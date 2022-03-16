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|Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира
07:25 18.03.2022
Украинского лидера выдвинули на Нобелевскую премию мира
Стало известно, что европейские политики выдвинули президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира. В связи с этим они попросили комитет продлить сроки выдвижения кандидатов до 31 марта.
"Это нужно, чтобы обеспечить выдвижение на Нобелевскую премию мира президента Зеленского и народа Украины", - говорится в обращении на сайте комитета премии.
Так политики намерены показать украинцам, что мир на их стороне, сказано в тексте заявления.
Ранее "Свободная пресса" приводила слова постпреда России при ООН Василия Небензи о том, что оказывая Украине военную помощь, США лишь "подливают бензина" в конфликт.