Корсика уплывает в автономию, - А.Тарханов

11:15 18.03.2022

Французский остров уплывает в автономию

Корсика вступилась за своего сына



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Попытка убийства во французской тюрьме корсиканского националиста Ивана Колонны сделала его из национального героя еще и мучеником. Сторонники независимости Корсики организовали многочисленные демонстрации, которые привели к вспышкам насилия в Корте, Аяччо и Бастии. Поспешивший на остров министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что готов обсуждать автономию. "Статус Корсики будет отражен в конституции",- заверил, представляя в четверг вечером свою предвыборную программу, французский президент Эмманюэль Макрон. Рассказывает корреспондент "Ъ" во Франции Алексей Тарханов.



Волнения на Корсике начались после того, как в тюрьме города Арль был забит до полусмерти 61-летний корсиканский националист Иван Колонна. Он отбывал пожизненное заключение за убийство представителя Франции на острове, префекта Клода Эриньяка.



6 февраля 1998 года с помощью других боевиков из фронта национального освобождения Корсики (FLNC) он застрелил государственного чиновника на улице Колонна-д`Орнано в Аяччо. Террорист бежал, скрывался несколько лет у сочувствующих, пока не был схвачен в 2003 году, судим и навсегда отправлен в тюрьму.



Будучи в тюрьме, Иван Колонна женился, у него родился ребенок. Националист неоднократно подавал прошения об освобождении или переводе на Корсику. Но 2 марта на Ивана Колонну напал в тюремном спортивном зале другой заключенный Франк Элонг Абе, 36-летний гражданин Франции и уроженец Камеруна. Террорист-исламист, он воевал в Афганистане, был пойман американцами и приговорен к девяти годам заключения.



Религиозному фанатику не понравилось то, что корсиканец, с которым он до этого был в нормальных отношениях, якобы проявил непочтительность к пророку. Нападение было позднее признано террористическим актом.



В тяжелом состоянии Иван Колонна был доставлен в госпиталь в Арле, потом переведен в больницу в Марселе и с тех пор находится между жизнью и смертью. Известие о происшествии во французской тюрьме вызвало гнев среди его земляков-корсиканцев. В Корте, Аяччо, Бастии и Кальви 9 марта начались волнения, которые во многих случаях переросли в жестокие столкновения с полицией. 13 марта в Бастии протестующие пытались взять штурмом префектуру, 44 полицейских и 23 нападавших получили ранения.



Шествие демонстрантов против решения французского суда о пожизненном заключении для Ивана Колонны в 2009 году

Шествие демонстрантов против решения французского суда о пожизненном заключении для Ивана Колонны в 2009 году



Судьба содержавшихся во французских тюрьмах Ивана Колонны и двух его сообщников Пьера Алессандри и Алена Ферранди давно волновала жителей острова, которым с 2017 года заправляют националисты, выступающие за максимальное ограничение французского влияния. Группа корсиканских депутатов в Национальной ассамблее неоднократно просила перевода трех заключенных на родину, но им отказывали под тем предлогом, что местная тюрьма в Борго не приспособлена для содержания таких опасных преступников.



После нападения и вспыхнувших протестов премьер-министр Франции Жан Кастекс был вынужден снять с троих корсиканцев статус "особой охраны", который мешал их переводу на Корсику.



Иван Колонна получил право на условное освобождение по состоянию здоровья. Но об этом пока знают только близкие националиста, сам он находится в состоянии комы.



Министр внутренних дел Жеральд Дарманен признал, что государство "ответственно за людей, находящихся под его защитой, в том числе в местах заключения". Столкнувшись с яростными протестами, в которых участвует молодежь острова, министр срочно вылетел на Корсику, чтобы провести "цикл дискуссий" со "всеми выборными должностными лицами и активными силами острова". Накануне он всерьез заговорил о том, что Корсика может получить широкую автономию. Во Франции такими правами обладает ряд "заморских территорий". В частности, Новая Каледония с 1998 года имеет статус особого территориального образования в рамках французского государства. За метрополией сохранен минимум полномочий, хотя и в жизненно важных областях: оборона, внутренняя безопасность, юстиция и денежное обращение.



Предвыборные рейтинги обещают победу Эмманюэлю Макрону

Партнерами на переговорах выступят корсиканские политики, выступающие кто за автономию острова, как Жиль Симеони, кто за полную независимость от Франции, как Жан-Ги Таламони. Среди их требований - сделать корсиканский язык вторым государственным на острове наряду с французским, установить статус жителей острова, имеющих привилегии во владении домами и земельными участками, а также преимущество при найме на работу. После того как в 2014 году корсиканские националисты отказались от вооруженной борьбы, они привлекли на свою сторону не только радикалов, но и умеренных. Однако сейчас фронт национального освобождения Корсики (FLNC) заговорил о возможности возвращения к военной тактике.



Ближайшая задача правительства очевидна. Им надо начать переговоры, но не закончить их до президентских выборов. Таким образом, это даст жителям острова ощущение, что их будущее в руках нынешнего президента. Нынешний глава государства Эмманюэль Макрон ранее решительно высказывался против автономии Корсики, но сейчас изменил свое мнение - как под влиянием последних событий, так и в пользу своих планов на новое избрание. "Статус Корсики будет отражен в конституции Франции",- заявил он, представляя в четверг вечером свою предвыборную программу. И заверил, что в реформах "найдет отражение специфика положения острова в республике".