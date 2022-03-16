Эрдоган увидел шанс реализовать турецкие амбиции, - Виктор Надеин-Раевский

00:33 18.03.2022

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О том, чем вызвана особая позиция Анкары в конфликте России и Украины, рассказывает востоковед Виктор Надеин-Раевский.



Турецкий лидер хочет использовать ослабление позиций США чтобы войти в круг великих держав.



На фоне российской военной операции на Украине и связанных с ней беспрецедентных санкций Запада неожиданную дипломатическую активность развила Турция. В Анталье при посредничестве турецкой стороны состоялась встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Затем глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу продолжил посреднические усилия, общаясь и с Москвой, и с Киевом. В среду, 16 марта, главы МИД РФ и Турции обсудят в российской столице наращивание торгово-экономического сотрудничества в условиях роста санкционного давления.



При этом сама Турция в нынешнем международном кризисе занимает двойственную позицию. С одной стороны, она поставляет Киеву оружие, а с другой, отказалась присоединяться к санкциям в отношении России. О том, чем объясняется такая политика Анкары, обозревателю "Росбалта" рассказал тюрколог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский.



- Как вы оцениваете нынешнюю позицию Анкары в украинском вопросе?



- Для Турции нынешние санкции в отношении России - это катастрофа, потому что они рассчитывали принять несколько миллионов наших туристов.



При этом Турция формально пока сохраняет режим открытого неба с Россией, но далеко не все (турецкие) самолеты уже решаются летать в Россию. Некоторые отменили свои рейсы. Например, базовая турецкая государственная авиакомпания Türk Havayolları (Turkish Airlines) так же, как и другая их компания Pegasus Airlines прекращают полеты в Россию. Нашим самолетам в Турции появляться нельзя, потому что по большей части они в лизинге. Один российский самолет по требованию лизингодателя они уже арестовали. Сейчас все страховые компании отказывают нам в страховании, аннулируют страховки, а без этого самолеты не летают.



- На ваш взгляд, чем вызвано то, что Анкара сегодня, с одной стороны, поставляет оружие Украине, а с другой, не присоединилась к последним антироссийским санкциям?



- При нынешнем состоянии турецкой экономики присоединение Анкары к западным санкциям в отношении России смерти подобно. В этом случае экономика Турции обрушится еще больше, чем это происходит сейчас. А тут у них еще и выборы президентские и парламентские через год. Победить на них президенту Турции Реджепу Эрдогану и его партии и так будет непросто, а если присоединиться сейчас к санкциям, это будет означать потерю дохода от миллионов российских туристов.



Однако, говоря об этом, нужно иметь в виду еще и подход Эрдогана к месту его страны в мире. Он считает, что сейчас наступил удачный момент для того, чтобы реализовать турецкие амбиции. Одна из главных - его стремление сделать Турцию ведущей мировой державой. По крайней мере, войти в десятку самых развитых в экономическом смысле государств.



"У Москвы и Тегерана нормальные отношения, но бизнес есть бизнес"

- И как вы думаете, получится у него?



- Пока не получается. У Эрдогана специфическая валютно-финансовая политика. Он уже вверг свою страну в крайне неприятную ситуацию, понизив процентную ставку с 17% до 14%. В результате произошло резкое падение курса турецкой лиры. Цены взлетели, началась сильная инфляция.



- Каким же образом на этом фоне Эрдоган собирается сделать Турцию ведущей мировой державой?



- Он считает, что Турция должна использовать нынешнее ослабление позиций США в мире, усиление других центров силы и таким образом войти в круг великих держав. Это его главная идея, за которую он борется. Отсюда и его выпады против пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН ("судьбу человечества определяет „горстка государств - победителей" во Второй мировой войне", говорит он). Одновременно Эрдоган постоянно подчеркивает, что Турция является важным членом НАТО, его форпостом в Восточном Средиземноморье. А с другой стороны, он проводит независимую и от НАТО, и от Вашингтона политику. Однако отказаться от членства в Альянсе и от своих союзнических обязательств перед ним, турецкий лидер безусловно не может и не собирается. Отсюда и его позиция по Украине.



Беседовал Александр Желенин