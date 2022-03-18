Это совсем не та война, что в Ираке или Афганистане, - Military Watch Magazine

21:12 18.03.2022

После прицельного огня России по западным бойцам, они бегут с Украины: это совсем не та война, что в Ираке или Афганистане (Military Watch Magazine, США)

18.03.2022



Вот как о российском ударе рассказывал шведский доброволец: "Это был сущий ад – огонь, крики, паника. Куча бомб и ракет", пишет Military Watch. После этого более двух третей западных добровольцев решили покинуть страну незамедлительно.

После ракетного удара России 13 марта по военному объекту в Яворове на западе Украины, в результате которого погибло несколько десятков бойцов, западные добровольцы начали покидать страну: оказалось, что их ждет конфликт гораздо более интенсивный, чем они ждали. После начала спецоперации России на Украине 24 февраля сообщалось, что граждане западных стран тысячами записываются добровольцами, причем значительная их часть имеет боевой опыт. Хотя сложилось впечатление, что их мотивы преимущественно идейные, российские СМИ назвали их наемниками.



Вот как о российском ударе рассказывал шведский доброволец Йеспер Седер (Jesper Söder): "Это был сущий ад – огонь, крики, паника. Куча бомб и ракет". По его словам, он поспешил вывезти западных бойцов, в том числе скандинавов, британцев и американцев, через польскую границу. "Они точно знали, куда бить. Они точно знали, где наш склад оружия. Они точно знали, где находится административное здание. Их ракеты попали в самое яблочко", – отозвался он о точности российской атаки.



Ветеран армии США, переживший российский ракетный удар по Яворову и впоследствии покинувший страну, рассказал следующее: "Я выжил только потому, что ракеты попали в капитальные строения, а не в палатки, где я находился". По его словам, более двух третей западных добровольцев решили покинуть страну незамедлительно. О западных добровольцах он высказался так: "Некоторые из них – бывшие военные и вполне сведущи в своей профессии. А вот другие – настоящие алкаши, военного опыта никакого, таким и приезжать-то незачем". Другой выживший предупредил будущих добровольцев, что их ждет "полный капец". "Валяйте, вступайте в легион, но знайте, что в Киеве придется паршиво, и помните, что у русских есть военные самолеты, а у вас не будет почти ничего. Готовьтесь умереть заранее.



Те из нас, кто уже уехал, в том числе бывшие спецназовцы из разных стран, просто сводят ненужный риск к минимуму: никто не хочет гибнуть в нечестной схватке. А после того, как нас сегодня раздолбали здоровенными, блин, крылатыми ракетами, задумайтесь: оно вам надо?". Что касается состояния украинских сил, то источник заявил: "Они шлют на фронт необученных парней с горсткой боеприпасов и паршивыми "калашами", и их убивают… Ребята, которые сейчас там, все они поедут в Киев, и многие погибнут. Легион не только уступает по личному составу и стволам, так им еще и командует кучка чокнутых украинцев".



Минобороны России предупредило, что "западные наемники" не получат статуса военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт. Самой громкой смертью в лагере западных бойцов стала гибель ветерана войны НАТО в Афганистане из 22-го пехотного полка Королевской канадской пехоты, снайпера по прозвищу Вали, по-арабски "Страж". Сообщается, что он погиб через несколько дней после прибытия на Украину. Он служил с 2009 по 2011 год, а затем пошел добровольцем в курдское ополчение на борьбу с "Исламским государством" (запрещенная в России террористическая организация, - Прим. ИноСМИ).



Газета The Guardian назвала Вали самым смертоносным снайпером в рядах НАТО. По некоторым данным, он уничтожал противника рекордными темпами – до 40 человек в день. Обстоятельства его гибели остаются неизвестными. Судьба "Стража" во многом показательна: хотя у западных военных имеется значительный опыт в конфликтах низкой интенсивности в Ираке и Афганистане практически без применения иного оружия, кроме огнестрельного, даже ограниченное участие на Украине представляет собой принципиально иной конфликт, к которому не готовы даже ветераны со значительным опытом войн с повстанцами.