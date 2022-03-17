"Есть куда расти". Заменит ли Азия нефтяные рынки ЕС и США

00:44 19.03.2022

В Институте энергетики и финансов оценили потери России от нефтяного эмбарго Запада



Анатолий Акулов



После нефтяного эмбарго США и Канады Россия, с большой долей вероятности, перенаправит сырьевые объемы в азиатские страны. Ключевыми покупателями могут стать Китай и Индия. Но у азиатской диверсификации есть и свои минусы, считают эксперты. Скидка в $20-30 на марку Urals приведет к потере 300 млрд рублей для российского бюджета.



Индия наращивает поставки



Западные санкции против России из-за проведения военной спецоперации на Украине привели к перераспределению мировых энергетических потоков. После нефтяного эмбарго США и Канады Москва резко увеличила поставки нефти в азиатские страны. Лидером стала Индия, нарастившая импорт почти в четыре раза в марте 2022 года. В этом месяце Нью-Дели закупает у Москвы по 360 тыс. баррелей в сутки, сообщила газета Financial Times.



По словам руководителя аналитического отдела Kpler Алекса Сейлза, Индия закупает уже отправленные грузы нефти из России, которые не могут найти покупателей в Европе из-за санкций. Он добавил, что в марте 2022 года Нью-Дели отошел от своих предпочтений по закупке российско-казахстанской нефти CPC (КТК) и переключился на чисто российскую Urals.



Кто основные покупатели российской нефти



До введения западных санкций основными покупателями российского сырья были США, страны Евросоюза, Китай, Индия и Великобритания. Канада в этом плане сильно отставала от конкурентов, так что ее эмбарго не сильно сказалось на экспортном потенциале России. В последнее время Оттава импортировала примерно 10-20 тыс. баррелей в сутки, подчеркнул в разговоре с "Газетой.Ru" старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.



В начале 2022 года Вашингтон закупал порядка 700 тыс. баррелей российской нефти в сутки, однако уже в феврале сократил импорт до 400 тыс. (7,4 млн тонн в год). Лондон приобретал у Москвы порядка 120 тыс. баррелей в сутки (5-6 млн тонн в год) , Евросоюз - около 3 млн баррелей (142 млн тонн в год в год), добавил эксперт.



"360 тыс. баррелей в сутки индийского импорта - это именно средний показатель. За последнюю неделю, например, Нью-Дели закупил у Москвы 7 млн баррелей российской нефти. То есть уже сейчас ежесуточные поставки вышли на уровень 1 млн баррелей", - отметил Кондратьев.



Профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Валерий Бессель также указал на возможность ощутимого роста поставок российской нефти в Индию в этом году. Перед РФ открывается большой потенциал сырьевой торговли - Индия является третьим в мире крупнейшим сырьевым потребителем.



"Мартовские показатели нефтяного импорта из России - капля в море. 360 тыс. баррелей в сутки - примерно 17-18 млн тонн в год. Для сравнения, Москва экспортирует в год почти 400 млн тонн нефтепродуктов. В этом плане сырьевой торговле России и Индии есть куда расти", - подытожил аналитик.



Выгодная цена российской нефти привлекает и китайских контрагентов. В настоящее время Москва отправляет Пекину почти 2 млн баррелей в сутки, добавил Кондратьев.



"В случае с Китаем задел для России еще больше, чем с Индией. В начале 2022 года стороны заключили долгосрочный контракт на ежегодную поставку почти 100 млн тонн нефти (более 700 млн баррелей). В этом плане КНР в ближайшие годы может составить серьезную конкуренцию странам Евросоюза", - заявил эксперт.



Сколько недополучит российский бюджет



Согласно оценкам Института энергетики и финансов, ущерб от вынужденной азиатской диверсификации рынков сбыта обойдется Москве в апреле 2022 года примерно в 300 млрд рублей.



Однако негативный эффект от падения нефтяных налоговых поступлений, с большой долей вероятности, компенсируется снижением курса рубля.



"В обычных условиях при отсутствии гэпа к Brent и курсе на уровне 70-75 рублей за доллар нефтегазовые доходы российского бюджета были бы в апреле 2022 года даже меньше, чем сейчас. Но это именно эффект снижения курса рубля, а не спроса со стороны западных стран", - пояснили "Газете.Ru" в Институте энергетики и финансов.



Дорогой транзит и дешевая нефть



Для азиатских импортеров ключевым фактором выбора поставщика является выгодная цена. Вкупе с усилением международных санкций против Москвы это позволяет российским компаниям сейчас наращивать нефтяной экспорт в Китай и Индию. В ближайшие годы именно эти страны станут ключевыми сырьевыми партнерами, предположил Кондратьев.



По его словам, Индия не случайно сделала выбор в пользу российской марки Urals. В настоящее время биржевые котировки отечественного сырья торгуются с большим дисконтом по отношению к Brent. Однако в азиатском направлении у Москвы может возникнуть определенные трудности.



"Цена барреля Brent сейчас примерно $107, за Urals трейдеры дают чуть больше $80. На выходе получаем разницу почти $30.



Но в случае с Индией и Китаем для России существенно возрастут логистические затраты, да и доставлять сырье в Азию из новороссийского порта будет в среднем на несколько дней дольше. Ежемесячные дополнительные расходы составят до $50 млн", - объяснил эксперт.



Вашингтон может добавить проблем



Проблем с перенаправлением российской нефти может добавить и санкционное давление США. Ранее представитель Белого дома Джен Псаки намекнула, что Индия тоже может оказаться под санкциями, если продолжит закупать российскую нефть. При этом официальный Вашингтон до этого признавал, что подобные закупки не нарушают действие американского эмбарго против России.



Профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Бессель предположил, что опасения индийских покупателей российской нефти связаны сейчас в основном с принципиально иной моделью межгосударственных сырьевых расчетов. Система расчетов в национальных валютах позволит Нью-Дели закупать у Москвы сырье по заниженным ценам, чем может быть недоволен Вашингтон.



"Если раньше Москва и Нью-Дели вели нефтяную торговлю в долларах, то с усилением санкционного давления Запада вести подобные операции становится все более опасно. Выходом из положения станет использование рублей и рупий, правда, на это уйдет достаточное количество времени. Но проиграют от этого сами США и Евросоюз", - заключил Бессель.