 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Атакует ли Китай Тайвань? - М.Карпов
10:01 18.03.2022

Востоковед рассказал о вероятности нападения Китая на Тайвань
Востоковед Карпов заявил, что нападение на Тайвань пока не входит в интересы Китая

Нападение на Тайвань пока не входит в планы Китая, по крайней мере на данный момент. Пекин тщательно наблюдает за развитием ситуации в Европе, заявил в беседе с "Лентой.ру" китаист и доцент Школы востоковедения НИУ ВШЭ Михаил Карпов.

"Нужно уходить от этой "умозрительной конструкции", что Китай мог сознательно подталкивать Россию к силовому решению вопроса на Украине, чтобы позже воспользоваться моментом [и решить тайваньскую проблему у границ]. Безусловно, Пекин наблюдает за ситуацией, но он не на авансцене, а за кулисами. Нынешняя напряженная ситуация точно не про Тайвань. По крайней мере пока", - поделился мнением востоковед.

Карпов считает, что в условиях кризиса безопасности в Европе и новой вспышки инфекции COVID-19 вторжение на Тайвань не входит в интересы председателя КНР Си Цзиньпина. "В 2022 году состоится съезд Компартии Китая, на котором Си пойдет на третий срок [полномочий]. Там максимально сложная ситуация, и ему нужна абсолютная стабильность как внутри страны, так и вне ее", - высказался Карпов о вероятности операции.

Он резюмировал, что на данный момент Китай не заинтересован в прямой конфронтации с союзниками Тайбэя и в проведении операции по воссоединению с Тайванем. "Китай ни с какой точки зрения не заинтересован, такая степень конфронтации Пекину не нужна. Его выгода в том, чтобы сидеть на двух стульях и сотрудничать как с Западом, так и с Россией", - считает ученый.

17 марта стало известно, что власти Тайваня обеспокоились возможностью вторжения со стороны Китая на фоне спецоперации, которую проводит Россия на территории Украины. В связи с этим Тайбэй увеличил военный бюджет.

Ранее военный политолог, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев назвал ключевые преимущества армии Китая. По его словам, главным плюсом НОАК является ее численность. "Его людские ресурсы превосходят любую страну в мире, а, может, и несколько стран", - убежден военный политолог.

Источник - Лента
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