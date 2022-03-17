 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 18.03.2022
13:54  Политолог Данияр Ашимбаев стал кавалером ордена "Курмет" и другие награждения в Казахстане
12:45  Таджикистан и его союзников готовят к дестабилизации, - Виктория Панфилова
12:00  Дефолт России оказался невыгоден США, - Ольга Самофалова
11:38  Майкл Хадсон: Американская империя самоликвидируется
11:15  Корсика уплывает в автономию, - А.Тарханов
11:09  Предателя Дворковича высадили из кресла главы фонда "Сколково"
10:36  Шваб и насекомые. Кто готовит планетарный голод, - В.Прохватилов

10:26  УзбРеформы. Агентства госуслуг и интеллектуальной собственности отныне стали департаментами Минюста
10:01  Атакует ли Китай Тайвань? - М.Карпов
09:10  Почему США и НАТО не хотят воевать с Россией, - Владимир Прохватилов
08:37  Предательство в тылу страшнее лобовых таранов врага, - Александр Проханов
08:34  Талибы запретили в Афгане иностранные сериалы (любые)
07:57  Счетный комитет РК будет преобразован в Высшую аудиторскую палату Казахстана
07:55  Скончался главный редактор газеты "Вечерний Алматы" Михаил Буренков
07:25  Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира
00:46  Российская нефть потечет в Индию вместо Европы, - "МК"
00:33  Эрдоган увидел шанс реализовать турецкие амбиции, - Виктор Надеин-Раевский
00:13  Новая экономика для России, - Сергей Глазьев
00:09  Маркетинг "Байрактаров" терпит фиаско, - "НВО"
Четверг, 17.03.2022
22:49  Экс-премьер Болгарии (ставленник США) Б.Борисов задержан по тяжелым коррупционным обвинениям
21:34  В Эр-Рияде состоятся мирные переговоры враждующих сторон Йемена. Хуситы согласны мириться
21:07  В Ашхабаде официально аккредитован посол Афганского Эмирата (режим талибов) г-н Сабир
20:18  В боях под Марьинкой (Донбасс) стали "груз 200" три офицера армии США
18:49  Жалкое зрелище: прибалты судорожно цепляются за обломки однополярного мира, - А.Паулаускас
18:47  Китай отбивает наскоки США по антироссийским санкциям и контратакует, - Дм.Минин
17:12  Задержана жена племянника Елбасы - Сатыбалдыулы. Оказалась бандиткой
17:09  Запад как идеология и наш русский ответ, - Александр Дугин
14:50  "Меня украли и вынудили выйти замуж" - рассказ казашки Сауле
14:36  Рогунская ГЭС: обзор некоторых событий за 2021 год, - К.Сирожидинов
14:31  КазАрмия срочно пересматривает программу боевой подготовки, - В.Северный
14:19  "Мы находимся на переломном моменте истории", - Иван Охлобыстин
13:17  Чем плоха "офшорная аристократия" России, - С.Тарасов
12:05  Новым королем зулусов (11 млн подданных) стал Мисузулу Синкобиле Зулу
11:54  В верхах КНР растет недовольство курсом Си Цзиньпина, - В.Скосырев
11:43  Пять заблуждений о спецоперации на Украине, - Тимур Шерзад
11:39  От нового "вождя" Туркмении России нужно только одно.., - Дм.Бавырин
10:54  Алматы. Казахского нацпата Мамая арестовали на 2 месяца
10:26  Токаев отказался от супервласти, - В.Панфилова
09:07  Готовы ли Москва и Пекин создать единую валюту? - А.Желенин
08:59  Санкционный ответ Москвы, который остается в запасе. Все ли было Западом учтено? - В.Вихров
08:47  Казахстан проживет без вертикали. Нур-Султан начинает политическую реформу, - "Къ"
08:05  Эрдогану есть, чем помочь России, а заодно ударить по англосаксам, - "СП"
07:46  Казахский национализм крупным планом
07:43  Европу ждут собственные "цветные революции", - Марта Валиева
07:38  Мигранты в России теряют в доходах из-за курса рубля. Ждать ли их оттока
01:29  7-балльное землетрясение сотрясло берега японской Фукусимы - есть жертвы
00:50  "Все ждали от Токаева большего", - А.Грозин
00:34  Туркменистан при Бердымухамедове-младшем: транзит власти можно назвать состоявшимся? - Д.Поляков
00:24  Россия дала добро на снятие нефтяного эмбарго с Ирана, - "НГ"
00:18  "Обиженные кланы попробуют взять реванш": Казахстан на пороге политической перестройки, - И.Половинин
00:14  Открыт прием работ на Конкурс молодых международников СНГ имени А.А.Громыко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Таджикистан и его союзников готовят к дестабилизации, - Виктория Панфилова
12:45 18.03.2022

