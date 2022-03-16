Российская нефть потечет в Индию вместо Европы, - "МК"

00:46 18.03.2022

Страны Старого Света не могут найти альтернативные энергоресурсы



Разрыв отношений в энергетической сфере между Россией и Европой, то есть отказ ЕС от закупок углеводородов в нашей стране, сразу вызвал множество проблем с каждой стороны. Москве пришлось искать новые каналы сбыта нефти и газа, на экспорте которых держится национальный бюджет государства, а страны континента столкнулись с необходимостью заключения договоров на свободном рынке, цены на которых способны как взлетать, так и падать, не учитывая интересы контрагентов.



Страны Старого Света не могут найти альтернативные энергоресурсы



В результате многие западные отраслевые аналитики бьют тревогу. По мнению чешского портала Časopis argument, замена поставок нефти из нашей страны обернется самыми серьезными последствиями для экономики континента: цены на баррель станут "астрономическими" и "уронят" экономику Евросоюза. В свою очередь, как говорится в мартовском отчете Международного энергетического агентства (МЭА), возможные перебои с поставками нефти из нашей страны из-за новых санкций против России способны спровоцировать глобальный шок на сырьевом рынке планеты. В результате, добыча "черного золота" в России с апреля рискует снизиться на 3 млн баррелей в сутки, а экспорт сырья и нефтепродуктов может упасть на 2,5 млн бочек. В то же время агентство отмечает, что объемы трубопроводной продажи российской нефти в европейские страны, в частности, через Белоруссию, сохранятся, а морские поставки в Китай и другие азиатские государства могут даже вырасти.



При этом России удается достичь договоренностей о новых поставках "черного золота", на который сохраняется высокий спрос. Так, Индия выступила с инициативой купить в России 15 млн баррелей (чуть больше 2 млн тонн) нефти. Контракты на первые поставки уже заключены - в мае индийские потребители получат не менее 3 млн бочек "черного золота" из нашей страны. Механизм оплаты энергоресурсов на данный момент не установлен, но не исключено, что Дели согласится оплачивать углеводороды в рублях. Правда, российские баррели достанутся индийским клиентам со значительной скидкой, поскольку расходы по доставке сырья, транспортировку в порт, оплату страховки и фрахт танкеров должна будет взять на себя российская сторона.



Запад также ищет пути снизить зависимость от российского импорта энергоресурсов. Возможности увеличения добычи нефти лоббировал премьер Великобритании Борис Джонсон на последних переговорах с Саудовской Аравией и ОАЭ. "Мир должен избавиться от российских углеводородов", - заявил он, заметив, что арабские шейхи могут стать ключевыми международными партнерами в реализации таких намерений. Конкретных ответов от ближневосточных принцев глава британского кабинета министров пока не получил.



"Найти замену российской нефти Европе будет непросто. Объемы, которые наша страна поставляет в ЕС, составляют пятую часть потребления "черного золота" континента. Теоретически, навстречу европейцам могут пойти Саудовская Аравия и ОАЭ, способные нарастить экспорт до нужного количества сырья. Правда, эти страны пока не изъявляют желания предоставлять топливные гарантии, которые в будущем, как показывает опыт России, могут быть осуждены западными политическими деятелями и осложнены санкционным преследованием", - считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.



Россия экспортирует 214 млн тонн нефти и 144 млн тонн нефтепродуктов в год. На ЕС приходится примерно 60% и 45% от этих объемов соответственно. Если будут сняты санкции с Ирана (страна входит в пятерку самых крупных регионов по запасам "черного золота"), то он может предложить европейскому рынку примерно 700 тыс баррелей в сутки. В США к концу года добыча вырастет на 1 млн баррелей в сутки. Еще на 4 тыс баррелей в сутки увеличит добычу Саудовская Аравия. Таким образом, к декабрю ЕС при желании сможет снизить импорт российской нефти на 85%. "Дальнейшее снижение производства и поставок может быть затруднено, поскольку многие перерабатывающие заводы Германии, Венгрии и Чехии получают российскую нефть не по морю, а по трубопроводу "Дружба", и чтобы заменить ее, потребуются дорогие железнодорожные поставки из портов", - отмечает глава Центра развития энергетики Кирилл Мельников.



"Если ЕС объявит эмбарго на российскую нефть завтра, то цены взметнутся к $200 за баррель, последствием чего станет жесточайший финансово-экономический кризис на следующие два года. Если будет объявлено о поэтапном или частичном эмбарго на поставки российской нефти, то цены остановятся в диапазоне $1600-180",- предупреждает старший аналитик Esperio Антон Быков. По его словам, Евросоюз и США постараются нивелировать последствия за счет роста помощью поставок из Ирана и Венесуэлы. Но этот процесс займет 3-6 месяцев. "Если же возместить российскую нефть не удастся в течение года, то западные импортеры также столкнутся с жесточайшим финансово-экономическим кризисом. Для России такой сценарий выглядит более приемлемым, так как наша страна за это время успеет перестроиться на поставки нефти в Китай и Индию", - уверен аналитик.



Николай Макеев