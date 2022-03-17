Экс-глава КырТаможни Кубанычбеков официально откупился от тюрьмы. Воруй дальше

09:26 19.03.2022

Экс-глава ГТС А.Кубанычбеков погасил ущерб в 51,2 млн сомов. Его отпустили под домашний арест



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Tazabek - В ходе следствия бывший председатель Государственной таможенной службы Адилет Кубанычбеков возместил ущерб государству в размере 51 млн 220 тыс. сомов, а также дал признательные показания по установленным фактам злоупотребления должностным положением.



Как пояснила пресс-служба ГКНБ, в связи с этим мера пресечения А.Кубанычбекову изменена на домашний арест.



"В ходе расследования уголовного дела установлены факты лоббирования бывшим председателем ГТС А.Кубанычбековым интересов частных компаний, занимающихся импортом товаров. Им создавались льготные условия, а таможенное оформление производилось с грубым нарушением законодательства, использовались схемы по укрытию товаров от таможенного администрирования за систематическое получение взяток", - говорится в сообщении.



Кроме этого, А.Кубанычбеков в целях личного обогащения, прикрываясь интересами государства, необоснованно завышал стоимость околотаможенных услуг для субъектов внешнеэкономической деятельности, предоставляемых аффилированными компаниями, - добавили в ГКНБ.