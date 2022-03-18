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Алексей Чекрыжов: Большой Евразии нужна дедолларизация, иного не дано
12:43 19.03.2022

18 марта 22
Беспрецедентная волна антироссийских санкций вновь актуализировала задачи дедолларизации внешней торговли для множества ряда государств мира. На днях снизить долю доллара во взаиморасчетах с партнерами изъявили желание Китай, Индия и Саудовская Аравия. Традиционно об аналогичных целях заявляют ряд стран Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Для России вопросы перехода от торговли в долларах и евро к расчетам в рублях и национальной валюте стран-партнеров и вовсе приоритетны.

Последние события показали, что США в любой момент могут конфисковать валютные активы любых неугодных государств. Такой подход заставляет многих игроков задуматься об обоснованности доверия к доллару, как к главной мировой валюте. Ситуация на Украине меняет подходы и отношения на глобальном финансовом рынке, а для некоторых стран и экономических блоков дедолларизация становится одной из наиболее приоритетных задач.

На евразийском континенте особенное отношение к отказу от американской валюты фиксируется в Китае и Евразийском экономическом союзе. На днях и вовсе появились неподтвержденные сообщения от ЕЭК о потенциальной разработке независимой валютно-финансовой системы, основанной на новой валюте, рассчитываемой по индексу национальных валют ее участников. Стоит отметить, что эти новости были удалены с портала ЕЭК без каких-либо комментариев спустя пару дней. Однако намерения КНР и ЕАЭС все же очевидны – в их интересах дедолларизация Большой Евразии.

Страны дальнего зарубежья, стараясь снизить зависимость от американской валюты, преследуют цели "диверсификации финансовой безопасности". В свою очередь у Китая и у каждого участника Евразийского союза в политике отхода от доллара прослеживаются как аналогичные задачи, так и более глобальные ориентиры.

В наиболее понятной, но неприятной позиции находится Россия, половина финансовых резервов которой заморожено странами Запада. Сами США подталкивают Москву к расчетам в других валютах при отсутствии альтернатив. Для Российской Федерации сегодня жизненно важна защита долгосрочных интересов в условиях снижения доверия к доллару, уже давно ставшим санкционным инструментом Вашингтона. В связи с этим Россия будет использовать любые возможности для ослабления влияния американской валюты как на ее национальную экономику, так и на мировую финансовую систему. Потенциально каждый следующий шаг будет снижать конкурентные преимущества доллара, что подобно снежному кому только усилит процессы дедолларизации по всему миру.

Власти Казахстана и раньше неоднократно говорили о необходимости дедолларизации, но сейчас эти процессы возведены в разряд государственной задачи. Нур-Султан рассматривает снижение влияния доллара на экономику в качестве альтернативы девальвации тенге. В этом отношении властям страны важен не столько сам факт отказа от доллара, сколько повышение доверия к национальной валюте и снижение ее волатильности. Иными словами, дедолларизация рассматривается в качестве инструмента оздоровления финансовой системы Казахстана.

К слову, аналогичные задачи стоят и перед Кыргызской Республикой. Финансовый регулятор страны не может эффективно влиять на национальную экономику в условиях нестабильности сома. Дедолларизация позволит Национальному банку страны получить гораздо больше возможностей при нивелировании рисковых внешних факторов. В свою очередь для Армении и Белоруссии снижение влияния доллара помимо укрепления финансовых систем может принести и выгоды энергетического импорта.

Наконец для Китая все более интенсивная дедолларизация экономики предполагает имиджевое и финансовое усиления юаня. КНР долгие годы непреклонно наращивает договоренности с государствами мира об использовании юаня в качестве резервной валюты. По некоторым оценкам Китай приближается к третьей, а в перспективе и второй позиции в рейтинге эмиссионных центров после США и Европы. Объективно, сегодня юань не может сместить доллар с пьедестала, но такая идея вполне воплотима в долгосрочной перспективе. Все последние события в мировой экономике этому способствуют.

Тем не менее, политика дедолларизация важна странам ЕАЭС только в рамках снижения влияния американской валюты, а не полного отказа от доллара. Для Большой Евразии и вовсе максимально предпочтительным вариантом является расширение списка доминирующих валют – диверсификация инструментов международных расчетов и национальных резервов. Нет никакого смысла менять зависимость от доллара на другой вектор "финансового рабства". В связи с этим, можно ожидать, что к списку доминирующих валют на евразийском континенте и в мире скоро добавятся юань и рупия. Для стран ЕАЭС это является "программой минимум". Максимум – во внедрении в эту корзину собственной валюты, хотя этот сценарий на сегодняшний день утопичен.

Центр геополитических исследований "Берлек-Единство"

Источник - berlek-nkp.com
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