17.03.2022

Республика может стать убежищем для тысяч афганцев
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Филиппо Гранди посетит с визитом Душанбе.
В Таджикистане 18 марта готовятся принять верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. В Душанбе он приедет после визита в Афганистан. Дипломат обсудит с таджикским руководством возможность приема страной многотысячного потока афганских беженцев, которые неизбежно хлынут через реку Пяндж после весьма вероятной дестабилизации обстановки в Афганистане.
Планируется, что Филиппо Гранди примет президент Эмомали Рахмон. Несмотря на то что в настоящее время гуманитарный кризис остается в основном в пределах Афганистана, УВКБ ООН предупреждает власти стран Центральной Азии быть готовыми к потенциальному притоку беженцев и оказать им помощь в рамках международной конвенции. Гранди также посетит временные поселения афганских беженцев в городе Вахдат и населенном пункте Джалолиддин Балхи, куда прибыли сотни афганцев в период захвата власти в Афганистане (август 2021 года) талибами (движение "Талибан" – запрещено в РФ). Об этом порталу "Азия плюс" сообщила международный советник по связям с общественностью УВКБ ООН Нодира Акбаралипева.

Ситуация в Афганистане неоднозначна. С одной стороны, страна переживает гуманитарный кризис, который Запад создал сознательно и сегодня его поддерживает, с другой – отмечается улучшение ситуации с безопасностью, какой не было ни при президента Ашрафе Гани (2014–2021), ни при Хамиде Карзае (2004–2014), ни ранее, в 1990 годы. Об этом "НГ" сказал эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку профессор Александр Князев. По его словам, в частности, в докладе Всемирного банка отмечается, что количество детей, которые ходят в школы, особенно в сельской местности, заметно увеличилось. Не такой страшной оказалась и гуманитарная ситуация, как это предполагалось осенью прошлого года, но серьезные проблемы в гуманитарной области есть, и связаны они с тем, что правительство не может использовать арестованные на Западе активы. В стране нет рабочих мест, большое количество внутренних мигрантов – все это накладывает свой отпечаток. Помощь, которую отправляют международные организации, недостаточна, поскольку западные институты прекратили финансирование страны, которое она получала последние 20 лет. Внутренних ресурсов, чтобы поднять производство, нет. Во всяком случае, это процесс не быстрый. Афганистан в продовольственной сфере и сфере жизненно важных товаров в высочайшей степени, до 80%, зависит от импорта. А когда нет финансовых ресурсов, импорт резко прекращается.

Для официального Кабула главной остается проблема обустройства внутренних переселенцев, количество которых очень велико. Внешняя миграция, по словам эксперта, не является критичной. Наоборот, идет достаточно устойчивый процесс возвращения беженцев, которые покинули Афганистан в прежние годы, из Пакистана, Ирана, Арабских Эмиратов.

"Поэтому на этом направлении все спокойно и оснований для паники, алармизма нет. Но есть прогнозы, что в ближайшее время – если это уже не происходит – западные страны могут влить деньги в так называемые антиталибские силы для дестабилизации ситуации прежде всего на севере Афганистана, для того чтобы сохранить достаточно высокий уровень конфликтности в этой стране. Говоря простыми словами, возобновить войну. В этом случае потоки беженцев за пределы Афганистана гарантированы", – считает Князев. По его словам, эта ситуация преследует задачу дестабилизировать сам Таджикистан прежде всего, а через него попытаться дестабилизировать регион.

Беженцы, помимо гуманитарной составляющей, это еще и проблема безопасности Центральной Азии. Таджикистан далеко не самодостаточное государство. Те небольшие суммы, которые могут выделить западные международные организации на обустройство беженцев, в том числе ООН, обеспечат им минимальный уровень выживания. Но не нужно забывать о местном населении, для которого эти беженцы будут раздражающим фактором в нынешней реальной социально-экономической ситуации Таджикистана. Если добавить к этому кризисные явления в мировой экономике, возвращение трудовых мигрантов из России, где они потеряли работу, снижение переводов, рост курса доллара и, соответственно, рост цен на продукты первой необходимости, то картина складывается тревожная.

"Задача Запада – через Афганистан усложнить задачу в Таджикистане, учитывая достаточно открытые границы в странах Центрально-Азиатского региона. Это регион ответственности России, и это если не "второй фронт", то точка отвлечения российских ресурсов на стабилизацию в регионе, который напрямую способен влиять на стабильность и безопасность в самой России", – подчеркнул Александр Князев.

По его мнению, если эскалация военно-политической ситуации в Афганистане произойдет, то будет вынужден подключиться Иран через свои возможности – афганских шиитов, для защиты их интересов. Не останется в стороне Китай со своими ресурсами, способный оказать помощь действующему правительству, с которым китайская сторона активно работает по экономическим проектам.

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1647596700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Новый казахстан: путь обновления и модернизации
- Премьер-Министр РК провел встречу с исполнительным вице-президентом "Shell" П. Костелло
- О текущей ситуации в банковском секторе
- Партия Adal заявила об объединении с Amanat
- О недопущении вывоза наличных денежных средств
- Рабочий график главы государства
- Как будет решаться проблема дефицита пастбищ рассказали в Сенате
- В сегодняшних непростых условиях важно сохранить и ускорить заданные темпы роста экономики в последующие месяцы - А. Смаилов
- Реализация Плана обеспечения продовольственной безопасности в РК направлена на увеличение объемов производства сельхозпродукции
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  