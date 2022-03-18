Реформа здравоохранения Кыргызстана. Пациент жив? - академик Мамытов

14:51 18.03.2022

Реформа здравоохранения. Что сделано и что дальше

18/03/22

В последние несколько лет в Кыргызстане происходит множество реформ. Медицина не стала исключением. Учитывая, что последние 2 года в мире и Кыргызстане пандемия коронавируса, эта тема актуальна как никогда. Тем не менее, некоторые реформы встречаются критикой, несогласные считают, что все должно оставаться так как есть, но в таком случае, не будет никакого прогресса.



Как рассказал известный врач-нейрохирург, доктор медицинских наук, профессор, академик НАН КР Миталип Мамытов, министр здравоохранения взял правильный курс по реформе системы Минздрава.



"Раньше, в союзное время, была очень хорошая система. Эта система была потеряна, и сейчас наш министр проводит работу по восстановлению прежней утерянной системы здравоохранения. Например, в областях раньше был один облздрав, в районе был райздрав и один человек управлял и командовал всей службой. Потом это все было утеряно. У семейных врачей - свой командир, в областной больнице - свой начальник, у санэпидслужбы - свой, и в общем 5-6 человек руководят, и каждый сам себе хозяин. Никто не отвечал за систему здравоохранения. А сейчас он объединил систему и руководителем стала одна организация типа облздрава. Он объединил области и районы. Вот такие вещи он начал делать, и у него это получается", - прокомментировал Мамытов.



Касательно реформации можно отметить несколько крупных изменений. Одним из них является изменение в структуре больниц скорой медицинской помощи. Так, например, в столице несколько больниц, в том числе национального уровня, куда могут быть доставлены пациенты в зависимости от заболевания, патологии конкретного случая, т.е. сформированы децентрализованные приемные отделения. Хотя Центр экстренной медицины г. Бишкек значительно улучшил координацию отправки и транспортировки, по-прежнему различие между "реальной" экстренной ситуацией и определение наиболее подходящего стационара остается проблемой. Бывает, что пациенты экстренной медицинской помощи часто перевозятся из учреждения в учреждение, таким образом, отсутствуют возможности для своевременного и адекватного лечения.



В Министерстве здравоохранения отмечают, что многопрофильные учреждения это пример неэффективного использования средств и они не способны в полной мере заниматься экстренной госпитализацией, они не готовы к приему больных, требующих использованию мультидисциплинарных команд. Кроме того, у больных поступающих в экстренном порядке, до конца не ясна клиническая картина, и этот сегмент больных и пострадавших характеризуется вероятности кардинальной смены диагноза. При поступлении такого больного в многопрофильное учреждение значительно удлиняется время начала специализированного лечения.



"Эффективная организация больниц скорой помощи потребует дополнительной специальной подготовки персонала по самому широкому кругу вопросов неотложной медицины. Снижения количества необоснованных отказов в госпитализации по экстренным показаниям и случаев необоснованной экстренной госпитализации можно достичь за счет качественного проведения первичной и вторичной сортировки поступающих пациентов и создания палат кратковременного пребывания непосредственно в ОЭП больницы, куда могут поступать также больные с состояниями неясной клинической картиной. При уточнении диагноза и снятия с критического состояния больные могут быть переведены в плановом порядке в специализированные отделения самой больницы или в другие больницы по профилю заболевания (например, кардиохирургия, эндокринология, ревматология и др.)", - сообщают в министерстве.



Оптимизация и реструктуризация коснулись и других отделений медицины. Сообщается, что в целях реализации распоряжения Правительства Кыргызской Республики от 2017 года "Об оптимизации противотуберкулезной помощи в КР на 2017-2026 гг.", совершенствования системы противотуберкулезной помощи, предоставляемой населению Министерством здравоохранения КР принято решение об оптимизации организаций противотуберкулезной службы Баткенской области. Анализ эффективности коечного фонда противотуберкулезных организаций здравоохранения Баткенской области, предоставляющих услуги туберкулезным больным показал необходимость проведения оптимизации и реструктуризации. Так как идет неэффективное использование коечного фонда, есть организации с финансовыми рисками, некоторые стационары не соответствуют нормам инфекционного контроля.



"Министерством здравоохранения изданы приказы, согласно которым ликвидирована Противотуберкулезная межрайонная больница г. Кызыл-Кия. На базе здания ликвидируемой противотуберкулезной больницы будет открыто инфекционное отделение Центра общеврачебной практики Кызыл-Кия, во втором здании будет размещена Группа семейных врачей Кызыл-Кйиского ЦОВП. На базе еще одного здания ликвидируемой противотуберкулезной больницы расположенное в с. Кызыл-Булак будет открыто инфекционное отделение Кадамжайского Центра общеврачебной практики. Также будет перепрофилировано противотуберкулезное отделение ЦОВП Сулюкта в инфекционное отделение", - сообщается в министерстве здравоохранения.



Стоит понимать, что в настоящий момент реформы в области здравоохранения только набирают обороты, и воспринимаются многими в штыки, тем не менее, специалисты отрасли отмечают, что необходимость в реформации назрела давно, так как за 30 лет независимости, медицина в республике по своей сути стоит на одном месте.



Главный врач Национального госпиталя Токтобай Маанаев рассказал, что в сфере здравоохранения необходимость реформ назрела давно, так как без этого не стоит ожидать прогресса в медицине.



"Назрело время. Если посмотреть на последние 30 лет, то можно заметить, что изменения наблюдаются только в регионах, меняется руководство, в центре же, откровенно говоря, изменений нет. Когда человек долго сидит, исчерпывается его человекоресурс. Нужно менять кадры на молодые", - поделился медик.



Маанаев добавил, что многие факторы мешают нормальному функционированию здравоохранения. По его мнению, необходимо закрывать мини-центры и, перенимая зарубежный опыт, переходить на клиники при университетах.



"Необходимо, чтобы была медицинская база при университетах. Лечить нужно вместе и сообща как единый кулак. Только таким образом получится улучшить ситуацию", - добавил главврач.



Специалист также добавил, что сейчас в стране 60-70% населения занимается сельским хозяйством, у многих проблемы с опорно-двигательным аппаратом, которым нужна помощь. "В этой связи был открыт на базе Национального госпиталя травматологический пункт", - сообщил медик.