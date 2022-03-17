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|Ковбои из США обыграли команду из Кыргызстана в кок-бору
16:33 19.03.2022
"Sport АКИpress" - На ипподроме в Чолпон-Ате 18-19 марта прошли товарищеские матчи по кок-бору между ковбоями и командой из Кыргызстана.
Игры прошли в рамках проекта "Көчмөн и ковбой скачут вместе".
В составе команды из США были игроки, которые приезжали в Кыргызстан на Игры кочевников в 2016 и 2018 годах, а также игроки из Кыргызстана.
Команда из Кыргызстана состояла из представителей Федерации кок-бору КР.
Первая игра прошла 18 марта и завершилась победой кыргызстанцев со счетом 6:5, а во второй игре 19 марта победили ковбои со счетом 8:6.