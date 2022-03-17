Дефолт России оказался невыгоден США, - Ольга Самофалова

12:00 18.03.2022 Запад зря пугает Россию дефолтом

17 марта 2022,Ольга Самофалова

Западные экономисты пугали Россию страшным для нее словом из 90-х – дефолтом. Однако, судя по всему, он пока отменяется: наши резервы были разморожены для оплаты внешнего долга. Парадоксально, но Вашингтон не воспользовался удачным случаем для удара по экономике России. Почему?



Почти все западные экономисты и агентства уверяли, что со дня на день случится дефолт России. Потому что в среду, 16 марта, Минфину России надо было заплатить 117,2 млн долларов по еврооблигациям, а его долларовые и евровые резервы заморожены США и ЕС на счетах в иностранных банках.



Однако Минфин России заявил, что платежное поручение о выплате купонного дохода по облигациям на сумму 117,2 млн долларов, направленное иностранному банку-корреспонденту еще 14 марта, исполнено. По сути это означает, что американский Минфин разрешил американскому банку-посреднику, где хранятся наши резервы, провести платеж России по евробондам в долларах.



Иными словами, Вашингтон разморозил наши резервы для оплаты внешнего долга. Деньги еще не дошли до адресата, но сам факт того, что они были отправлены со счета России – уже хорошая новость. Это значит, что пока технический дефолт отменяется, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Когда средства будут зачислены адресату – платежному агенту по еврооблигациям (это лондонский Citibank), Минфин России проинформирует дополнительно. На это есть 30 дней.



"С самого начала мы говорили, что у России имеются все необходимые средства и потенциал, чтобы не доводить ситуацию до дефолтов и что никаких дефолтов быть не может, потому что у России имеются необходимые средства", – заявил в четверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что "любой дефолт, который мог бы гипотетически возникнуть, мог бы носить исключительно искусственный характер".



Никаких предпосылок для реального дефолта российской экономики не было и нет. Потому что ЗВР страны в более чем 630 млрд долларов с лихвой покрывают весь объем внешнего долга России в 480 млрд долларов. Если бы США и ЕС не решили, что вправе забирать у России ее резервы.



Но 300 млрд из 630 млрд долларов, хранящихся на счетах в иностранных банках, были заморожены.



Западные экономисты, агентства и СМИ были уверены, что дефолт, пусть и искусственный, России обеспечен. "С точки зрения обслуживания долговых обязательств мы больше не рассматриваем российский дефолт как маловероятное событие. У России есть деньги для обслуживания своего долга, но она не может получить к ним доступ", – заявила на этой неделе директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.



Дефолт – естественное продолжение истории с беспрецедентной блокировкой золотовалютных резервов России и ответных мер по предотвращению оттока валюты из РФ, предупреждали аналитики JPMorgan.



О дефолте России говорило агентство кредитных рейтингов Fitch. Там заявили, что даже оплата платежа в рублях будет означать суверенный дефолт. Оплата в рублях – это альтернативный вариант оплаты еврооблигаций, который озвучил Минфин России на случай, если оплата в долларах не пройдет из-за санкций.



Даже биржевые рынки кричали о том, что Россию ждет дефолт. Котировки так называемых дефолтных пятилетних свопов CDS указывали о 91% вероятности дефолта России (в ближайшие пять лет). Это невероятно высокий уровень. До начала спецоперации на Украине этот технический показатель, определяемый на основе биржевых торгов, указывал на вероятность дефолта России всего в 4% в ближайшие пять лет.



Bloomberg назвал сразу три сценария возможного дефолта России по внешним долгам. Один сценарий дефолта – Россия вообще не будет платить. Он провалился еще 16 марта. Москва сделала все, чтобы платеж состоялся. Второй сценарий дефолта – это оплата еврооблигаций в рублях вместо долларов (то, о чем говорил Fitch). Некоторые контракты по облигациям предусматривают оплату рублями, но не конкретно те облигации, проценты по которым должны быть выплачены 16 марта. Поэтому оплату в рублях экономисты все равно расценили бы как дефолт.



