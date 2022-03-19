ЕАЭС вводит единое рублевое пространство

15:43 19.03.2022

19.03.2022 Влад Николаев

Страны Евразийского экономического союза будут производить взаиморасчеты в национальных валютах. Совет Евразийской экономической комиссии договорился о поэтапном переходе в расчеты в национальных валютах при проведении таможенных платежей внутри Евразийского экономического союза.

Страны Евразийского экономического союза будут производить взаиморасчеты в национальных валютах. Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) договорился о поэтапном переходе в расчеты в национальных валютах при проведении таможенных платежей внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Сегодня Решетников подвел итоги заседания ЕЭК состоявшегося накануне.



"Те пошлины, которые получает каждая страна, они потом расщепляются в определенной пропорции, которые закреплены договором союза и соответственно попадают в бюджеты соответствующих стран. Раньше все это проходило с использованием иностранной валюты. На сегодняшний момент договорились о поэтапном переходе в расчеты в национальных валютах", - пояснил Решетников.



Российские власти начали формирование "единого рублевого пространства", подчеркнул министр экономического развития России. Он отметил, что важно, чтобы "основной объем пошлин", который получает страна, рассчитывался в рублях.



"Тем самым мы приступили к формированию единого рублевого пространства. На торговлю со странами ЕАЭС приходится "практически 15% общей торговли наших стран" и объем торговли растет с каждым годом".



По его словам, по сравнению с 2020 годом он вырос больше чем на треть, а по сравнению с доковидным 2019-м - на 17%.



"Нам очень важно, чтобы в этих непростых условиях у нас сохранялось единое, в первую очередь торговое, пространство союза. В этот период, когда разные страны - в первую очередь Россия, Белоруссия - столкнулись с санкционным давлением, с проблемами в логистике, с ограничениями импорта, очень важно было синхронизировать эти вопросы", - считает глава Минэкономразвития России.



ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.