Таджикистан и его союзников готовят к дестабилизации, - Виктория Панфилова

12:45 18.03.2022

17.03.2022



Республика может стать убежищем для тысяч афганцев

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Филиппо Гранди посетит с визитом Душанбе.

В Таджикистане 18 марта готовятся принять верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. В Душанбе он приедет после визита в Афганистан. Дипломат обсудит с таджикским руководством возможность приема страной многотысячного потока афганских беженцев, которые неизбежно хлынут через реку Пяндж после весьма вероятной дестабилизации обстановки в Афганистане.

Планируется, что Филиппо Гранди примет президент Эмомали Рахмон. Несмотря на то что в настоящее время гуманитарный кризис остается в основном в пределах Афганистана, УВКБ ООН предупреждает власти стран Центральной Азии быть готовыми к потенциальному притоку беженцев и оказать им помощь в рамках международной конвенции. Гранди также посетит временные поселения афганских беженцев в городе Вахдат и населенном пункте Джалолиддин Балхи, куда прибыли сотни афганцев в период захвата власти в Афганистане (август 2021 года) талибами (движение "Талибан" – запрещено в РФ). Об этом порталу "Азия плюс" сообщила международный советник по связям с общественностью УВКБ ООН Нодира Акбаралипева.



Ситуация в Афганистане неоднозначна. С одной стороны, страна переживает гуманитарный кризис, который Запад создал сознательно и сегодня его поддерживает, с другой – отмечается улучшение ситуации с безопасностью, какой не было ни при президента Ашрафе Гани (2014–2021), ни при Хамиде Карзае (2004–2014), ни ранее, в 1990 годы. Об этом "НГ" сказал эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку профессор Александр Князев. По его словам, в частности, в докладе Всемирного банка отмечается, что количество детей, которые ходят в школы, особенно в сельской местности, заметно увеличилось. Не такой страшной оказалась и гуманитарная ситуация, как это предполагалось осенью прошлого года, но серьезные проблемы в гуманитарной области есть, и связаны они с тем, что правительство не может использовать арестованные на Западе активы. В стране нет рабочих мест, большое количество внутренних мигрантов – все это накладывает свой отпечаток. Помощь, которую отправляют международные организации, недостаточна, поскольку западные институты прекратили финансирование страны, которое она получала последние 20 лет. Внутренних ресурсов, чтобы поднять производство, нет. Во всяком случае, это процесс не быстрый. Афганистан в продовольственной сфере и сфере жизненно важных товаров в высочайшей степени, до 80%, зависит от импорта. А когда нет финансовых ресурсов, импорт резко прекращается.



Для официального Кабула главной остается проблема обустройства внутренних переселенцев, количество которых очень велико. Внешняя миграция, по словам эксперта, не является критичной. Наоборот, идет достаточно устойчивый процесс возвращения беженцев, которые покинули Афганистан в прежние годы, из Пакистана, Ирана, Арабских Эмиратов.



"Поэтому на этом направлении все спокойно и оснований для паники, алармизма нет. Но есть прогнозы, что в ближайшее время – если это уже не происходит – западные страны могут влить деньги в так называемые антиталибские силы для дестабилизации ситуации прежде всего на севере Афганистана, для того чтобы сохранить достаточно высокий уровень конфликтности в этой стране. Говоря простыми словами, возобновить войну. В этом случае потоки беженцев за пределы Афганистана гарантированы", – считает Князев. По его словам, эта ситуация преследует задачу дестабилизировать сам Таджикистан прежде всего, а через него попытаться дестабилизировать регион.



Беженцы, помимо гуманитарной составляющей, это еще и проблема безопасности Центральной Азии. Таджикистан далеко не самодостаточное государство. Те небольшие суммы, которые могут выделить западные международные организации на обустройство беженцев, в том числе ООН, обеспечат им минимальный уровень выживания. Но не нужно забывать о местном населении, для которого эти беженцы будут раздражающим фактором в нынешней реальной социально-экономической ситуации Таджикистана. Если добавить к этому кризисные явления в мировой экономике, возвращение трудовых мигрантов из России, где они потеряли работу, снижение переводов, рост курса доллара и, соответственно, рост цен на продукты первой необходимости, то картина складывается тревожная.



"Задача Запада – через Афганистан усложнить задачу в Таджикистане, учитывая достаточно открытые границы в странах Центрально-Азиатского региона. Это регион ответственности России, и это если не "второй фронт", то точка отвлечения российских ресурсов на стабилизацию в регионе, который напрямую способен влиять на стабильность и безопасность в самой России", – подчеркнул Александр Князев.



По его мнению, если эскалация военно-политической ситуации в Афганистане произойдет, то будет вынужден подключиться Иран через свои возможности – афганских шиитов, для защиты их интересов. Не останется в стороне Китай со своими ресурсами, способный оказать помощь действующему правительству, с которым китайская сторона активно работает по экономическим проектам.