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|Замминистра Вольвач: ЕАЭС работает над снижением роли доллара во взаимных расчетах
20:43 18.03.2022
Никита Фоломов
Государства-члены ЕАЭС договорились о расширении использования национальных валют государств-членов при осуществлении расчетов в рамках взаимной торговли. Об этом заявил заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач по результатам заседания Совета Евразийской Экономической Комиссии.
"Страны ЕАЭС активизируют работу над снижением доли доллара во взаимных расчетах. Обеспечение проведения взаимных расчетов между резидентами государств-членов в национальных валютах является одним из принципов реализации согласованной валютной политики в ЕАЭС, - сказал Дмитрий Вольвач. – Мы ведем эту работу не первый год, и на сегодняшний день большая часть расчетов в Союзе осуществляется при использовании нацвалют. Их доля в расчетах выросла до 74% в 2021 году с 63 % в 2013 году".
Помимо этого, стало известно, что повышение роли национальных валют было определено в качестве приоритета главами государств Союза в соответствии со Стратегией развития ЕАЭС-2025.
В ходе состоявшегося заседания страны также обсуждали возможность по взаимному согласованию осуществлять расчеты в рамках зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин также в российских рублях.