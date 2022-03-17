В Конституцию Казахстана внесут изменения: какие?

18:00 18.03.2022

В Конституцию Казахстана внесут изменения: рассказываем какие

Эльдар НУРУЛЛИН



О грядущих изменениях в Основной закон страны для реализации реформ, обозначенных в Послании Президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА народу Казахстана, рассказал министр юстиции Канат МУСИН, передает "Экспресс К".

Как следует из доклада министра юстиции, озвученного на заседании правительства Казахстана, в Конституцию будут внесены изменения по следующим вопросам:



полномочия Президента;

ограничения, связанные с его пребыванием в должности;

выход из политических партий председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета, Конституционного совета;

порядок формирования и функций Сената и Мажилиса;

преобразование Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета в Высшую аудиторскую палату;

порядок формирования маслихатов;

создание Конституционного суда с предоставлением возможности обращения в него граждан, генерального прокурора и уполномоченного по правам человека.

Также в Основном законе будет закреплено решение об отмене в Казахстане смертной казни. Разработка законопроекта по данному блоку вопросов планируется уже в следующем месяце.



Кроме этого, планируется внести изменения в ряд законов, в том числе конституционных, по вопросам:



запрета акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий;

порядка формирования и функций Сената и Мажилиса;

согласования кандидатур на посты председателей Конституционного совета и Высшего судебного совета;

образования Высшей аудиторской палаты;

порядка формирования и функций маслихатов;

упрощения процедуры регистрации политических партий;

деятельности прокуратуры и уполномоченного по правам человека;

совершенствования выборного процесса;

расширения категорий дел с участием суда присяжных;

пересмотра закона о СМИ;

местного самоуправления.

Разработка проектов Конституционного закона и закона по данному блоку предполагается в августе.



Кроме того, в июне текущего года планируется разработка проектов указов Президента и постановлений правительства по вопросам образования Абайской, Улытауской областей, разделения Алматинской области на Жетысускую и Алматинскую, а также ограничения по количеству заместителей акимов областей и городов республиканского значения.