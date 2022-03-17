 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сердар Бердымухамедов инаугурирован 3-м президентом Туркменистана
13:00 19.03.2022

Торжественная церемония инаугурации Президента Туркменистана

Сегодня в столице Туркменистана, во Дворце Рухыет, состоялась торжественная церемония инаугурации новоизбранного Президента страны.

В историю независимой нейтральной Отчизны этот день войдет особой вехой, знаменующей необратимость демократических преобразований, развернутых в нашей стране, имеющей сложившиеся веками традиции подлинного народовластия. Как известно, по итогам Президентских выборов, прошедших 12 марта на принципах гласности и открытости, широкой альтернативной основе, в соответствии с действующим национальным законодательством и общепризнанными нормами международного права, новым главой Туркменского государства избран Сердар Бердымухамедов, за которого проголосовало абсолютное большинство избирателей.

Следует отметить, что нынешние Президентские выборы проходили в совершенно новых исторических условиях. Под дальновидным руководством лидера нации Гурбангулы Бердымухамедова, с именем и деятельностью которого неразрывно связаны все впечатляющие достижения и победы Туркменистана в современную эпоху, высокий международный авторитет Родины, в стране успешно реализованы масштабные программы и проекты, предприняты последовательные шаги по упрочению демократических основ государства и общества. Все это заложило надежную основу для дальнейшего поступательного развития Туркменистана, его уверенного движения вперед по пути мира, благополучия, созидания.

Прогрессивные процессы в политической, экономической, социальной и правовой сферах способствовали формированию принципиально нового мировоззрения людей. С таким зрелым опытом и ответственной гражданской позицией туркменский народ подошел к очередному этапу в истории Отчизны, ярким свидетельством чему стали Президентские выборы, продемонстрировавшие нерушимые единство и сплоченность нашего общества.

Ключевая роль в претворении в жизнь созидательной внутренней и внешней политики независимого нейтрального Туркменистана в новую эпоху отводится молодому поколению, обладающему новаторским креативным мышлением, передовыми знаниями и широкой эрудицией. В данной связи особую актуальность имеет инициатива Героя Аркадага о выдвижении молодых руководителей, способных взять на себя ответственность за судьбу Отечества и народа, озвученная на заседании Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана 11 февраля текущего года.

Как подчеркнул тогда лидер нации: "Где сходятся мудрость, богатый опыт старшего поколения и энергия молодости, там нет недостижимых целей и недосягаемых рубежей". Туркменистанцы единодушно одобрили и поддержали эту идею, в которой находят зримое воплощение благородные традиции наставничества, непрерывная связь времен и преемственность поколений.

И теперь именно им, молодым, предстоит, прилагая все свои силы, знания и способности, оптимально задействовав интеллектуальный и творческий потенциал, эффективно решать важные государственные задачи, реализовывать принятые долгосрочные программы, перспективные планы и проекты, нацеленные на дальнейшее процветание Родины, приумножение ее авторитета на мировой арене, обеспечение благополучной и счастливой жизни народа.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Туркменистан. Золотой век
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1647684000


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