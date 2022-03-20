"Пятая колонна" и самоочищение общества, - А.Рудалев

07:21 20.03.2022 20.03.2022

"Пятая колонна" и самоочищение общества |

С залетевшей в рот мошкой сравнил Владимир Путин пресловутую пятую колонну, на которую делает ставку Запад в противоборстве с Россией для ее разрушения. И это не просто страшилка: в свое время Россия пресекла инерцию, по которой она должна была разделить участь СССР. Теперь предельно настырно пытаются вернуть ее на прежние рельсы, ведущие под откос.



Когда речь заходит о пятой колонне внутри страны, первым делом вспоминаются уркаганы из шукшинской "Калины красной" - типичные прогрессивные представители нашего общества, каковыми они себя считают. В их воровской малине нон-стопом программа условного "Голубого огонька" в живом исполнении. "Барыня" и прочее. Собрался своеобразный андеграунд, который "преступный режим" загнал на криминальную ниву. У Шукшина эти "творческие деятели" и криминалитет часто идут бок о бок. Так они двинули своим разрушительным походом и в перестроечные годы.



К примеру, Губошлеп - пустобрех. Отличное определение либерального дискурса - губошлепство.



Про него Шукшин пишет: "Если ему некого будет кусать, он, как змея, будет кусать свой хвост". Никого не напоминает? Именно он делает смертельный выстрел в главного героя - Егора Прокудина.



Основной принцип всей этой публики "чужих" - мужиков в России много. К мужикам они высокомерно и брезгливо - за людей их не считают. Шукшинские "чужие" проповедуют сословное разделение общества. Прокудин для них - мужик, представитель низшего сословия. Дикарь, абориген. Соответственно, и Россия - низший сорт.



Вспоминаются и "энергичные люди" из одноименной повести того же Василия Шукшина. Их символ жизни и веры состоит в том, что "определенная прослойка людей и должна жить… с выдумкой, более развязно" и "не испытывать ни в чем затруднений".



Проблема доброкачественности наших элит и смежная с ней тема пятой колонны поднимаются давно. Все это воспринимается в качестве ржавчины, которая проедает общество, страну, ее экономику, существенно стреножит развитие, производит нигилизм и развивает чувство неполноценности.



Содержит огромную опасность - масштабы ее можно представить, памятуя о той же советской перестройке, которую еще называют "революцией сверху": общее дело части советской номенклатуры, интеллигенции и криминалитета, практически как в той же "Калине красной".



Пятая колонна - особая оптика, когда рядом и вокруг ты наблюдаешь одну пустоту, а вдали различаешь чудесные контуры райских кущ, к которым всей душой стремишься. Особая этика, особая нравственность и система отношений, выстраивающихся по типу "там - начальник, здесь - подчиненные".



Пятая колонна развивается через нигилизм, через пренебрежение своей страной, народом (можно вспомнить используемые для разрушения многие уничижительные характеристики советского человека, которого прозвали "совком"). Разрастается через нигилизм к современности и традицию ниспровержения и отрицания предыдущих периодов отечественной истории.



Нигилизм будто готовится и репетирует будущее гневное обличение и вымарывание наших дней, чтобы все начать с чистого листа и доминировать. Из лучших побуждений, конечно же.



Рекрут пятой колонны - утопист, мечтает о граде небесном на земле для себя и твердо знает, в каких географических координатах находится эта территория мечты. Россию же воспринимает за категорически несовершенное нечто. Греховное.



Поэтому даже не пытается ее постичь, а воспринимает лишь как плацдарм, который следует как можно скорее расчистить.



Долгое время подобная оптика воспринималась прогрессивной и крайне выгодной, становилась социальным лифтом, ведь после распада Союза сама Россия сломя голову понеслась за мечтой, которую поместила на том же Западе. Было в этом и что-то ученическое, и лакейское, и иждивенческое. И много-много прагматики, ведь через любое причастие к высшей касте Запада, даже если там чуть погладили по голове или титул "барона сибирского" вручили, следовало ощущение собственной элитарности и возвышенности над повсеместным отечественным запустением и невежеством.



Так вырабатывалось то самое рабское сознание, про которое сказал российский президент. Но носители его ведь так не считают, они - в своих грезах элитарности. Да и вопрос родины для них открыт.



Для свободного человека это якобы пережиток прошлого. Родина там, где чемодан с деньгами, где тот самый высший свет, на который он летит по своему мошкариному пути. Впрочем, родина может быть и здесь, но категорически другая - конструктор, способный удовлетворить все прихоти.



Вся эта ржавчина со времен перестройки очень глубоко въелась в наше общество, и процесс внутреннего очищения труден. Тем более что у страны есть сильное отторжение простых решений в этом вопросе, репрессий и гонений. Поисков вредителей, врагов народа, агентов влияния и охоты на ведьм. Но это очищение, в конце концов, вопрос иммунитета нации, без которого она попросту погибнет.



