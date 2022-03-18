Денацификация избавит Украину от олигархов, - "Взгляд"

18:30 18.03.2022

Коломойский и Ахметов оказались в числе главных спонсоров нацизма на Украине

18 марта 2022,

Текст: Андрей Резчиков,

Михаил Мошкин

Украинский частный капитал в 2014 году сделал ставку на националистов. Миллиардеры Коломойский, Фирташ и Ахметов финансировали создание отрядов боевиков и войну в Донбассе. Сейчас один из таких отрядов – "Азов" – разросся до размеров полка и вот уже несколько недель удерживает Мариуполь, прикрываясь мирными жителями. Почему успех спецоперации ВС РФ невозможен без удара по богатейшим людям Украины?



Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил конфисковать российское имущество украинских олигархов, выступающих против России, финансирующих националистические группировки и поддерживающих режим украинского президента Владимира Зеленского. "Это имущество должно быть конфисковано и продано. Вырученные же средства можно направить на восстановление Донбасса", – призвал депутат.



Что касается имущества олигархов на территории Украины, то с ним "нужно поступить аналогично, а средства направить на восстановление инфраструктуры и экономики страны". "Все их имущество – это следствие наживы и воровства. Вот и пришла пора отвечать за содеянное", – заключил крымский парламентарий.



Сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что подобная конфискация стала бы ответом на решения Владимира Зеленского, который ранее подписал закон о конфискации имущества России и ее юрлиц на Украине. "Да, я поддерживаю идею Шеремета, это надо сделать в Крыму, на территории Российской Федерации. Это будет зеркальный ответ на действия украинской власти. Это касается Зеленского и всех украинских олигархов", – сказал сенатор газете ВЗГЛЯД.



Напомним, неделю назад Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия российской собственности. Кроме того, он пригрозил конфисковывать собственность "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь. Его поддержал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который считает, что фонд восстановления Украины должен строиться на базе конфискованных российских активов. Для этого разрабатывается механизм конфискации замороженных 415 млрд долларов российского Центробанка.

В России, вполне вероятно, есть немало собственности, которую теоретически можно было бы изъять, если идея Шеремета воплотится в жизнь. В Москве не раз указывали, что после госпереворота 2014 года крупные украинские предприниматели, в том числе аффилированные с действующим режимом, ведут бизнес в России.



"Само государство Украина, которая с 2018 года законом обозначила Россию как агрессора, платит нам деньги, – констатировал в июне 2021 года замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. – Приближенные к власти граждане, включая Порошенко, Яценюка, Пинчука, Фирташа, Ахметова, Коломойского – все оплачивают продукцию, которая производится в России".



При этом крупный украинский бизнес, с одной стороны, не хочет расставаться с активами в России, а с другой стороны, подобно германским "коллегам" начала 1930-х вкладывался в нацизм. Всем хорошо известны "батальоны Коломойского". Как сообщал замглавы Днепропетровской администрации Геннадий Корбан, в 2014 году на каждый нацбат ежемесячно шло около 650 тыс. долларов через Фонд обороны, который на 70% финансировал Беня Коломойский.

Богатейший человек Украины Ринат Ахметов, вероятно, также имеет прямое отношение к финансированию неонацистского подразделения "Азов", созданного и действующего в ахметовской вотчине – Мариуполе. Именно там сейчас идут наиболее ожесточенные бои в рамках спецоперации России.



Нацбаты "Шахтерск", "Айдар" и "Торнадо", известные своими зверствами во время кампании 2014-2015 годов, "по данным экспертов, принадлежат другому олигарху, Дмитрию Фирташу", – отмечал политолог Игорь Шатров. В эти нацбаты также вкладывался и Коломойский, он же, по некоторым данным, поддерживал и запрещенный в России "Правый сектор*". А зять второго президента Украины Леонида Кучмы, миллиардер Виктор Пинчук финансирует и подразделения ВСУ, и недавно созданные отряды территориальной обороны.



