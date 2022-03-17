 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 18.03.2022
20:50  РосМинстрой договаривается о завозе стройматериалов из Узбекистана, - "РГ"
20:43  Замминистра Вольвач: ЕАЭС работает над снижением роли доллара во взаимных расчетах
19:28  Реальная явка на Туркмен-выборах президента в Лебапском велаяте составила 42,18%, - "ХТ"
18:30  Денацификация избавит Украину от олигархов, - "Взгляд"
18:00  В Конституцию Казахстана внесут изменения: какие?
17:51  15 тысяч юных елбасят дружно переписались в новую КазДвижуху - Жана Казахстан!
14:51  Реформа здравоохранения Кыргызстана. Пациент жив? - академик Мамытов

14:16  Корсиканский мятеж становится уроком для Парижа и Киева, - Г.Мирзаян
13:54  Политолог Данияр Ашимбаев стал кавалером ордена "Курмет" и другие награждения в Казахстане
12:45  Таджикистан и его союзников готовят к дестабилизации, - Виктория Панфилова
12:00  Дефолт России оказался невыгоден США, - Ольга Самофалова
11:38  Майкл Хадсон: Американская империя самоликвидируется
11:15  Корсика уплывает в автономию, - А.Тарханов
11:09  Предателя Дворковича высадили из кресла главы фонда "Сколково"
10:36  Шваб и насекомые. Кто готовит планетарный голод, - В.Прохватилов
10:26  УзбРеформы. Агентства госуслуг и интеллектуальной собственности отныне стали департаментами Минюста
10:01  Атакует ли Китай Тайвань? - М.Карпов
09:10  Почему США и НАТО не хотят воевать с Россией, - Владимир Прохватилов
08:37  Предательство в тылу страшнее лобовых таранов врага, - Александр Проханов
08:34  Талибы запретили в Афгане иностранные сериалы (любые)
07:57  Счетный комитет РК будет преобразован в Высшую аудиторскую палату Казахстана
07:55  Скончался главный редактор газеты "Вечерний Алматы" Михаил Буренков
07:25  Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира
00:46  Российская нефть потечет в Индию вместо Европы, - "МК"
00:33  Эрдоган увидел шанс реализовать турецкие амбиции, - Виктор Надеин-Раевский
00:13  Новая экономика для России, - Сергей Глазьев
00:09  Маркетинг "Байрактаров" терпит фиаско, - "НВО"
Четверг, 17.03.2022
22:49  Экс-премьер Болгарии (ставленник США) Б.Борисов задержан по тяжелым коррупционным обвинениям
21:34  В Эр-Рияде состоятся мирные переговоры враждующих сторон Йемена. Хуситы согласны мириться
21:07  В Ашхабаде официально аккредитован посол Афганского Эмирата (режим талибов) г-н Сабир
20:18  В боях под Марьинкой (Донбасс) стали "груз 200" три офицера армии США
18:49  Жалкое зрелище: прибалты судорожно цепляются за обломки однополярного мира, - А.Паулаускас
18:47  Китай отбивает наскоки США по антироссийским санкциям и контратакует, - Дм.Минин
17:12  Задержана жена племянника Елбасы - Сатыбалдыулы. Оказалась бандиткой
17:09  Запад как идеология и наш русский ответ, - Александр Дугин
14:50  "Меня украли и вынудили выйти замуж" - рассказ казашки Сауле
14:36  Рогунская ГЭС: обзор некоторых событий за 2021 год, - К.Сирожидинов
14:31  КазАрмия срочно пересматривает программу боевой подготовки, - В.Северный
14:19  "Мы находимся на переломном моменте истории", - Иван Охлобыстин
13:17  Чем плоха "офшорная аристократия" России, - С.Тарасов
12:05  Новым королем зулусов (11 млн подданных) стал Мисузулу Синкобиле Зулу
11:54  В верхах КНР растет недовольство курсом Си Цзиньпина, - В.Скосырев
11:43  Пять заблуждений о спецоперации на Украине, - Тимур Шерзад
11:39  От нового "вождя" Туркмении России нужно только одно.., - Дм.Бавырин
10:54  Алматы. Казахского нацпата Мамая арестовали на 2 месяца
10:26  Токаев отказался от супервласти, - В.Панфилова
09:07  Готовы ли Москва и Пекин создать единую валюту? - А.Желенин
08:59  Санкционный ответ Москвы, который остается в запасе. Все ли было Западом учтено? - В.Вихров
08:47  Казахстан проживет без вертикали. Нур-Султан начинает политическую реформу, - "Къ"
08:05  Эрдогану есть, чем помочь России, а заодно ударить по англосаксам, - "СП"
07:46  Казахский национализм крупным планом
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
РосМинстрой договаривается о завозе стройматериалов из Узбекистана, - "РГ"
20:50 18.03.2022

Текст: Марина Трубилина

Минстрой обсуждает возможность ввоза стройматериалов из Узбекистана. Об этом шла речь на встрече главы Минстроя Ирека Файзуллина с послом Узбекистан Ботиржоном Асадовым.

Одной из тем совещания стала возможность замены строительных ресурсов, ввозимых из-за рубежа, на материалы, производимые в Узбекистане, сообщает пресс-служба Минстроя. Для этого в ближайшее время будет подготовлен перечень стройматериалов, который позволит закрыть внутреннюю потребность и заменить ресурсы, в том числе на объектах с привлечением бюджетных средств.

"В сложившейся социально-экономической ситуации у наших государств появляются дополнительные возможности по расширению сотрудничества в сферах производства стройматериалов, привлечения квалифицированных кадров", - подчеркнул Файзуллин.

Также на встрече обсуждались вопросы кадрового взаимодействия в рамках пилотного проекта по привлечению специалистов из Узбекистана на российские стройки и кадровой работы в целом. В Узбекистане сформирована база среднего специального строительного образования по основным направлениям работы, востребованным на строительных объектах России.

Ранее замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин рассказал, что оттока мигрантов не наблюдается, даже напротив - есть прирост рабочей силы на стройплощадках и в целом на территории страны.

"Сегодня мы слышим от наших коллег, в первую очередь из Узбекистана, которые работают с нами по "пилоту", что есть возможность финансирования переводов денежных средств рублями на территории Узбекистана", - отметил он. Поэтому пока не наблюдается и не прогнозируется большого оттока строителей.

Строительный рынок в РФ большой, и вакансий на стройках много, отметил министр.

Источник - российская газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1647625800


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Новый казахстан: путь обновления и модернизации
- Премьер-Министр РК провел встречу с исполнительным вице-президентом "Shell" П. Костелло
- О текущей ситуации в банковском секторе
- Партия Adal заявила об объединении с Amanat
- О недопущении вывоза наличных денежных средств
- Рабочий график главы государства
- Как будет решаться проблема дефицита пастбищ рассказали в Сенате
- В сегодняшних непростых условиях важно сохранить и ускорить заданные темпы роста экономики в последующие месяцы - А. Смаилов
- Реализация Плана обеспечения продовольственной безопасности в РК направлена на увеличение объемов производства сельхозпродукции
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  