Согласия недостаточно. Нам нужна новая этика секса, - Washington Post

11:31 19.03.2022

Согласия недостаточно. Нам нужна новая этика секса



(The Washington Post, США)

19.03.2022



У 25-летней Рэйчел (Rachel) открытое лицо и дружелюбной манерой поведения человека, родившегося и выросшего на Среднем Западе. Она веселая, энергичная, бескомпромиссная и чувствует, что контролирует ситуацию в большинстве сфер своей жизни. Но в том, что касается секса, что-то не так.

"Не знаю, - вздыхает она, сидя за чашкой кофе во время нашей беседы в центре Вашингтона. - Я никогда не была в ситуации, когда я чувствовала, что меня к чему-то принуждают, это точно, но ...".

Рэйчел (имя изменено) перечислила целый список неудачных встреч с потенциальными романтическими партнерами: секс, на который она соглашалась из ложного чувства вежливости, экстремальные действия и шокирующие поступки, которых от нее требовали и которые она иногда допускала. Унизительные оскорбления по мере развития событий, а потом - сожаления. "Не то, чтобы меня к чему-то принуждали или что я чувствую себя в безопасности, но это не ..., это нехорошо. И мне не нравится то, что я чувствую после этого".



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Молодые американцы вступают в сексуальные контакты, которых они на самом деле не хотят, по причинам, с которыми они не полностью согласны. Это удручающее положение дел, усугубляемое порнографией, которая включает в себя все более экстремальные сексуальные действия, и распространением приложений для знакомств, из-за которых может показаться, что новые возможности есть за каждым углом.

Результаты ощутимы практически повсюду. Многие из моих современников удручены и разочарованы романтическим ландшафтом, отсутствием в нем доверия, эмоций и обязательств. Но при этом они считают, что более безопасные варианты и более спокойные методы невозможны. Вместо этого они понимают, что так складываются обстоятельства и что было бы неразумно рассчитывать на большее - и невежливо не соглашаться с тем, что от тебя просят или тебе предлагают.

В нашей культуре, сформировавшейся после сексуальной революции, судя по всему, многие представители молодежи согласны с тем, что секс - это хорошо, и чем больше у нас секса, тем лучше. Такое мнение подразумевает, что нам не нужно связывать себя отношениями или узами брака, что наши склонности являются нашим личным делом и что о них не должны судить другие - даже участники. В этой ситуации существует только одно правило: заранее получить согласие своего партнера.

Но в результате возникает мир, в котором молодые люди одновременно раскрепощены, лишены предрассудков и несчастны. Хотя университетские скандалы и движение #MeToo (#ЯТоже жертва харассмента), возможно, и закрепили базовое правило того, как лечь с кем-то в постель, не выходя за правовые границы и не нарушая закон, процесс знакомства и поиска партнера не стал от этого простым и приносящим удовлетворение. Наоборот, этот опыт часто бывает печальным, вызывающим беспокойство и даже травмирующим.

Рэйчел сказала мне: "У каждого человека, которого я знаю, у каждой женщины, которую я знаю, была какая-то сомнительная встреча - очень жесткая или с элементами принуждения и насилия. Или просто такой, после которой человек говорит: „Жуть, было гадко и противно. Никакого удовольствия"".

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Как правило, это сексуальные контакты, в которые взрослые вступают добровольно, отчасти потому, что только согласие является условием хорошего и этичного секса. Но сексуальные ощущения и переживания, о которых мне рассказывали многие молодые люди, не производят впечатления ни этичных, ни особенно хороших.

Когда нашу перенасыщенную социальную жизнь ненадолго приостановила пандемия covid-19, у многих молодых людей внезапно появилось время поразмыслить над своими ощущениями, чувствами и желаниями: чего мы действительно хотим от свиданий, секса и отношений. Чего мы хотим и ожидаем друг от друга. Сегодня, когда мы возвращаемся в мир, нам нужна новая этика - потому что согласия недостаточно.

Даже когда все идет хорошо, с сексом не все так просто. В нем участвуют наши тела, сознание, мысли и эмоции, наши связи друг с другом и наши "я", спрятанные в самой глубине. Несмотря на (многочисленные и распространенные) доводы о том, что это всего лишь физический акт, почти всем, у кого есть сексуальный опыт, ясно, что секс имеет огромные последствия, некоторые из которых могут длиться долго после окончания встречи. За последние несколько десятилетий наше общество пришло к убеждению, что согласие - как правовая норма и нравственное требование - может каким-то образом сделать наши самые несдержанные или разнузданные действия более контролируемыми. Но это не всегда так просто.