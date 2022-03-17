Задержан за мошенничество бывший и.о. мэра Бишкека Эрмек Нургазиев

16:32 19.03.2022

"Сводка" (АКИpress) – По подозрению в мошенничестве задержан Н.Э., пишет пресс-служба ГУВД Чуйской области.



По данным источников, это бывший исполняющий обязанности мэра Бишкека Эрмек Нургазиев.



Как пишет пресс-служба ГУВД Чуйской области, в начале июля 2019 года в УВД Октябрьского района поступило коллективное заявление о принятии мер в отношении Н.Э., который, являясь председателем одного из жилищно-строительного кооператива, повторно продал ранее проданные квартиры. В результате чего был причинен материальный ущерб на $68550, говорится в сообщении.



Данный факт был зарегистрирован в УВД Октябрьского района по признакам преступлений, предусмотренных статьей 209 (Мошенничество) УК КР.



17 марта органы прокуратуры данное досудебное производство поручили следственной службе ГУВД Чуйской области.



18 марта по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками милиции был задержан и водворен в ИВС ГУВД города Бишкек Н.Э.



"В настоящее время в отношении подозреваемого поступило 7 аналогичных заявлений, общий ущерб по которым составляет $4700 и 309 тыс. сомов.



Тем самым, общий ущерб на сегодня составляет $73 тыс. 250 и 309 тыс. сомов", - говорится в сообщении.



Сам Э.Нургазиев ранее в видеообращении сообщал, что его очерняют.



Э.Нургазиев был и.о. мэра 9 февраля 2021 года, но затем распоряжение о нем тогдашний премьер-министр Улукбек Марипов отменил.

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