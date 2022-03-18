 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 18.03.2022
21:33  Полиция Алматы установила и изловила 17 "шамолганских стрелков". Что это было?
21:12  Это совсем не та война, что в Ираке или Афганистане, - Military Watch Magazine
20:50  РосМинстрой договаривается о завозе стройматериалов из Узбекистана, - "РГ"
20:43  Замминистра Вольвач: ЕАЭС работает над снижением роли доллара во взаимных расчетах
19:28  Реальная явка на Туркмен-выборах президента в Лебапском велаяте составила 42,18%, - "ХТ"
18:30  Денацификация избавит Украину от олигархов, - "Взгляд"
18:00  В Конституцию Казахстана внесут изменения: какие?

17:51  15 тысяч юных елбасят дружно переписались в новую КазДвижуху - Жана Казахстан!
14:51  Реформа здравоохранения Кыргызстана. Пациент жив? - академик Мамытов
14:16  Корсиканский мятеж становится уроком для Парижа и Киева, - Г.Мирзаян
13:54  Политолог Данияр Ашимбаев стал кавалером ордена "Курмет" и другие награждения в Казахстане
12:45  Таджикистан и его союзников готовят к дестабилизации, - Виктория Панфилова
12:00  Дефолт России оказался невыгоден США, - Ольга Самофалова
11:38  Майкл Хадсон: Американская империя самоликвидируется
11:15  Корсика уплывает в автономию, - А.Тарханов
11:09  Предателя Дворковича высадили из кресла главы фонда "Сколково"
10:36  Шваб и насекомые. Кто готовит планетарный голод, - В.Прохватилов
10:26  УзбРеформы. Агентства госуслуг и интеллектуальной собственности отныне стали департаментами Минюста
10:01  Атакует ли Китай Тайвань? - М.Карпов
09:10  Почему США и НАТО не хотят воевать с Россией, - Владимир Прохватилов
08:37  Предательство в тылу страшнее лобовых таранов врага, - Александр Проханов
08:34  Талибы запретили в Афгане иностранные сериалы (любые)
07:57  Счетный комитет РК будет преобразован в Высшую аудиторскую палату Казахстана
07:55  Скончался главный редактор газеты "Вечерний Алматы" Михаил Буренков
07:25  Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира
00:46  Российская нефть потечет в Индию вместо Европы, - "МК"
00:33  Эрдоган увидел шанс реализовать турецкие амбиции, - Виктор Надеин-Раевский
00:13  Новая экономика для России, - Сергей Глазьев
00:09  Маркетинг "Байрактаров" терпит фиаско, - "НВО"
Четверг, 17.03.2022
22:49  Экс-премьер Болгарии (ставленник США) Б.Борисов задержан по тяжелым коррупционным обвинениям
21:34  В Эр-Рияде состоятся мирные переговоры враждующих сторон Йемена. Хуситы согласны мириться
21:07  В Ашхабаде официально аккредитован посол Афганского Эмирата (режим талибов) г-н Сабир
20:18  В боях под Марьинкой (Донбасс) стали "груз 200" три офицера армии США
18:49  Жалкое зрелище: прибалты судорожно цепляются за обломки однополярного мира, - А.Паулаускас
18:47  Китай отбивает наскоки США по антироссийским санкциям и контратакует, - Дм.Минин
17:12  Задержана жена племянника Елбасы - Сатыбалдыулы. Оказалась бандиткой
17:09  Запад как идеология и наш русский ответ, - Александр Дугин
14:50  "Меня украли и вынудили выйти замуж" - рассказ казашки Сауле
14:36  Рогунская ГЭС: обзор некоторых событий за 2021 год, - К.Сирожидинов
14:31  КазАрмия срочно пересматривает программу боевой подготовки, - В.Северный
14:19  "Мы находимся на переломном моменте истории", - Иван Охлобыстин
13:17  Чем плоха "офшорная аристократия" России, - С.Тарасов
12:05  Новым королем зулусов (11 млн подданных) стал Мисузулу Синкобиле Зулу
11:54  В верхах КНР растет недовольство курсом Си Цзиньпина, - В.Скосырев
11:43  Пять заблуждений о спецоперации на Украине, - Тимур Шерзад
11:39  От нового "вождя" Туркмении России нужно только одно.., - Дм.Бавырин
10:54  Алматы. Казахского нацпата Мамая арестовали на 2 месяца
10:26  Токаев отказался от супервласти, - В.Панфилова
09:07  Готовы ли Москва и Пекин создать единую валюту? - А.Желенин
08:59  Санкционный ответ Москвы, который остается в запасе. Все ли было Западом учтено? - В.Вихров
08:47  Казахстан проживет без вертикали. Нур-Султан начинает политическую реформу, - "Къ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Это совсем не та война, что в Ираке или Афганистане, - Military Watch Magazine
21:12 18.03.2022

