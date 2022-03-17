РосМинстрой договаривается о завозе стройматериалов из Узбекистана, - "РГ"

20:50 18.03.2022

Текст: Марина Трубилина



Минстрой обсуждает возможность ввоза стройматериалов из Узбекистана. Об этом шла речь на встрече главы Минстроя Ирека Файзуллина с послом Узбекистан Ботиржоном Асадовым.



Одной из тем совещания стала возможность замены строительных ресурсов, ввозимых из-за рубежа, на материалы, производимые в Узбекистане, сообщает пресс-служба Минстроя. Для этого в ближайшее время будет подготовлен перечень стройматериалов, который позволит закрыть внутреннюю потребность и заменить ресурсы, в том числе на объектах с привлечением бюджетных средств.



"В сложившейся социально-экономической ситуации у наших государств появляются дополнительные возможности по расширению сотрудничества в сферах производства стройматериалов, привлечения квалифицированных кадров", - подчеркнул Файзуллин.



Также на встрече обсуждались вопросы кадрового взаимодействия в рамках пилотного проекта по привлечению специалистов из Узбекистана на российские стройки и кадровой работы в целом. В Узбекистане сформирована база среднего специального строительного образования по основным направлениям работы, востребованным на строительных объектах России.



Ранее замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин рассказал, что оттока мигрантов не наблюдается, даже напротив - есть прирост рабочей силы на стройплощадках и в целом на территории страны.



"Сегодня мы слышим от наших коллег, в первую очередь из Узбекистана, которые работают с нами по "пилоту", что есть возможность финансирования переводов денежных средств рублями на территории Узбекистана", - отметил он. Поэтому пока не наблюдается и не прогнозируется большого оттока строителей.



Строительный рынок в РФ большой, и вакансий на стройках много, отметил министр.