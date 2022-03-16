 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Предательство в тылу страшнее лобовых таранов врага, - Александр Проханов
08:37 18.03.2022

Русское омовение
предательство в тылу страшнее лобовых таранов врага
Александр Проханов

Господу было угодно показать мне шестнадцать войн: крохотных сражений и огромных баталий - от схватки на острове Даманском до войны на Донбассе времен Дебальцевского котла. Сегодня я рвусь туда, где русская мотопехота вгрызается в Харьков. Где донецкие, стиснув зубы, рвутся в Мариуполь. Где горящие самолеты падают в предместьях Киева. Где в окрестностях Житомира проходят танковые бои. Увы, моим глазам не дано увидеть это увидеть. Я чувствую все сердцем, дыханием. Каждая пуля, попадающая в русского солдата, попадает в меня. Каждый ребенок с оторванными ногами, русский или украинец, умирает у меня на руках. Там, на переднем крае, сражаются лучшие люди России. Их закопченные лица прекрасны. Их забинтованные головы окружены нимбами. Их позывные звучат как "Отче наш".

Русская армия безупречна. А тыл безупречен? Звучат ли на телеканалах и радиостанциях призывы "Все для фронта, все для Победы!"?

"Нельзя дышать. И твердь кишит червями".

Шоу-бизнес, усыпанный бриллиантами и облитый слизью, бежит из России. Где ты, примадонна, что измучила зрителей своими мужьями и яйцеклетками? Где пересмешник-перебежчик Галкин? Где жрицы лесбийской любви Земфира и Рената Литвинова? Где бесстыдница и кровавая барыня Ксения Собчак? Где дезертир и вероотступник Невзоров? Их смыла океанская волна, лизнувшая сегодня русский берег. В этой волне захлебнулись маститые режиссеры-извращенцы, вскормленные государством себе на погибель.

Набиуллина, Силуянов, Кудрин, Чубайс - адепты Гайдара. Это они пинками затолкали Россию в мировое хозяйство, лишив ее при этом шарикоподшипников, элементной базы, станков и целых отраслей, которые создавал советский народ в великих надрывных трудах. Это они, западники, эмиссары Международного валютного фонда, зная, что близятся чудовищные западные санкции, что Россия на пороге тотальной экономической войны, это они перевели в иностранные банки триста миллиардов золотовалютных запасов, отдав эти деньги врагам. И они еще здесь, среди нас, продолжают лепетать о транспарентности, волатильности, инвестиционном климате, о неприкосновенности частной собственности. Олигархи, перегнавшие за рубеж русские деньги, оставившие русский народ в обносках, угрюмо, ненавидяще смотрят в спину наступающим русским батальонам.

Блогеры, блудные сыны интернета, бьют в спину воюющим русским частям, по которым хлещут установки залпового огня. Ошеломляюще выглядит девка, прорвавшаяся в телестудию Первого канала и развернувшая в эфире свой предательский пацифистский плакат.

Куда вы слиняли, Глускер, Максимовская, Агалакова? Вы сбежали с российского телевидения, но ваши голоса станут голосами Америки и Би-би-си. Брилев, не уходи с России-1. О твоей собственности в Лондоне позаботится Интеллидженс сервис. Дворкович десятилетиями покрывал русскую экономику ковровыми бомбежками, и теперь, слава Богу, с клеймом "предатель" его изгнали из Сколково. Шестой американский флот создает средиземноморскую эскадру из яхт, отобранных у российских олигархов. Илон Маск запускает проект по перемещению российских олигархов в дальний космос. Им несть чиста.

Сегодня Россия на полях сражений умывается кровью, но в тылу, слава Богу, началось великое омовение. В России банный день. И в этой парной Россия вытапливает из себя весь гнилой пот, берет в руки веники.

Угрожающе прозвучали слова переговорщика Владимира Мединского, что возможен компромисс, и Украина после победы русского оружия превратится в нейтральное государство, подобно Швеции и Австрии. Швеции, которая напичкана натовскими военными структурами, и Австрии, которая присоединилась к антироссийским санкциям. Неужели русские солдаты гибнут под Херсоном, Житомиром, Николаевом, чтобы политая кровью земля стала гомосексуальной Швецией, центром всех мерзостей, превращающих Европу в Содом?

Предательство в тылу страшнее лобовых таранов врага. Русская история полнится предательствами. Курбский предал Ивана Грозного. Мазепа предал царя Петра. Генералы Германской войны предали царя Николая. Власов предал Сталина. Горбачев предал советскую империю. Я видел охватившее Советский Союз предательство - сонмы партийцев, комитетчиков, красных директоров, комсомольцев, деятелей культуры, отрекшихся от своей красной Родины и бегущих к победителю Ельцину. Многие из этих перестройщиков, громивших Советский Союз, наспех загримировались патриотами, и их блудливые глазки глядят на нас из всех углов. Их всех ждет Иудино дерево.

Россия- страна героев и мучеников, страна победителей.

Директора телеканалов, жестче охраняйте свои аппаратные, чтобы в них не проникли предатели с антиармейскими пацифистскими плакатами. Федеральная служба охраны, еще жестче сомкните кольцо вокруг президента. Певцы, поезжайте на фронт и спойте в Волновахе "Синенький скромный платочек". Расчеты противозенитных С-400, перехватывайте летящие в воздухе баллистические ракеты "Точка -У", а также чартеры улетающих из России предателей.

Все для фронта! Все для Победы!

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1647581820


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