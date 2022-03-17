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В Конституцию Казахстана внесут изменения: какие?
18:00 18.03.2022

В Конституцию Казахстана внесут изменения: рассказываем какие
Эльдар НУРУЛЛИН

О грядущих изменениях в Основной закон страны для реализации реформ, обозначенных в Послании Президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА народу Казахстана, рассказал министр юстиции Канат МУСИН, передает "Экспресс К".
Как следует из доклада министра юстиции, озвученного на заседании правительства Казахстана, в Конституцию будут внесены изменения по следующим вопросам:

полномочия Президента;
ограничения, связанные с его пребыванием в должности;
выход из политических партий председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета, Конституционного совета;
порядок формирования и функций Сената и Мажилиса;
преобразование Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета в Высшую аудиторскую палату;
порядок формирования маслихатов;
создание Конституционного суда с предоставлением возможности обращения в него граждан, генерального прокурора и уполномоченного по правам человека.
Также в Основном законе будет закреплено решение об отмене в Казахстане смертной казни. Разработка законопроекта по данному блоку вопросов планируется уже в следующем месяце.

Кроме этого, планируется внести изменения в ряд законов, в том числе конституционных, по вопросам:

запрета акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий;
порядка формирования и функций Сената и Мажилиса;
согласования кандидатур на посты председателей Конституционного совета и Высшего судебного совета;
образования Высшей аудиторской палаты;
порядка формирования и функций маслихатов;
упрощения процедуры регистрации политических партий;
деятельности прокуратуры и уполномоченного по правам человека;
совершенствования выборного процесса;
расширения категорий дел с участием суда присяжных;
пересмотра закона о СМИ;
местного самоуправления.
Разработка проектов Конституционного закона и закона по данному блоку предполагается в августе.

Кроме того, в июне текущего года планируется разработка проектов указов Президента и постановлений правительства по вопросам образования Абайской, Улытауской областей, разделения Алматинской области на Жетысускую и Алматинскую, а также ограничения по количеству заместителей акимов областей и городов республиканского значения.

Источник - exk.kz
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