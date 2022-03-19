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Африканское эхо событий на Украине, - А.Мезяев
09:13 19.03.2022

В контексте меняющегося соотношения сил...

Сейчас события на Украине приобретают широкое международное звучание. Ряд государств втягивается в обсуждение вопросов о целях специальной военной операции ВС РФ; украинские власти используют иностранных граждан на территории Украины для вовлечения в конфликт соответствующих государств; раздаются призывы к вмешательству в конфликт в той или иной форме.

Эхо украинских событий докатилось и до Африки, став серьезным политическим фактором. Расскажем о Республике Южная Африка.

С первого дня специальной военной операции России южноафриканские СМИ принялись резко осуждать Россию, игнорируя истоки конфликта и неустанно повторяя тезис о "российской агрессии". Посол Украины получил неограниченный доступ на все основные новостные каналы. Несколько дней не сходило с экранов телевидения маловразумительное действие, когда российский профессор, проживающий в Претории и собравший около двух десятков человек, вышел протестовать против действий России на Украине.

И это понятно: СМИ в Южной Африке, как и в других странах, контролируются крупным капиталом. Есть редкие дельные комментарии (по телевидению выступал российский посол, звучали здравые суждения местных комментаторов), но их удельный вес незначителен, они тонут в море враждебных высказываний.

Иначе реагировало правительство. При голосовании по антироссийскому проекту в ГА ООН Южная Африка воздержалась, что привело в ярость местную оппозицию, прежде всего, партию Демократический союз (в нее входят бывшие члены Националистической партии ЮАР, правившей страной во времена апартеида).

Главными политическими силами, выступившими в поддержку России, стали Коммунистическая партия (ЮАКП), Партия борцов за экономическую свободу (ЭФФ), Африканский Национальный конгресс (АНК). Именно в таком порядке.

Руководство компартии сделало специальное заявление по ситуации на Украине, в котором отмечено, что страны НАТО систематически нарушали все договоренности в области безопасности по отношению к России

Решительным образом в поддержку России выступила партия ЭФФ, выразив полную поддержку российской позиции. Заместитель лидера ЭФФ Ф. Шивамбу, комментируя решение Международного суда ООН о том, что Россия должна немедленно остановить специальную военную операцию, назвал этот суд одним из институтов мирового империализма.

Что касается главной политической партии Южной Африки – Африканского Национального Конгресса, то здесь надо отметить следующее.

Вице-президент Южной Африки Дэвид Мабуза заявил в парламенте, что действия России являются ответом на расширение НАТО, но правительство приняло решение не оказывать поддержки ни одной стороне.

Следует обратить внимание на заявление бывшего президента Южной Африки Джейкоба Зумы, сказавшего, что события на Украине следует рассматривать не изолированно, а в контексте мирового соотношения сил. Он отметил лицемерие СМИ, которые всегда принимают сторону Запада и заявил, что действия России и Китая по защите своих национальных интересов, достойны не просто поддержки, а восхищения (Countries like Russia and China, thanks to their strong political and economic independence, have managed to defend their territories from these Western bullies and must be applauded). . Дж. Зума отметил, что без поддержки Украины западными державами тупиковая ситуация в отношениях между Россией и Украиной могла быть разрешена быстро и мирно. И напомнил, что сам он был смещен с поста президента именно западными силами, "контролирующими отдельные структуры нашего правительства и правящей партии".

В этих условиях президенту С. Рамапосе как лидеру АНК и главе государства приходится постоянно балансировать не только между правящей трехсторонней коалицией (АНК, Компартия и Федерация профсоюзов), с одной стороны, и оппозицией – с другой, но и внутри своей партии. При таком балансировании официальная позиция Южной Африки состоит в том, что в данном конфликте не следует принимать ничью сторону.

10 марта состоялся телефонный разговор президента С. Рамапосы с президентом В. Путиным. На официальном сайте Президента РФ говорится, что по просьбе Рамапосы глава российского государства проинформировал о причинах и целях специальной военной операции по защите Донбасса, а также о ситуации на переговорах с представителями украинских властей. С. Рамапосма поддержал предпринимаемые политико-дипломатические усилия, а в последовавшем разговоре с журналистами заявил, что он поднял вопрос о возможном посредничестве в урегулировании украинской ситуации.

Возможно ли это посредничество на практике? Пока сказать трудно, но такое развитие событий не исключено.

Правительству Южной Африки приходится учитывать, что СМИ в стране начали агрессивно запугивать население скачком цен на товары первой необходимости, при этом резко поднялись цены на хлеб и бензин. Населению все объясняется "войной на Украине". Людей пугают: "Если мы не присоединимся к санкциям против России, санкции введут против нас самих"!

СМИ навязчиво называют специальную военную операцию на Украине "российско-украинской войной". И так – не только в Южной Африке. Надо отчетливо понимать: достижение целей денацификации и демилитаризации Украины станет отдаляться по мере того, как подобному дискурсу будет позволено преобладать – не только в отдельно взятой стране, но и во всем мире.

АЛЕКСАНДР МЕЗЯЕВ | 19.03.2022

Источник - fondsk.ru
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