Третий вариант дефолта – Россия выплачивает проценты по долларовым облигациям в долларах в марте, что предотвращает долговой кризис. Однако это не конец.



Инвесторы будут ожидать выплат по долларовым облигациям со сроком погашения 4 апреля.



Судя по всему, Россия пошла по третьему пути. Сейчас США решили разморозить 117 млн долларов для оплаты российского долга. Но гарантий того, что Минфин США в следующий раз тоже разрешит оплатить долг, никаких нет. Поэтому каждая история с оплатой очередного долга будет создавать риски искусственного дефолта России. "Предстоят выплаты по другим облигациям, в том числе корпоративным. И пока непонятно, каким образом будут происходить события дальше", – говорит Деев.



Однако есть основания полагать, что как минимум до конца мая вероятность технического дефолта низка. Дело в том, что Минфин США ранее заявил, что "действующий санкционный режим не препятствует осуществлению платежей в обслуживание суверенного долга России в долларах – как минимум до истечения соответствующей лицензии в конце мая". Лицензия истекает 25 мая, то есть через два месяца. Это значит, что Россия сможет оплатить аналогичным способом и следующий крупный долг 4 апреля в виде евробонда на 2 млрд долларов. США разморозят эту сумму для оплаты, а иностранный банк отправит платеж кредитору.



Стоит оговориться, что технически могут возникнуть проблемы даже на пути следования текущих 117 млн долларов для оплаты долга. Точка будет поставлена только после того, когда эти деньги дойдут до кредиторов. Но риск, что не дойдут, невысокий.

Почему Минфин США пошел на уступку России и разморозил резервы для оплаты внешних долгов России? Деев считает, что не стоит расценивать эти действия как уступку России. "Здесь скорее чисто экономические интересы, чтобы кредиторы получили свои средства", – считает он.



Вероятно, Вашингтон попытался тем самым показать заботу об иностранных кредиторах. Чтобы как-то сгладить удар по доверию доллара. Заморозка огромных средств чужого государства испугала не только Китай, но и союзников США. Саудовская Аравия начала обсуждать продажу своей нефти Китаю за юани вместо потерявшего доверие доллара. Ведь сегодня "пришли" за резервами России, а завтра "придут" за резервами Китая, Индии или Саудовской Аравии.



Ситуация в целом ужасна: США заполучили в свои руки огромные резервы России, и теперь они распоряжаются, что с ними делать.



"Штаты демонстрируют, что могут как устроить дефолт России, так и не сделать этого. Это не уступки со стороны США, а демонстрация силы, возможности управлять российскими деньгами, накопленными за большой период",



– говорит Деев.



Еще одна причина, почему США разрешили оплату внешних долгов РФ и как бы "спасли" ее от дефолта, в том, что ничего страшного в этом дефолте для России на самом деле нет. Своими санкциями Запад уже создал для России условия, которые можно сравнить с последствиями от реального дефолта.



Международный рейтинг России уже упал, на Западе в долг России перестали давать, иностранные компании (инвесторы) закрывают бизнес в России, а новые западные инвесторы не спешат приходить им на смену, резкая девальвация и разгон инфляции уже происходят из-за санкционных ударов по торговле и экономическим связям. Это все экономика России терпит из-за санкций Запада. Но такие же последствия несет реальный дефолт.



Единственное, что сейчас у России есть – надежда на поддержку и сохранение торговли и финансовых операций с незападными государствами (тем же Китаем, Турцией, Индией и другими). Технический дефолт может усложнить взаимодействие и с этими странами, хотя и сейчас условия партнерства вряд ли можно назвать наилучшими. Периодически встает вопрос об угрозе вторичных санкций для третьих стран от работы с Россией.



Не стоит строить иллюзий и по поводу оплаты внешних долгов. В любой момент Минфин США может не разморозить валюту для их оплаты. Например, когда потребуется оплата российским кредиторам. Россия имеет 15 международных облигаций номинальной стоимостью около 40 млрд долларов в обращении, передает Reuters. Только половина из них принадлежит иностранным инвесторам, а другая половина – российским. "Перспектива дефолта по российскому госдолгу просто отодвинута во времени, и только", – заключает Деев. Источник - vz.ru

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