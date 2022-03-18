Китайский тупик: Байден решил безуспешно давить на Си Цзиньпина, - Р.Абдуллин

08:48 19.03.2022

У США нет рычагов воздействия на Пекин



Президент США Джо Байден решил 18 марта созвониться с председателем КНР Си Цзиньпином. Вашингтон, судя по всему, все же надеется перетянуть на свою сторону Пекин, дабы лишить Москву традиционного сильнейшего партнера. Мы разбирались в том, насколько велика поддержка России Китаем и способны ли Соединенные Штаты переломить тренд в сложившихся международных отношениях.



У США нет рычагов воздействия на Пекин



Китай не только не присоединился к антироссийским санкциям после начала спецоперации на Украине, но и вошел в число стран, которые даже на декларативном уровне не стали осуждать действия РФ. Это заставило аналитиков говорить об однозначной поддержке Пекином Москвы, хотя от внимания наблюдателей, разумеется, не ускользнул и тайваньский вопрос - суверенитет острова давно оспаривается КНР, что накладывает отпечаток на китайскую позицию и по другим территориальным проблемам.



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Однако в наибольшей степени коллективный Запад обеспокоен фактической, а не декларативной помощью, которую Пекин может предположить Москве.



Во-первых, поставки Китаем аналогов попавших под санкции западных товаров способны снизить для РФ негативный эффект от антироссийских ограничений. Во-вторых, не исключены и непосредственные финансовые вливания. Наконец - и это, конечно, важнее всего в условиях продолжающихся боевых действий, - по мнению представителей американского оборонного ведомства, власти КНР, возможно, готовы оказать России и военно-техническую поддержку; хотя спекуляции о соответствующей просьбе Москвы и якобы готовности Пекина были опровергнуты в обеих столицах.



В этом контексте чиновники Белого дома еще до беседы Байдена с председателем Си предсказали, что сеанс связи лидеров будет напряженным. 14 марта советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан и помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк встретились в Риме с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Яном Цзечи. Продлившиеся семь часов переговоры не принесли прорывов – кроме, очевидно, договоренности повысить уровень обсуждения (до этого Байден и Си непосредственно общались по телефону в ноябре прошлого года). Делегации лишь в очередной раз подтвердили свои предыдущие заявления: со стороны КНР - о неприсоединении к антироссийским санкциям, от США - о недопустимости непосредственной поддержки Москве.



"Мы обеспокоены тем, что они (китайские власти) рассматривают возможность прямой помощи России военной техникой для использования в Украине", - отметил накануне разговора Байдена и Си Цзиньпина и глава Госдепа США Энтони Блинкен.



Многие американские аналитики отмечают: высокая степень поддержки Пекином Москвы может оказаться преувеличением. Что касается двусторонних торговых отношений, то, даже согласно официальным данным КНР, американское и европейское направления остаются для Пекина в этом плане приоритетными. Объем торговли Китая с Евросоюзом в прошлом году превысил $800 млрд, с США - составил более $750 млрд, а с Россией - не дотянул и до $150 млрд, несмотря на, казалось бы, более удобные логистические условия.



Широко обсуждаемый возможный переход России к юаню взамен доллара эксперты также видят маловероятным: после падения курса рубля чиновники Народного банка Китая, устанавливающие денежные котировки, вдвое расширили так называемый торговый диапазон для российской валюты, обеспечив ей тем самым лишь дальнейшие потери. За время спецоперации "рубль уже потерял более 20% своей стоимости как по отношению к доллару, так и по отношению к евро. Позволив российской валюте упасть по отношению и к юаню, Пекин не делает Москве никаких одолжений", - отмечают в связи с этим эксперты делового портала CNN Business.



Однако все эти сигналы означают не более чем одно - Китай, как ему исторически свойственно, ведет свою игру, в которой условная поддержка по отношению к России (а фактически дистанцирование себя от конфликта на Украине) обусловлена собственными интересами.



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Что же касается жестких требований США, то Пекин прекрасно осознает самодостаточность КНР во всех смыслах, потому и может позволить себе не следовать в фарватере Вашингтона.



В Белом доме анонсировали телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпиня



Как отметил в разговоре с "МК" руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский, ожидать новых тезисов по итогам переговоров президента Байдена и Си не приходится.



"На мой взгляд, все уже было сказано во время римской встречи Джейка Салливана и Яна Цзечи. И не думаю, что беседа между Джо Байденом и Си Цзиньпином привнесет что-либо новое. Китайская позиция предельно конкретна: КНР не вступает в блоки ни с кем, имеет свою точку зрения на происходящее и не считает, что дело Вашингтона - диктовать Пекину, как вести себя, - подчеркнул наш собеседник. - У США цель тоже вполне четкая: заставить Китай отказаться от партнерских договоренностей, достигнутых в начале февраля Путиным и Си Цзиньпином, подключиться к антироссийским санкциям и целиком занять сторону Совета Европы". "С чем лидеры придут, с тем и разойдутся", - резюмирует эксперт.



По мнению некоторых наблюдателей (как правило, американских) непримиримость Китая приведет к дальнейшему давлению на него со стороны США. Однако для реализации политики "кнута" в отношении Пекина у Вашингтона инструментов фактически нет, отметил Андрей Островский.



"Китай настолько самодостаточен в экономическом плане, что серьезных рычагов воздействия на него не просматривается. Если же говорить о возможности "задобрить" Пекин, то и в этом случае у Вашингтона опций крайне мало. Единственный вариант - де-факто отдать Китаю Тайвань. Однако не думаю, что Белый дом на это пойдет. При этом сам по себе тайваньский вопрос - дискуссионный: подписанные между США и КНР договоренности от 1979-го, 1982-го и 1989 годов и так подразумевают признание американцами китайского суверенитета над островом", - заключил эксперт.



Авторы: РЕНАТ АБДУЛЛИН

18 марта 22