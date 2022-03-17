Майкл Хадсон: Американская империя самоликвидируется

11:38 18.03.2022 Майкл Хадсон: Американская империя самоликвидируется

Политика США заставит страны мира отказаться от доллара в резервах, заменить МВФ и Всемирный банк



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Империи часто следуют по пути греческой трагедии, вызывая именно ту судьбу, которой они стремились избежать. Это, безусловно, относится и к Американской империи, поскольку она разрушается - и не так уж и медленно.



Основное допущение экономического и дипломатического прогнозирования состоит в том, что каждая страна будет действовать в своих собственных интересах. В современном мире такие рассуждения бесполезны. Наблюдатели по всему политическому спектру используют такие фразы, как "выстрелить себе в ногу", чтобы описать дипломатическую конфронтацию США как с Россией, так и с союзниками.



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На протяжении более чем одного поколения самые выдающиеся дипломаты США предупреждали о том, что, по их мнению, будет представлять собой главную внешнюю угрозу - альянс России и Китая, доминирующий в Евразии. Экономические санкции и военная конфронтация Америки объединили их и вовлекают другие страны в их формирующуюся евразийскую орбиту.



Ожидалось, что американскую экономическую и финансовую державу эта участь минует. В течение полувека - с тех пор, как Соединенные Штаты отказались от золота (золотого стандарта - С.Д.) в 1971 году - центральные банки мира действовали по долларовому стандарту, держа свои международные денежные резервы в форме казначейских ценных бумаг США, банковских депозитов США, акций и облигаций США. Полученный в результате стандарт казначейских векселей позволил Америке финансировать свои иностранные военные расходы и поглощение инвестиций в других странах просто путем выпуска долларовых долговых расписок. Дефицит платежного баланса США в конечном итоге попадает в центральные банки стран с профицитом платежей в качестве их резервов, в то время как должники Глобального Юга нуждаются в долларах для выплаты своим держателям облигаций и ведения внешней торговли.



Эта денежная привилегия - сеньораж в долларах - позволила американской дипломатии навязывать неолиберальную политику остальному миру, без необходимости использовать собственную военную силу, за исключением захвата ближневосточной нефти.



Недавняя эскалация санкций США, блокирующих торговлю и инвестиции Европы, Азии и других стран с Россией, Ираном и Китаем, привела к огромным альтернативным издержкам - стоимости упущенных возможностей - для союзников США. А недавняя конфискация золотых и валютных резервов Венесуэлы, Афганистана, а теперь и России, наряду с целенаправленным захватом банковских счетов богатых иностранцев (в надежде завоевать их сердца и умы при восстановлении их заблокированных счетов), положила конец идее о том, что долларовые активы или активы в фунтах стерлингов и евро сателлитов НАТО являются безопасным инвестиционным убежищем в тех случаях, когда мировые экономические условия становятся шаткими.



Поэтому я несколько огорчен, наблюдая за скоростью, с которой эта финансовая система, ориентированная на США, дедолларизировалась всего за год или два. Основная тема моей книги "Суперимпериализм" заключалась в том, как в течение последних пятидесяти лет стандарт казначейских векселей США направлял иностранные сбережения на финансовые рынки и банки США, предоставляя свободу действий "долларовой дипломатии". Я думал, что дедолларизация будет проводиться Китаем и Россией, стремящимися взять под контроль свои экономики, чтобы избежать финансовой поляризации, которая навязывает Соединенным Штатам жесткую экономию. Но чиновники США заставляют их преодолеть любые колебания, которые у них были, чтобы провести дедолларизацию.



Я ожидал, что конец долларизованной имперской экономики наступит в результате отделения других стран. Но это не то, что произошло. Американские дипломаты решили сами покончить с международной долларизацией, содействуя России создавать собственные средства для самостоятельного сельскохозяйственного и промышленного производства. Этот глобальный процесс перелома фактически продолжается уже несколько лет - начиная с санкций, блокирующих торговлю союзников Америки по НАТО и других экономических сателлитов с Россией. Для России эти санкции имели тот же эффект, что и протекционистские тарифы.