После прицельного огня России по западным бойцам, они бегут с Украины: это совсем не та война, что в Ираке или Афганистане (Military Watch Magazine, США)
18.03.2022

Вот как о российском ударе рассказывал шведский доброволец: "Это был сущий ад – огонь, крики, паника. Куча бомб и ракет", пишет Military Watch. После этого более двух третей западных добровольцев решили покинуть страну незамедлительно.
После ракетного удара России 13 марта по военному объекту в Яворове на западе Украины, в результате которого погибло несколько десятков бойцов, западные добровольцы начали покидать страну: оказалось, что их ждет конфликт гораздо более интенсивный, чем они ждали. После начала спецоперации России на Украине 24 февраля сообщалось, что граждане западных стран тысячами записываются добровольцами, причем значительная их часть имеет боевой опыт. Хотя сложилось впечатление, что их мотивы преимущественно идейные, российские СМИ назвали их наемниками.

Вот как о российском ударе рассказывал шведский доброволец Йеспер Седер (Jesper Söder): "Это был сущий ад – огонь, крики, паника. Куча бомб и ракет". По его словам, он поспешил вывезти западных бойцов, в том числе скандинавов, британцев и американцев, через польскую границу. "Они точно знали, куда бить. Они точно знали, где наш склад оружия. Они точно знали, где находится административное здание. Их ракеты попали в самое яблочко", – отозвался он о точности российской атаки.

Ветеран армии США, переживший российский ракетный удар по Яворову и впоследствии покинувший страну, рассказал следующее: "Я выжил только потому, что ракеты попали в капитальные строения, а не в палатки, где я находился". По его словам, более двух третей западных добровольцев решили покинуть страну незамедлительно. О западных добровольцах он высказался так: "Некоторые из них – бывшие военные и вполне сведущи в своей профессии. А вот другие – настоящие алкаши, военного опыта никакого, таким и приезжать-то незачем". Другой выживший предупредил будущих добровольцев, что их ждет "полный капец". "Валяйте, вступайте в легион, но знайте, что в Киеве придется паршиво, и помните, что у русских есть военные самолеты, а у вас не будет почти ничего. Готовьтесь умереть заранее.

Те из нас, кто уже уехал, в том числе бывшие спецназовцы из разных стран, просто сводят ненужный риск к минимуму: никто не хочет гибнуть в нечестной схватке. А после того, как нас сегодня раздолбали здоровенными, блин, крылатыми ракетами, задумайтесь: оно вам надо?". Что касается состояния украинских сил, то источник заявил: "Они шлют на фронт необученных парней с горсткой боеприпасов и паршивыми "калашами", и их убивают… Ребята, которые сейчас там, все они поедут в Киев, и многие погибнут. Легион не только уступает по личному составу и стволам, так им еще и командует кучка чокнутых украинцев".

Минобороны России предупредило, что "западные наемники" не получат статуса военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт. Самой громкой смертью в лагере западных бойцов стала гибель ветерана войны НАТО в Афганистане из 22-го пехотного полка Королевской канадской пехоты, снайпера по прозвищу Вали, по-арабски "Страж". Сообщается, что он погиб через несколько дней после прибытия на Украину. Он служил с 2009 по 2011 год, а затем пошел добровольцем в курдское ополчение на борьбу с "Исламским государством" (запрещенная в России террористическая организация, - Прим. ИноСМИ).

Газета The Guardian назвала Вали самым смертоносным снайпером в рядах НАТО. По некоторым данным, он уничтожал противника рекордными темпами – до 40 человек в день. Обстоятельства его гибели остаются неизвестными. Судьба "Стража" во многом показательна: хотя у западных военных имеется значительный опыт в конфликтах низкой интенсивности в Ираке и Афганистане практически без применения иного оружия, кроме огнестрельного, даже ограниченное участие на Украине представляет собой принципиально иной конфликт, к которому не готовы даже ветераны со значительным опытом войн с повстанцами.

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1647627120


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Новый казахстан: путь обновления и модернизации
- Премьер-Министр РК провел встречу с исполнительным вице-президентом "Shell" П. Костелло
- О текущей ситуации в банковском секторе
- Партия Adal заявила об объединении с Amanat
- О недопущении вывоза наличных денежных средств
- Рабочий график главы государства
- Как будет решаться проблема дефицита пастбищ рассказали в Сенате
- В сегодняшних непростых условиях важно сохранить и ускорить заданные темпы роста экономики в последующие месяцы - А. Смаилов
- Реализация Плана обеспечения продовольственной безопасности в РК направлена на увеличение объемов производства сельхозпродукции
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  