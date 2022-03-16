Скончался главный редактор газеты "Вечерний Алматы" Михаил Буренков

07:55 18.03.2022

В возрасте 57 лет скончался известный казахстанский журналист, главный редактор газеты "Вечерний Алматы" Михаил Буренков, передает Zakon.kz.

О смерти коллеги сообщили сотрудники редакции алматинской газеты. По их словам, Михаил Валерьевич заболел коронавирусом, попал с обострением в госпиталь.



Во время обследования медики обнаружили у него лимфому и погрузили его в медикаментозный сон. По словам сотрудников редакции, Михаил Валерьевич скончался сегодня ночью.



Михаил Валерьевич ушел стремительно и неожиданно для всех. Всегда доброжелательный и позитивный, с тонким и интеллигентным чувством юмора, Михаил ценил в людях талант и товарищество, начитанность и нестандартность мышления. Мы потрясены его стремительным уходом, потрясены глубиной горя, которое испытываем.

Коллеги Михаила Буренкова

О месте и времени прощания редакция газеты "Вечерний Алматы" сообщит дополнительно.



Михаил Буренков родился 14 декабря 1964 года в Алматы. В разные годы работал во многих известных казахстанских печатных и онлайн СМИ, включая "Казахстанскую правду", "Новое поколение", "Аргументы и Факты". С начала 2022 года возглавил редакцию газеты "Вечерний Алматы".