Россия была слишком увлечена идеологией свободного рынка, чтобы предпринять шаги по защите собственного сельского хозяйства или промышленности. Соединенные Штаты "оказали необходимую помощь", навязав России внутреннюю самостоятельность (посредством санкций). Когда страны Балтии потеряли российский рынок сыра и других сельскохозяйственных продуктов, Россия быстро создала собственный сектор производства сыра и молочной продукции, став при этом ведущим мировым экспортером зерна.



Россия делает открытие (или находится на грани открытия), что ей не нужны доллары США в качестве поддержки обменного курса рубля. Ее центральный банк может создать правила, необходимые для выплаты заработной платы внутри страны и финансирования накопления капитала. Таким образом, конфискации в США могут, наконец, привести Россию к отказу от неолиберальной монетарной философии, поскольку Сергей Глазьев уже давно выступает в пользу MMT (Современная монетарная теория, - ред.).



Та же самая динамика, подрывающая очевидные цели США, произошла с санкциями США против ведущих российских миллиардеров. Неолиберальная шоковая терапия и приватизация 1990-х годов оставили им только один способ обналичить активы, которые они прибрали к рукам из общественного достояния. То есть - объединить их доходы и продать их акции в Лондоне и Нью-Йорке. Внутренние сбережения были уничтожены, а американские советники убедили финансовые власти России не создавать собственные деньги в рублях.



Результатом стало то, что национальное достояние России в сфере нефти, газа и полезных ископаемых не использовалось для финансирования рационализации российской промышленности и жилищного строительства. Вместо того, чтобы инвестировать доходы от приватизации в создание новых российских протекционистских средств, они были потрачены на приобретение нуворишами роскошной британской недвижимости, яхт и других активов, связанных с глобальным бегством капитала. Но в результате того, что российские активы в долларах, фунтах стерлингов и евро стали заложниками, Лондонский Сити стал слишком рискованным местом для хранения своих активов. Введя санкции против самых богатых россиян, близких к Путину, официальные лица США надеялись побудить их выступить против его отхода от Запада и, таким образом, практически, исполнять функции агентов влияния НАТО. Но для российских миллиардеров их собственная страна начинает выглядеть более безопасной.



На протяжении многих десятилетий Федеральная резервная система и Казначейство борются против восстановления роли золота в международных резервах. Но как отнесутся Индия и Саудовская Аравия к своим долларовым запасам, когда Байден и Блинкен попытаются заставить их следовать американскому "порядку, основанному на правилах", вместо их собственных национальных интересов? Недавний диктат США не оставил никакой альтернативы, кроме как начать защищать свою собственную политическую автономию, конвертируя активы в долларах и евро в золото, свободного от того, чтобы быть заложником все более дорогостоящих и разрушительных требований США.



Американская дипломатия набила нос Европе, пребывающей в своем униженном раболепии, посоветовав ее правительствам заставить свои компании сбросить российские активы за гроши в долларах после того, как иностранные резервы России были заблокированы, а обменный курс рубля упал. Blackstone, Goldman Sachs и другие американские инвесторы быстро начали скупать то, что вывалили Shell Oil и другие иностранные компании.



Никто не думал, что послевоенный мировой порядок 1945−2020 годов рухнет так быстро. Формируется действительно новый международный экономический порядок, хотя пока не ясно, какую именно форму он примет. Но "уколы медведя" со стороны США/НАТО перешли уровень "критической массы" в конфронтации с Россией. Речь идет уже не только об Украине. Она - всего лишь спусковой крючок, катализатор для того, чтобы увести большую часть мира с орбиты США/НАТО.



Следующее столкновение может произойти в самой Европе. Политики-националисты могли бы попытаться возглавить отход от чрезмерного захвата власти Соединенными Штатами над своими европейскими и прочими союзниками. Цена их постоянного послушания заключается в том, чтобы навязать своей промышленности инфляцию издержек, отказываясь при этом от своей демократичной избирательной политики в пользу подчинения американским проконсулам НАТО.



