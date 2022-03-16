Предателя Дворковича высадили из кресла главы фонда "Сколково"

11:09 18.03.2022

Дворкович ушел с поста председателя фонда "Сколково"



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Директор фонда "Сколково" Аркадий Дворкович принял решение покинуть пост, сообщается на сайте фонда. Господин Дворкович намерен сосредоточиться на развитии образовательных проектов, в том числе в рамках "Большого Сколково".



""Сколково" помог развитию огромного числа успешных стартапов по ключевым технологическим направлениям - от безопасности до образования, от медицины до энергетики. "Сколково" всегда был в авангарде инноваций в России, и сегодня, я уверен, приложит максимум усилий для построения в нашей стране собственной конкурентоспособной экономики, став главным технологическим хабом, который возьмет на себя обеспечение технологических потребностей страны",- заявил Аркадий Дворкович. Он поблагодарил коллег за слаженную работу.



14 марта Аркадий Дворкович в интервью американскому изданию Mother Jones заявил, что выступает против военной операции России на Украине и выразил поддержку украинцам, находящимся в зоне боевых действий. После этого секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак призвал уволить того с поста директора фонда "Сколково" за "национал-предательство".