Реальная явка на Туркмен-выборах президента в Лебапском велаяте составила 42,18%, - "ХТ"

19:28 18.03.2022

Редакция

18 марта 2022



Реальная явка на выборах президента Туркменистана 12 марта в Лебапском велаяте составила 42,18 %, сообщил источник "Хроники Туркменистана".



Чтобы повысить количество проголосовавших по отдельным избирательным участкам, главы комиссий на своих автомобилях возили членов комиссий с урнами по домам жителей. Если взрослых дома не было, просили детей принести паспорта родителей и расписаться в журналах.



Это не сильно изменило ситуацию: на некоторых участках в Магданлы, Газачаге, Дарганата, Сеиди, Довлетли в итоге набралось лишь по 200-230 бюллетеней.



В 14:00 12 марта на участках опечатали урны для голосования и доставили в хякимлик Лебапского велаята, где в 17:45 начался подсчет бюллетеней.



Ранее корреспонденты ХТ сообщали, что от бюджетников требовали проголосовать до 14 часов хотя избирательные участки работали до 19:00.



Около девяти часов вечера о результатах доложили хякиму Лебапского велаята. Он пришел в ярость и срочно вызвал всех хякимов этрапов региона. В итоге в Ашхабад ушел протокол с данными о более 97% проголосовавших. По данным ЦИК Туркменистана, явка в Лебапе составила 97,13%.



Как отмечалось ранее, чтобы достичь официально заявленной по всей стране явки – 97,17%, на каждом участке, включая сельские, должны были в среднем проголосовать 1304 человека. Это около 108 человек в час или по два в минуту в течение всего дня. В реальности такого количества желающих проголосовать журналисты ХТ не наблюдали даже в Ашхабаде.