Эти последствия на самом деле нельзя считать "непреднамеренными". Слишком много наблюдателей указывали на то, что именно произойдет - во главе с президентом Путиным и министром иностранных дел Лавровым, объясняющим, каким будет их ответ, если НАТО будет настаивать на том, чтобы загнать их в угол, атакуя русскоязычных жителей Восточной Украины и перемещая тяжелое вооружение к западной границе России. Последствия были предсказуемы. Неоконам, контролировавшим внешнюю политику США, было все просто пофиг. Считалось, что признание озабоченностей России делает человека Putinversteher (дословно с немецкого "понимающий Путина", т.е. сторонник Путина - С.Д.).



Европейские чиновники не чувствовали себя неловко, рассказывая миру о своих опасениях по поводу того, что Дональд Трамп сошел с ума и перевернул тележку с яблоками международной дипломатии. Но они, похоже, были ошеломлены возрождением внутренней ненависти администрации Байдена к России со стороны госсекретаря Блинкена и Виктории Нуланд-Каган. Стиль выражения и манеры Трампа, возможно, были грубыми, но американская банда неоконов одержима гораздо более глобально угрожающей конфронтацией. Для них это был вопрос о том, чья реальность победит - "реальность", которую, по их мнению, они могли создать, или экономическая реальность, находящаяся вне контроля США.



Что зарубежные страны не сделали для себя сами - не заменили МВФ, Всемирный банк и другие рычаги американской дипломатии, - их заставляют делать американские политики. Вместо того чтобы страны Европы, Ближнего Востока и Глобального Юга откололись в соответствии со своими собственными долгосрочными экономическими интересами, их оттесняет Америка - как это было с Россией и Китаем. Все больше политиков ищут поддержки избирателей, спрашивая, будут ли им лучше служить новые валютные механизмы взамен долларизованной торговли, инвестиций и даже обслуживания внешнего долга.



Давление цен на энергоносители и продовольствие особенно сильно сказывается на странах Глобального Юга, что совпадает с их собственными проблемами от Covid-19 и от приближающихся сроков погашения долга в долларах. Где-то нужно отступить. Как долго эти страны будут вводить меры жесткой экономии для выплаты иностранным держателям облигаций?



Как экономика США и Европы справится с санкциями против импорта российского газа и нефти, кобальта, алюминия, палладия и других основных материалов? Американские дипломаты составили список сырья, в котором отчаянно нуждается их экономика и которое, поэтому, освобождается от вводимых торговых санкций. Это дает Путину удобный список точек давления, которые можно использовать для переформулирования мировой дипломатии, помогая европейским и другим странам вырваться из-за "железного занавеса", который установила Америка, чтобы поставить своих сателлитов в зависимость от дорогостоящих припасов американских товаров.



Но окончательный разрыв с авантюризмом НАТО должен произойти внутри самих Соединенных Штатов. По мере приближения промежуточных выборов в этом году политики найдут благодатную почву в том, чтобы показать американским избирателям, что инфляция цен, главным образом, по бензину и энергоносителям, является побочным продуктом политики администрации Байдена, блокирующей экспорт российской нефти и природного газа. Газ необходим не только для отопления и производства энергии, но и для производства удобрений, которых в мире уже не хватает. Это усугубляется блокированием экспорта российского и украинского зерна, что приводит к резкому росту цен на продовольствие в США и Европе.



Попытка заставить Россию ответить силой и, тем самым, выглядеть плохо в глазах остального мира является трюком, направленным просто на демонстрацию необходимости Европы вносить больший вклад в НАТО, покупать больше военной техники США и все глубже увязать в торговой и денежной зависимости от Соединенных Штатов.



Автор: Майкл Хадсон - американский экономист, президент Института изучения долгосрочных экономических тенденций, профессор экономики Университета Миссури в Канзас-Сити и научный сотрудник Экономического института Леви при Бардколледже, бывший аналитик Уолл-стрит, политический консультант, комментатор и журналист.



Перевод Сергея Духанова. Публикуется с разрешения издателя. Источник - svpressa.ru

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