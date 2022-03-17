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Саудовская Аравия задумала отказаться от доллара
00:14 20.03.2022

American Thinker (США): Саудовская Аравия задумала отказаться от доллара

Саудовская Аравия недовольна Вашингтоном и надеется наладить продажу нефти в Китай за юани вместо долларов, пишет American Thinker. Автор статьи объясняет причины этого недовольства. Она считает, что Китай не так крепок, как кажется.

Американский доллар на сегодняшний день – мировая резервная валюта. Это значит, что сделки между странами с разными валютами обрабатываются в долларах. Резервная валюта должна быть стабильной и легко доступной, а также считаться валютой-убежищем. Можно сказать, что в каком-то смысле резервная валюта – самосбывающееся пророчество, ведь она растет в цене благодаря своему статусу. Этот же статус поддерживает огромную долговую нагрузку Америки. Вот почему новость, что недовольная Вашингтоном Саудовская Аравия надеется наладить продажу нефти в Китай за юани вместо долларов, прозвучала столь тревожно.

А дело все в том, что саудовцы не доверяют байденовской Америке. Как объясняет The Wall Street Journal:
"Саудовцы возмущены тем, что США не поддержали их вмешательство в гражданскую войну в Йемене, а администрация Байдена пытается заключить сделку с Ираном по его ядерной программе. Кроме того, высшие лица Саудовской Аравии признались, что поспешный выход США из Афганистана в прошлом году их ошеломил".

Сметливый читатель заметит, что две из трех причин для беспокойства Саудовской Аравии должны тревожить и самих американцев. Ужасная сделка, которую Байден продавливает с Ираном, подкинет муллам денег и ускорит их ядерную программу, а хаотический, неумелый и смертоносный вывод войск из Афганистана олицетворяет крах американского престижа и военной мощи.

Администрация Байдена держится на показной добродетели. Вообще-то к законам шариата у демократов нет никаких претензий (иначе бы они не жаждали сделки с Ираном), однако Саудовская Аравия их глубоко задевает.Якобы потому, что саудовцы умертвили Джамаля Хашогги, – режим счел его угрозой. Эта неуклюжая тайная операция дала левым повод наброситься на режим, который уже давно поддерживает Америку, который настроен антиирански, а из-за враждебности Тегерана к Израилю еще и произраильски.

В годы Трампа причин поддерживать Саудовскую Аравию было еще больше. Наследный принц Мухаммед ибн Салман медленно и осторожно модернизировал свою страну: наделил правами женщин и принял ряд других мер на благо своего народа.

Иными словами, левые возненавидели Саудовскую Аравию, потому что она поддерживает Америку и ее союзников и постепенно модернизируется, а Иран, наоборот, любят, хотя он все делает наперекор.

Вдохновляясь своей извращенной показной добродетелью и самоубийственной тягой к "зеленой" энергии, администрация Байдена относится к Саудовской Аравии с бесцеремонным презрением. Что посеешь, то и пожнешь: вот саудовцы и обратились к Коммунистической партии Китая, которая обхаживает их уже несколько лет:

"Китай приударяет за саудовским королевством все сильнее. За последние годы Китай помог Саудовской Аравии создать собственные баллистические ракеты, консультировал ее по ядерной программе и начал инвестировать в любимое детище наследного принца Мухаммеда ибн Салмана – город будущего Неом. Со своей стороны, Саудовская Аравия пригласила президента Китая Си Цзиньпина посетить страну в конце года".

Но первой ласточкой грядущей катастрофы сделка с юанем может не стать из-за ряда факторов. Во-первых, даже при том, что Байден придушил нашу нефтяную промышленность, Америка покупает у Саудовской Аравии лишь четверть от того количества баррелей, что некогда завозила в 1990-х.

Во-вторых, хотя правительство Байдена печатает деньги и транжирит их напропалую, наша валюта все же немного стабильнее юаня. В рамках своей инициативы "Один пояс, один путь" китайцы заполонили все континенты, кроме Антарктиды. Если все пойдет хорошо, они либо получат деньги за построенные порты и дамбы, либо попросту ими завладеют. Зато если что-то пойдет не так, они вымотаются: у них в руках скопится слишком много неликвидной собственности. Китайский рынок недвижимости тоже перегружен и находится на грани краха. Как некогда Советский Союз, Китай кажется крепче, чем на самом деле.

Учитывая, чтó демократы сотворили с американской экономикой всего за год, нас ждет гонка Китая и Америки к экономическому дну. И, честно говоря, я бы поставила на Байдена.

Автор: Андреа Видбург (Andrea Widburg)

Источник - ИноСМИ
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