Таким образом, если идея депутата Шеремета будет реализована, то денацификация Украины будет сопряжена с ее "деолигархизацией" – во всяком случае, в отношении фондов и собственности тех украинских бизнесменов, которые финансируют нацбаты и поддерживают киевский режим. "Денацификация – это не просто изгнание националистов из вооруженных сил, госслужбы, культуры и образования. Это еще и лишение националистических сил экономического базиса, – пояснил экономист и политолог Иван Лизан. –



Если Россия не проведет экономическую составляющую денацификации, то это нивелирует всю нынешнюю спецоперацию".



Эксперт отметил, что за подъем националистических настроений и "ад, в который страна опустилась после 2014 года", отвечает во многом именно олигархия, которая после Майдана получила в свои руки значительную часть российских бизнес-активов на Украине.



"Конфискация имущества миллиардеров имеет и чисто экономическую подоплеку – сейчас мы видим, что Киев утратил контроль над Херсонской областью и уже отказывается платить местным жителям пенсии и зарплаты. Соответственно, обращение имущества олигархов в пользу регионального бюджета вернет Херсонщине источники средств. Думаю, национализация в каждой украинской области должна пройти именно по модели Донбасса", – подчеркнул собеседник.



Что касается персоналий, то Коломойский и Ахметов точно подпадают под процесс экономической денацификации, указал аналитик. "Первый, помнится, рассуждал о награде в 10 тыс. долларов за "голову москаля", а второй спонсировал ряд политических партий и деятелей, пропагандирующих националистические взгляды, в том числе – радикала Олега Ляшко", – напомнил политолог.



Кроме того, добавил Лизан, Ахметов пользовался услугами бойцов "Азова" – миллиардер платил националистам не менее 600 тыс. долларов за охрану большинства своих объектов. "Собственно, мы видим, во что превратили националисты Мариуполь – вотчину Ахметова", – подчеркнул эксперт.



Помимо этого, по его словам, под конфискацию должно попасть и имущество Юрия Косюка, являющегося одним из крупнейших латифундистов Украины. "Да и вообще очень много украинских олигархов завязаны на истории с помощью националистам или поддержкой соответствующих проектов Порошенко", – подчеркнул политолог.

При этом важно, чтобы мелкий и средний бизнес не подвергался угрозам конфискации, считает аналитик. "Национализация их активов может вызвать социальное недовольство некоторой части населения. Думаю, их нужно перевоспитывать, вводить личностную ответственность, наказывать, если были факты волонтерства на стороне националистов", – указал собеседник.



"Украине действительно стоит взять за основу опыт Донбасса в части национализации активов олигархов. У нас первые два года между администрациями ЛДНР и олигархами был "пакт о ненападении". Затем Киев ввел торгово-экономическую блокаду региона, поэтому ДНР и ЛНР ничего не оставалось, кроме как взять предприятия под свое управление", – напомнил донецкий политолог Владимир Корнилов. При этом, по его словам,



формально эти предприятия до сих пор принадлежат олигархам, но все налоги идут в бюджеты ДНР и ЛНР, и возвращение заводов в собственность миллиардеров маловероятно.



"Сейчас на подконтрольной ВСУ территории Ахметов запустил на свои предприятия бойцов "Азова" и тяжелую бронетехнику. Поэтому там идут очень жесткие бои. А сотрудничать с российскими войсками он не может, поскольку "соломка" у него постелена в Лондоне. Он сразу попадет во все санкционные списки Запада. Это, кстати, относится и к другим украинским олигархам. Они свою позицию изменить не смогут", – отметил собеседник.



Однако, как ни странно, сотрудничества с ВС РФ можно ждать от Коломойского – главного спонсора и создателя нацбатов на Украине, добавил эксперт. "Коломойскому бежать некуда – на него заведено несколько уголовных дел в США, и практически любая страна его выдаст Вашингтону, в том числе – и Израиль. Ну а другие олигархи просто покинули страну", – резюмировал политолог.



Добавим, что украинские олигархи и сейчас несут потери – как финансовые (по данным Forbes, стоимость активов Ахметова с началом российской спецоперации уменьшилась в три раза, до 4,2 млрд долларов, состояние Пинчука сократилось с 2,6 до 1,9 млрд, а Порошенко и вовсе остался с 700 млн долларов), так и физические. В данный момент бои в Мариуполе идут на территории промзоны "Азовстали", принадлежащей группе Ахметова "Метинвест".