми кредитами государственных коммерческих банков за счет их целевого рефинансирования со стороны ЦБ под соответствующий процент.



3.6. Организовать Московский клуб кредиторов и инвесторов для координации кредитно-инвестиционной политики российских банков и фондов за рубежом, процедур по возвращению проблемных кредитов, выработки единой позиции по отношению к дефолтным странам-заемщикам.



4. Внести изменения и дополнения в закон "О Центральном банке".



4.1. Изложить ст. 3 Федерального закона в следующей редакции:



"Целями деятельности Банка России являются:



- способствование высокой занятости и устойчивому экономическому росту через обеспечение достаточного уровня монетизации экономики и доступных процентных ставок;



- защита и обеспечение устойчивости рубля;



- обеспечение развития и устойчивости банковской системы Российской Федерации;



- обеспечение развития и стабильного функционирования национальной платежной системы;



- обеспечение стабильного развития финансового рынка Российской Федерации.



Получение прибыли не является целью деятельности Банка России".



4.2. Изложить ст. 34.1 Федерального закона в следующей редакции:



"Основной целью денежно-кредитной политики Банка России является защита и обеспечение устойчивости рубля, включая его обменный курс; способствование высокой занятости и устойчивому экономическому росту через обеспечение достаточного уровня монетизации экономики и доступных процентных ставок; организация кредитования развития российской экономики, обеспечение роста инвестиционной и деловой активности, создание условий для роста производства, доходов населения; поддержание сбалансированности бюджетной системы Российской Федерации".



5. Повысить конкурентоспособность предприятий путем вовлечения трудящихся в систему их управления.



5.1. Законодательно установить права трудового коллектива, специалистов и управляющих на создание своих коллегиальных органов (Совет работников, Научно-инженерный совет, Совет управляющих) и избрание своих представителей в высший орган стратегического управления (Совет директоров), обеспечивающий учет интересов всех участников деятельности предприятия в сочетании с интересами развития самого предприятия как хозяйствующего субъекта.



5.2. Установление норм ответственности за действия всех участников производственных отношений: менеджеров - за негативные последствия принимаемых решений в условиях конфликта интересов, специалистов - за нарушение технических норм и регламентов, работников - за нарушение производственной дисциплины. Степень гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности должна соответствовать величине наносимого предприятию ущерба и уровню полномочий виновных сотрудников. Свою долю ответственности должны нести и собственники в случае их прямого вмешательства в деятельность предприятия или распоряжения правами собственности в ущерб интересам предприятия (увод прибылей и активов, принуждение к фиктивным операциям, злонамеренное банкротство, рейдерство и пр.).



5.3. Провести перепись предприятий, которая позволит восполнить имеющиеся пробелы в идентификации собственников, менеджмента, работников предприятий, восстановить соответствие между субъектами экономики и субъектами права. Требует расширения практика предоставления предприятиями т.н. интегрированной отчетности, позволяющей комплексно оценивать не только текущее состояние, но и перспективы функционирования предприятия в изменяющейся среде по широкому кругу показателей его деятельности.



5.4. В целях сбора, накопления, анализа и обобщения статистической, опросной, феноменологической и иной информации о состоянии отечественных предприятий рекомендуется создание Центра мониторинга деятельности предприятий.



5.5. Стимулирование расширения числа кооперативных и народных предприятий на основе зарекомендовавшего эффективность зарубежного опыта, а также передовой отечественной практики.



6. Подчинение государственной политики целям совершения рывка в экономическом развитии.



6.1. Создание государственного внебюджетного инвестиционно-кредитного фонда за счет целевой кредитной эмиссии в объеме выведенных ЦБ из экономики денег (до 8 трлн руб.).



6.2. С учетом значения системы стратегического планирования и того обстоятельства, что Правительство РФ как центральный орган исполнительной власти загружено текущими задачами и не может формулировать стратегические цели и контролировать их достижение, предлагается создать Государственный комитет по стратегическому планированию при Президенте Российской Федерации, наделив его соответствующими полномочиями.



6.3. В целях реализации системного подхода к управлению НТП, сквозного и всемерного стимулирования инновационной активности целесообразно создание надведомственного федерального органа, отвечающего за разработку государственной научно-технической и инновационной политики, координацию деятельности отраслевых министерств и ведомств в ее реализации - Государственного комитета по научно-техническому развитию Российской Федерации при Президенте России.



6.4. Создать единую информационную систему валютного и налогового контроля, содержащую электронное декларирование паспортов сделок с передачей их в базы данных всех органов такого контроля. Источник - Завтра

