Талибы запретили в Афгане иностранные сериалы (любые)

08:34 18.03.2022

Движение "Талибан" запретило показ любых иностранных сериалов в Афганистане



Движение "Талибан" (запрещенная на территории РФ террористическая организация) официально запретило показ в Афганистане любых иностранных сериалов. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщил РИА Новости участник встречи вещателей.



Встреча культурной комиссии талибов и сотрудников министерства по делам запрещения с представителями афганских вещателей состоялась в четверг.



"Талибы четко сказали прекратить показ любых иностранных сериалов, переведенных на дари и пушту", - сообщил один из участников встречи. Талибы отметили, что в случае нарушения запрета не примут никаких оправданий, добавил собеседник.



По словам источника агентства, запрет на иностранные сериалы равносилен прекращению телевизионного вещания. "В Афганистане нет киноиндустрии, и нет ни одного сериала или фильма, который мог бы заменить иностранные. Это ограничение означает, что нужно выключить телевизоры", - заключил он.



В декабре прошлого года Министерство исламской ориентации террористического движения "Талибан" (запрещенная на территории РФ террористическая организация) утвердило новые правила, согласно которым в Афганистане теперь нельзя слушать музыку в машинах. Указание существует в письменном виде, его положения доведены до водителей. Помимо этого, теперь запрещено возить в машинах женщин без хиджаба.