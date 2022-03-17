 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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15 тысяч юных елбасят дружно переписались в новую КазДвижуху - Жана Казахстан!
17:51 18.03.2022

15 тысяч молодых казахстанцев поддержали движение "Жаңа Қазақстан"

В Алматы прошел фестиваль молодежи "Жаңа Қазақстан. Күшіміз бірлікте". Молодые казахстанцы выступили в поддержку программы политических реформ, объявленных главой государства в Послании народу страны, передает Zakon.kz.
Мероприятие, состоявшееся на площадке "Алматы Арена", объединило сотни активистов молодежного движения – деятелей искусства, спортсменов, представителей общественных организаций, молодых предпринимателей и студентов.

Инициаторами и спонсорами фестиваля-концерта выступили бизнесмен, меценат Сырымбек Тау и его товарищи. Молодежное движение "Жаңа Қазақстан" поддержали представитель творческой молодежи Ондасын Кулумбет, основательница студенческого движения G-38 Айсулу Ерниязова, профессиональный боксер Жанкош Тураров и другие представители активной молодежи.

молодежь
Фото: молодежное движение "Жаңа Қазақстан"

Как отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Послании "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации": "Мы сделаем ставку на энергию, талант и трудолюбие людей. Создадим максимально благоприятные условия для самореализации каждого гражданина. Только так мы сможем умножить созидательный потенциал нашего народа".

Участник молодежного фестиваля – первый проректор Международной образовательной корпорации Каиржан Мендигалиев – поддерживает инициативы президента. Он считает, что движение "Жаңа Қазақстан" сможет помочь молодежи, стремящейся работать энергично и качественно.

Я пришел на мероприятие со студентами поддержать инициативу "Жаңа Қазақстан". Мы сегодня здесь вместе с вами объединились вокруг нашего президента – Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Вокруг его идей, вокруг его реформ, вокруг Послания. Дорогие друзья, на сегодняшний день, как сказал наш президент, "наша сила – в единстве". И в это сложное время такие ценности, как независимость нашей страны и единство, выходят на первый план, – подчеркнул Мендигалиев.
По словам проректора Казахстанско-Британского Технического Университета Екатерины Смоляковой, страна стоит на пороге великих свершений.

молодежь
Фото: молодежное движение "Жаңа Қазақстан"

Наше будущее начинается сегодня. Современная молодежь стремится к знаниям и инновациям, идет к четким целям. Я уверена, что мы сможем создать Новый Казахстан. 16 марта в своем Послании народу Казахстана президент сказал: "Я хочу, чтобы наши граждане жили счастливо сегодня, а не завтра". Так что наше светлое будущее начинается сегодня. Новый Казахстан – это мы!
Екатерина Смолякова
Певец Баглан Абдирайымов призвал не словом, а делом доказывать свою прогрессивность, готовность менять себя и мир вокруг.

молодежь
Фото: Молодежное движение "Жаңа Қазақстан"

Молодежи необходимо правильно использовать свое время, направлять его на добрые дела. Будущее страны и нации напрямую зависит от молодежи. Нам необходимо быть поколением образованных и патриотичных казахстанцев, драйвером развития Нового Казахстана. В одном из своих выступлений президент Касым-Жомарт Токаев сказал, что молодежь является движущей силой, отметив ее большой потенциал. Нам необходимо повышать эту планку!
Баглан Абдирайымов
молодежь
Фото: молодежное движение "Жаңа Қазақстан"

16 марта представители общественности и бизнеса объявили о создании общественного молодежного движения "Жаңа Қазақстан". Эта организация, по словам инициаторов движения, будет работать со студентами вузов, причем не только в Алматы, но и в регионах. В честь этого события и был организован фестиваль "Жаңа Қазақстан. Күшіміз бірлікте", объединивший молодых людей южной столицы.

Елена Беляева

Источник - Zakon.kz
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