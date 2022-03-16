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|УзбРеформы. Агентства госуслуг и интеллектуальной собственности отныне стали департаментами Минюста
10:26 18.03.2022
Два агентства присоединены к Минюсту
Указом президента Агентство госуслуг и Агентство по интеллектуальной собственности преобразуются в департаменты Минюста. Это должно сделать управленческий аппарат более компактным и эффективным, а также обеспечить экономию и рациональное расходование бюджетных средств.
Сегодня, 10:55 Политика
Агентство государственных услуг и Агентство по интеллектуальной собственности присоединяются к Министерству юстиции и станут его департаментами. Указ об этом 17 марта подписал президент Шавкат Мирзиеев.
Преобразование должно сделать управленческий аппарат более компактным и эффективным, профессионально обслуживающим население, обеспечить экономию и рациональное расходование бюджетных средств, говорится в документе. Отмечается, что такое предложение было подготовлено республиканской комиссией по разработке Программы административных реформ Нового Узбекистана на 2022−2023 годы.
Центры оказания юридических услуг, центры государственных услуг и органы ЗАГСа с сохранением всех прав и полномочий передаются в структуру и подчинение отделов юстиции районов и городов.
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Внебюджетные фонды Агентства государственных услуг и Агентства по интеллектуальной собственности переименовываются в Фонд развития госуслуг и Фонд развития интеллектуальной собственности соответственно и передаются в ведение Минюста с сохранением источников их формирования и направлений использования.
До 1 января 2023 года Минюст должен разработать и внедрить Единую базу объектов авторского права. Оператором по ведению базы и ее техническому обеспечению определено государственное учреждение "Центр интеллектуальной собственности".
Указом на Минюст возложен ряд дополнительных задач, в том числе обеспечение быстрого, удобного и качественного оказания госуслуг за счет устранения излишних административных процедур.
Кроме того, министерство будет осуществлять контроль и оценку эффективности деятельности госорганов и организаций в сфере оказания госуслуг, в том числе по внедрению информационных систем, ресурсов и баз данных.
Минюст и его территориальные подразделения также получили дополнительные полномочия:
применение административного взыскания к должностным лицам госорганов и организаций за нарушение законодательства в сфере оказания госуслуг;
наложение штрафов на юрлица за правонарушения в сфере интеллектуальной собственности;
обращение в суд с заявлением о рассмотрении трудового спора, возникшего в госорганах и организациях с государственным участием.
Исследовательскому институту правовой политики при министерстве предоставлен ряд прав, в том числе ознакомление с практикой применения актов законодательства в госорганах и организациях совместно с Минюстом с выездом на место.
В прошлом году министр юстиции Русланбек Давлетов говорил о необходимости агрессивной кадровой политики для кардинального улучшения качества госуслуг.
Агентство госуслуг было образовано в 2017 году. Функции Агентства по интеллектуальной собственности пересматривались в 2016 и 2019 годах.