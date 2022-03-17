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Политолог Данияр Ашимбаев стал кавалером ордена Курмет и другие награждения в КазахстанеПолитолог Данияр Ашимбаев стал кавалером ордена "Курмет" и другие награждения в Казахстане
13:54 18.03.2022

Токаев: Новый Казахстан – это не абстрактная идея, а четкий образ будущего

Президент Касым-Жомарт Токаев в канун празднования Наурыза вручил в Акорде государственные награды ряду казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент поздравил всех казахстанцев с праздником Наурыз.

Это исторически глубокий, самобытный праздник. Каждый март возрождает природу и питает жизнь.
Глава государства

Президент напомнил, что 16 марта озвучил Послание народу Казахстана, главная цель которого – сохранение независимости и превращение Казахстана в развитое государство.

Начав кардинальные изменения во всех сферах жизни, мы вступаем в качественно новый этап развития страны. Это Новый Казахстан. Причем это не абстрактная идея, а четкий образ будущего. Каждый из вас является настоящим патриотом, на деле доказывая приверженность ценностям солидарности и единства. Своим упорным трудом, искренним желанием помочь вы подаете пример всем нашим согражданам. Уверен, вместе мы успешно запустим процесс казахстанской реформации, построим Новый Казахстан – страну новых возможностей и прогресса.
Президент Касым-Жомарт Токаев

С этими словами он приступил к церемонии награждения представителей производственной сферы, здравоохранения, бизнеса, деятелей культуры и науки, спортсменов и волонтеров за большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, активную общественную деятельность, личную самоотверженность, проявленную при спасении и защите граждан, помощь в обеспечении общественного порядка.

За выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии Республики Казахстан звание "Қазақстанның Еңбек Ері" присвоено писателю Илье Жаканову, в развитии здравоохранения страны – президенту Казахской академии питания Турегельды Шарманову.

Орденом "Отан" награжден поэт Нуржан Светкали; орденом "Барыс" І степени – профессор Евразийского национального университета имени Л. Гумилева Жандарбек Малибеков, поэт Нурлан Оразалин; орденом "Барыс" ІІІ степени – председатель Совета ветеранов Алматинской области Ермек Келемсеит, председатель Совета общественного согласия Ассамблеи народа Казахстана города Алматы Ахметжан Шардинов, президент Федерации борьбы Даулет Турлыханов, ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев, проректор Евразийского национального университета имени Л. Гумилева Дихан Камзабеков, первый заместитель акима Алматинской области Лаззат Турлашов и другие.

Орденом "Парасат" отмечены деятели культуры, науки и образования, представители средств массовой информации, среди которых член Национальной академии наук Каримбек Курманалиев, старший преподаватель Северо-Казахстанского университета имени М. Козыбаева Павел Афанасьев, депутаты Мажилиса Парламента Берик Абдигалиев, Едил Жанбыршин.

Руководитель команды по пауэрлифтингу Дирекции развития спорта Сергей Цырульников награжден орденом "Достық" ІІ степени.

В числе награжденных орденом "Құрмет" политолог Данияр Ашимбаев, директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев, исполнительный директор Хартии за права человека Жемис Турмагамбетова, заведующий отделением Таразской городской многопрофильной больницы Ернар Едилбаев, активист Орынбасар Сеитов, президент фонда "Мир Евразии" Эдуард Полетаев, председатель Союза ветеранов афганской войны города Шымкента Галымжан Майханов, общественный деятель Даурен Талипов, жыршы Аргын Бисенов, руководитель детско-юношеской спортивной школы №1 имени К. Оспанова Нуржан Ермагамбетов, заведующий отделением Алматинской городской клинической больницы №7 Есенай Еспенбетов. Всего ордена "Құрмет" удостоены 94 человека.

Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждены 25 человек, в том числе президент Фонда "Адырна" Арман Аубакиров, пресс-секретарь Павлодарского областного территориального объединения профсоюзов Константин Музалевский, старший преподаватель Казахского национального университета искусств Уларбек Нургалым.

Медалью "Шапағат" отмечены 68 волонтеров, меценатов и других граждан, среди которых журналист Александра Мыскина, председатель организации инвалидов "Үміт-Надежда" Дуйсенгали Оспанов, работник КСК "Океан" Арлан Мутишев, директор департамента ТОО "Paybox.money" Мария Чечина, студент Семейского финансово-экономического колледжа имени Р. Байсеитова Мерейбек Мағабилов, наладчик путевых машин ТОО "Богатырь-Комир" Евгений Шарифуллин, волонтер Айгерим Доскалиева.

Мадина Мамырханова

Источник - Zakon.kz
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