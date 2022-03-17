Си Цзиньпин послал жесткий сигнал Байдену, - "МК"

13:56 19.03.2022

Пекин призвал Америку и НАТО к переговорам с Россией и осудил неизбирательные санкции



Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе состоявшихся в пятницу переговоров с Джо Байденом призвал США и НАТО к переговорам с Россией и выступил против неизбирательных санкций.



Пекин призвал Америку и НАТО к переговорам с Россией и осудил неизбирательные санкции

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал США и НАТО провести переговоры с Россией для решения связанных с украинским кризисом проблем и выразил несогласие с неизбирательными санкциями во время видеопереговоров с президентом США Джо Байденом в пятницу.



Как пишет Global Times, Си Цзиньпин заявил, что конфликты и конфронтация никому не интересны, а мир и безопасность - это то, чем международное сообщество должно дорожить больше всего.



После того, как Байден сказал, что Соединенные Штаты не стремятся к новой "холодной войне", изменениям в системе Китая, более сильному союзу против Китая, поддержке "тайваньского сепаратизма" или конфликта с Пекином, председатель Си сказал, что очень серьезно относится к этим замечаниям.



Что касается китайско-американских отношений, Си Цзиньпин заявил, что прямая причина нынешней ситуации в отношениях двух стран заключается в том, что некоторые люди с американской стороны не выполнили важного общего понимания, достигнутого двумя президентами, и не отреагировали на позитивный настрой заявления Байдена. США неправильно поняли и неправильно рассчитали стратегические намерения Китая.



Переговоры длились почти два часа, и Си, и Байден согласились с тем, что разговор был конструктивным и призвали рабочие группы с обеих сторон предпринять конкретные действия, чтобы вернуть двусторонние отношения в правильное русло и приложить соответствующие усилия для разрешения украинского кризиса.



Президент Си сосредоточился на общей картине, вместо того чтобы просто говорить об украинском кризисе. Он подчеркнул общие взгляды Китая на безопасность и дипломатию и подтвердил принципы политики КНР, комментирует Global Times Люй Сян, научный сотрудник Китайской академии социальных наук.



Замечания председателя Си Цзиньпина по украинскому кризису всесторонне заявили о позиции Китая, он поддержал мирные переговоры между Украиной и Россией, а также переговоры между США, НАТО и Россией, сказал Люй, отметив, что агрессивные действия некоторых высокопоставленных официальных лиц США, оказывающих давление на Китай, никогда не влияли на китайскую политику.



"Я думаю, что пятничный разговор имеет значение не только для китайско-американских отношений, но и для глобальной геополитической ситуации. Выступление китайского лидера показало, что страны внимательно следят за США в разжигании кризиса", - говорит Люй Сян.



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Председатель Си также сделал замечания по тайваньскому вопросу. Люй Сян назвал их сигналами для США: если они будут продолжать играть с огнем в тайваньском вопросе и нарушать основные интересы Китая, между Пекином и Вашингтоном не будет дружеских или позитивных отношений.



Кризис на Украине уже является головной болью для США, и им не понравятся новые конфронтации с Китаем, пишет Global Times. Люй утверждает, что США и их политики должны отказаться от фантазии о том, что они могут решить все проблемы путем введения санкций или принуждения, поскольку невозможно решить глобальные проблемы, включая политические кризисы или экономические вопросы, без Китая и России.



Всего за несколько часов до встречи Пекин в редком для себя жесте направил жесткие сигналы, заявив, что никогда не примет угрозы и принуждение США в вопросе об Украине, и пообещав дать решительный ответ, если Вашингтон примет меры, наносящие ущерб законным интересам Китая.



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В эксклюзивном интервью Global Times анонимный китайский чиновник сказал, что Китай принял предложение США о телефонном разговоре между главами двух стран по китайско-американским отношениям и ситуации на Украине из соображений двусторонних отношений. При этом Китай никогда не смирится с угрозами и принуждением со стороны США, и если Соединенные Штаты предпримут меры, которые нанесут ущерб законным интересам КНР и интересам китайских предприятий и частных лиц, Китай не будет сидеть сложа руки и даст решительный ответ, подчеркнул чиновник, отметив, что США должны не иметь никаких иллюзий на сей счет.



Сильные сигналы Китая были отправлены, когда администрация Байдена усилила свою кампанию дезинформации по поводу "военной поддержки" Китая России и попыталась пригрозить Китаю "ужасными последствиями", напоминает Global Times.



Китайские аналитики считают, что четкое заявление Китая о своей позиции очень необходимо и своевременно, когда США пытаются манипулировать пятничным разговором, чтобы заставить Китай изменить свою дипломатическую позицию, внести раскол в китайско-российские отношения и очернить имидж Китая.



Как говорится в посвященной пятничным переговорам Си Цзиньпина и Байдена редакционной статье Global Times, "виртуальная встреча на этот раз была запрошена американской стороной, и многие истолковали ее как сигнал о том, что американская сторона хочет обратиться за помощью к Китаю по украинскому вопросу. США хотят, чтобы Китай стал частью всеобъемлющей сети санкций против России. Но надо сказать, что у Китая нет обязательств сотрудничать с США, и он вообще не согласен с такими грубыми средствами односторонних санкций. США должны уважать иную позицию Китая, чтобы переговоры могли продолжаться. Китайская сторона никогда не согласится на принуждение со стороны США и не позволит США использовать проблему Украины для нанесения ущерба законным интересам Китая. Китайская сторона очень четко заявила об этом".



Андрей Яшлавский