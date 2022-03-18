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Шваб и насекомые. Кто готовит планетарный голод, - В.Прохватилов
10:36 18.03.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 18.03.2022

Сразу после начала 24 февраля специальной военной операции ВС РФ западные СМИ заговорили об угрозе продовольственного кризиса "в странах, зависящих от экспорта зерна и других продуктов питания из Украины и России".

The New York Times 1 марта написала, что "после нескольких дней боев глобальные товарные рынки потрясены", а фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже подскочили на 12 процентов. "Более высокие цены [на пшеницу] могут создать значительные проблемы в бедных странах, таких как Бангладеш, Судан и Пакистан, которые в 2020 году получили примерно половину или более своей пшеницы из России или Украины, а также в Египте и Турции, которые также импортировали оттуда большую часть своей пшеницы", – предсказывает NYT.

На самом деле фьючерсы на пшеницу "подскочили" лишь в ночь на 7 марта. Истерику цен спровоцировало заявление Евросоюза о новом пакете антироссийских санкций.

Подлил масла в огонь министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, который в эфире France Info объявил России тотальную экономическую войну, сказав, что Париж намерен добиваться разрушения российской экономики.

Если учесть, что в последние годы производство пшеницы в мире уверенно росло, а в 2020 году в мире был рекордный урожай зерновых, повышение цен на продукты питания в 2021 году невозможно объяснить "изменением климата". Financial Times предсказывает, что и в текущем году цены на продовольствие останутся высокими.

Откуда такая уверенность? Ведь даже во время локдаунов цены на рис, пшеницу, кукурузу не росли, а все продукты питания дешевели. Связанный с Пентагоном Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в августе 2021 года сообщил, что "сегодня на глобальном уровне не наблюдается нехватки продовольствия".

Дефицит продуктов питания и рост цен на них – это рукотворный кризис. В результате того, что сотни миллионов, миллиарды людей были загнаны в карантин, произошли разрыв цепочек поставок, кризис грузоперевозок, нехватка кадров в торговых сетях, падение агропрома.

Так, перебои с поставками мяса в США весной 2020 случились потому, что власти посадили в карантин работников мясоперерабатывающих заводов. Якобы там завелся коронавирус. Фермеры были вынуждены забить скот и птицу. Мясные полки супермаркетов опустели.

Те же причины привели к нехваткам продовольствия в Великобритании. С весны 2020 года в супермаркетах Соединенного Королевства можно было купить не больше трех упаковок яиц, муки, макарон, памперсов, туалетной бумаги.

А теперь вспомним: в своем манифесте "новой нормальности", книге "COVID-19: The Great Reset" Клаус Шваб говорит, что все страны должны будут снизить потребление и экономический рост. В октябре 2021 года Шваб выступил с основным докладом на конференции ФАО по случаю Всемирного дня продовольствия. Он прямо заявил, что снижать потребление придется принудительно, в частности с помощью геопространственных технологий, позволяющих отслеживать "выполнение десятками миллионов фермеров практики нулевого прироста выбросов в интересах охраны природы".

Это значит, что фермеров будут принуждать забивать скот и птицу, переходя к разведению насекомых и сои, которым Шваб и ему подобные уже присвоили статус "моральных продуктов".

Объединение крупнейших транснациональных продовольственных корпораций World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), в которое входят такие гиганты, как Kellogg"s, Nestle, Apple, Google, Microsoft, а также Всемирный экономический форум, разрабатывает стратегию "продовольственной справедливости". Она подразумевает разделение продуктов питания на "моральные" и "аморальные" в интересах "достижения чистого нуля углеродных выбросов, образа жизни в гармонии с природой и более справедливого будущего".

"Если мы хотим спасти планету, будущее еды за насекомыми. Жареные сверчки в школьном меню, молоко из личинок мух и болоньезе из мучного червя на ужин… Это экологически чистые блюда, которые мы можем с нетерпением ждать. Приятного аппетита!" – пишет The Guardian. Газета ссылается на призыв Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН употреблять больше "недоиспользованного ресурса" из 900 съедобных видов насекомых, что с учетом "не может быть вопросом выбора".

То есть людей хотят заставить есть мух и червяков. А пока тренируются на кошках. Компания Mars Petcare недавно анонсировала новую линейку кормов для кошек на основе насекомых, которые "демонстрируют большой потенциал в качестве корма для аквакультуры и домашнего скота". Французская фирма Ynsect привлекла $225 млн для открытия крупнейшей в мире фермы по выращиванию насекомых в Амьене, которая вскоре будет производить 100 тысяч тонн белка в год. Британская компания Entocycle получила правительственный грант в размере 10 миллионов фунтов стерлингов на строительство фермы по разведению личинок черной львинки. "Насекомые не только являются гораздо более эффективным кормом, их также можно кормить отходами, а их экскременты можно использовать в качестве удобрения", – радуется The Guardian.

Аналитики CSIS не скрывают: "Массы городской бедноты, оставшейся без работы во время пандемии… с наибольшей вероятностью устроят бунты и выступления протеста из-за роста цен на еду…"

Рукотворный мировой продовольственный кризис с угрозой планетарного голода приближает цель "Великой перезагрузки" по Швабу – снос национальных правительств, сокращение населения в мире, установление власти транснациональных корпораций.

Антироссийские санкции подстегнули истерику цен на весь спектр сырьевых товаров. Экономическая война против России набирает обороты.

Источник - fondsk.ru
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