Полиция Алматы установила и изловила 17 "шамолганских стрелков". Что это было?

21:33 18.03.2022

На сегодняшний день полиции региона удалось задержать 17 человек, 16 помещены под стражу и один содержится под домашним арестом, передает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП региона, в конфликте между двумя группами молодежи, произошедшем вечером 7 марта близ села Шамалган в Карасайском районе, участвовали около 30 человек. Одного из них тогда госпитализировали с огнестрельным ранением в больницу.



При осмотре места происшествия криминалисты обнаружили множество стрелянных гильз от нарезного, гладкоствольного и травматического оружия. По факту перестрелки, вызвавшему в соцсетях и СМИ общественный резонанс, возбудили уголовное производство по нескольким статьям уголовного законодательства. Расследование взяли на особый контроль областного Департамента полиции, – говорится в сообщении.

Как уточняется, установлены еще трое участников, объявленных в межгосударственный розыск.



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Подозреваемым инкриминируются ст. 293 УК РК "Хулиганство с применением огнестрельного оружия", ст. 380-1 УК РК "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", ст. ст.24 – 99 УК РК "Покушение на убийство".



У участников конфликта изъято 12 единиц огнестрельного оружия различного калибра, которые приобщены к материалам уголовных дел в качестве вещественных доказательств. Также изъяты восемь автомашин (Lexus, ВАЗ, Mercedes-Benz, Toyota и т.д), которые водворили на спецстоянку с проведением необходимых экспертиз.



Елена Беляева