Плюс надо понимать, что на Западе есть четкий план возвращения России к рукам через старания своих верных кадров. Они будут полностью перечеркивать всю нынешнюю историю, вымарывать ее, ниспровергать.



Там ставка на предательство элит. И это вопрос не из области инакомыслия, а того самого предательства. Надо разделять.



Сейчас "империя лжи" манипулирует сознанием для раскола общества. Опыт советской перестройки ее вдохновляет. Цель, как отметил тот же Путин, - через пятую колонну "спровоцировать гражданское противостояние в России", чтобы страна стала предельно уязвимой.



Нынешние сложные времена стали моментом истины для этой части общества. Часть ее махнет ручкой и полетит к своим заметным и дальним берегам, проклиная все российское. Надо полагать, что теперь в европах вновь появится много профессиональных обличителей "кровавого режима" и свидетелей его преступной деятельности, которые будут выступать на любых заявках и корпоративах. Но мы же говорим о необходимости стойкого иммунитета общества к подобным сиренам, транслирующим чужие голоса и поклоняющимся им.



Для этого необходимо, чтобы такая позиция внутри страны была совершенно невыгодной.



Общество должно четко понимать, что любые формы национального предательства - лакейство и крайне маргинальная позиция, свидетельствующая о принадлежности к социальному низу, но никак не к элите.



Самому обществу необходимо преодолеть нигилизм по отношению к стране, культуре, истории и современности, воспринимать Россию как уникальную цивилизацию с общей линией преемственности, а вовсе не пунктиром с многочисленными провалами.



Необходимо преодолеть чуждую либеральную идеологизацию и догматизацию многих сфер, как раз отвечающих за духовное развитие общества. Литературы, где крайний нигилизм, особенно к современности, стал уже общим местом.



Кинематографа, других видов искусства, которым необходима национальная ориентация. Учить привязке к родному необходимо и бизнес, ведь тот же крупный и самый топовый, выводивший годами капиталы и не желавший платить налоги в стране, уж никак не способствовал общественному единству.



Или высшая школа, зачастую работающая на выталкивание наиболее перспективных молодых людей из страны, так как символ успеха, которому поклоняются, - за ее пределами. Нужно преодолеть многочисленные стереотипы, активно навязываемые многие годы, разбить кривые зеркала. В том числе и с точки зрения географических штампов, где Запад - свет, Россия - тьма и агрессивное невежество.



Надо понимать, что опасность ориентира на пятую колонну есть не просто для современности, но и для истории, которую перепишут и перекромсают, а также для будущего. Речь, к примеру, идет о лоботомии целого поколения.



Вот украинский отмороженный журналист, цитировавший немецкого нациста и призывавший к убийствам русских, из только оперившегося поколения 20+.



Эти люди полностью сформированы главенствующей системой ценностей, где Запад не только на вершине пищевой цепочки, но и сакральное место, объект преклонения. Главный же враг воплощения мечты - Россия, она должна стать трофеем, который следует добыть, чтобы Запад принял в свои объятия. Подобные взгляды в силу их агрессивности стали доминирующими на Украине и практически подчинили все общество.



Ошибкой будет говорить, что нас это не касается: девяностые в России как раз и формировали сходный тип людей, воспитанных на нехитрых истинах: никому ничего не должен, хата с краю и каждый друг другу волк, ведь надо успеть урвать у жизни все. Да и после у нас не было недостатка в тех же "уренгойских мальчиках", потому как подобные взгляды числились как прогрессивные и элитарные, противостоящие темному, невежественному большинству, погрязшему в своем патриотизме. Молодые же были их ретрансляторами, желавшими пробиться в жизни по проторенной дорожке со многими указателями.



Но патриотизм не должен быть конъюнктурой и формальностью. Это живое чувство родства. Оно не получается по щучьему велению или циркуляру.



Это большая работа, это особая система ценностей, это огромный мир, это большое открытие России, ее истории и народа. Большая работа, которая отделит все подделки от настоящего, и тогда произойдет то самое "естественное и необходимое самоочищение общества", про которое сказал российский лидер. Оно "укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы".



Андрей Рудалев Источник - Русская весна

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1647750060





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Новый казахстан: путь обновления и модернизации

- Премьер-Министр РК провел встречу с исполнительным вице-президентом "Shell" П. Костелло

- О текущей ситуации в банковском секторе

- Партия Adal заявила об объединении с Amanat

- О недопущении вывоза наличных денежных средств

- Рабочий график главы государства

- Как будет решаться проблема дефицита пастбищ рассказали в Сенате

- В сегодняшних непростых условиях важно сохранить и ускорить заданные темпы роста экономики в последующие месяцы - А. Смаилов

- Реализация Плана обеспечения продовольственной безопасности в РК направлена на увеличение объемов производства сельхозпродукции

