Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира

07:25 18.03.2022

Украинского лидера выдвинули на Нобелевскую премию мира



Стало известно, что европейские политики выдвинули президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира. В связи с этим они попросили комитет продлить сроки выдвижения кандидатов до 31 марта.



"Это нужно, чтобы обеспечить выдвижение на Нобелевскую премию мира президента Зеленского и народа Украины", - говорится в обращении на сайте комитета премии.



Так политики намерены показать украинцам, что мир на их стороне, сказано в тексте заявления.



Ранее "Свободная пресса" приводила слова постпреда России при ООН Василия Небензи о том, что оказывая Украине военную помощь, США лишь "подливают бензина" в конфликт.