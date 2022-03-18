Государство является государством только с народом! - тронная речь Сердара

08:13 20.03.2022 Речь Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на торжественной церемонии инаугурации

Уважаемый Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана!



Уважаемые члены Халк Маслахаты и депутаты!



Дорогие соотечественники!



Уважаемые гости!



Дамы и господа!



Прежде всего, с этой высокой трибуны выражаю искреннюю благодарность вам и народу независимой нейтральной Отчизны за оказанное мне доверие на всенародных выборах, по итогам которых меня избрали Президентом Туркменистана!



Избрав меня на пост Президента Туркменистана, родной народ проявил огромное доверие, которое обязывает на самоотверженный труд для процветания и укрепления Туркменского государства в интересах мирной и благополучной жизни соотечественников и счастливого будущего наших потомков.



Я искренне благодарю уважаемых старейшин, дорогих матерей, молодежь, членов Халк Маслахаты и депутатов Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана, членов Кабинета Министров и Государственного совета безопасности, представителей средств массовой информации, общественных организаций и аккредитованных в нашей стране дипломатических представительств за то, что приняли приглашение на церемонию по случаю моей инаугурации на пост Президента Туркменистана!



Пользуясь случаем, выражаю также признательность соотечественникам, участвовавшим вместе со мной в выборах Президента Туркменистана в качестве кандидатов. Они доказали, что туркменский народ выдвинул на всенародные выборы кандидатуры наиболее достойных претендентов на пост главы Туркменистана.



Искренне благодарен членам Цент­ральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане, национальным и международным наблюдателям за организацию на высоком уровне этого важного общественно-политического мероприятия в соответствии с международными требованиями – в обстановке гласности и прозрачности, а также всем туркменистанцам, внесшим вклад в успешное проведение выборов!



Уважаемые соотечественники!



Дорогие гости!



Вступая сегодня в должность Президента Туркменистана, я принес присягу, что буду преданно служить нашему народу. Сейчас хочу рассказать о моей работе на этой должности и в первую очередь о предстоящих к рассмотрению актуальных задачах.



Сегодня независимый Туркменистан вступил в новый этап развития, который называется "Возрождение новой эпохи могущественного государства".



В новый период развития мы поставили перед собой более высокие цели. И наша главная цель состоит в обес­печении стабильности и безо­пасности, социально-экономического развития родной Отчизны, дальнейшего повышения уровня жизни нашего народа, упрочения мира и взаимного доверия на планете.



Путь к достижению этих грандиозных целей был конкретно изложен в принятой на историческом заседании Халк Маслахаты Милли Генгеша Национальной программе, которая ориентирована на процветание Отчизны в предстоящие 30 лет. Эта Программа получила название "Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах".



В эпоху могущества и счастья наш Герой-Аркадаг проделал большую работу во имя укрепления мощи и повышения международного авторитета Туркменского государства.



Претворил в жизнь позитивные реформы политического, экономического и культурного характера, а также продуманную и научно обоснованную Программу действий. Целеустремленность и политическая дальновидность лидера нации в деле управления страной и ее вывода на высокие рубежи, а также его вера и любовь к родному народу позволили вывести Туркмен­ское государство на путь стремительного развития.



В основе моей предстоящей деятельности – установленный магист­ральный курс, поставленные цели и наиболее перспективные задачи по поступательному интенсивному развитию независимой Отчизны.



Туркменистан продолжит политику нейтралитета, основанную на добрососедстве, обоюдном уважении, равноправии и взаимовыгодном сотрудничестве со всеми государствами мира. Основные принципы, вытекающие из правового статуса нейтралитета нашего государства, а именно – укрепление мира и безо­пасности, расширение основанных на доброй воле дружественных и братских отношений, обеспечение устойчивого развития на планете, будут и впредь составлять приоритетные направления внешней политики независимого Туркменистана.



Политические платформы Туркменистана в международных отношениях остаются неизменными. Наше государство будет полностью выполнять свои международные обязательства согласно Уставу Организации Объе­диненных Наций, действующим двусторонним и многосторонним между­народным договорам, соглашениям и конвенциям.



В этой связи наша страна последовательно укрепит сотрудничество с Международным валютным фондом, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Азиатским и Исламским банками развития, а также с другими международными финансово-экономическими учреждениями.



Мы открыты для всех стран и народов мира и нацелены на развитие с ними торгово-экономических, культурно-гуманитарных и научно-образовательных связей в будущем.



Мы еще более упрочим высокий международный авторитет Туркменистана как надежного партнера, потому что престиж Отчизны – престиж нашего народа!



Уважаемые участники церемонии!



Моей главной обязанностью станет защита прав граждан, гарантированных Конституцией нашего государства. Халк Маслахаты и Меджлис Милли Генгеша Туркменистана продолжат работу по совершенствованию законо­дательства страны. Мы и впредь будем обеспечивать гуманную государственную политику в области защиты прав и свобод человека. Будут усовершенствованы полномочия Халк Маслахаты и Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана.



Национальным Вооруженным Силам, реализующим оборонительную Военную доктрину, принадлежит большая роль в охране независимости и нейтралитета, обеспечении стабильности нашего государства.



Оборонительная мощь нейтральной Отчизны направлена на обеспечение мирной и благополучной жизни нашего народа. С учетом этого мы приложим все усилия для укрепления материально-технической базы национальных Вооруженных Сил, а также других военных и правоохранительных органов, для которых мы и в будущем будем закупать современную, наиболее совершенную технику и иное необходимое оборудование. Будем и далее улучшать социально-бытовые условия жизни военнослужащих.



В перспективе мы претворим в жизнь стратегию, нацеленную на масштабное развитие нефтегазовой отрасли Туркменистана и ее интеграцию в международную энергетическую систему.



Одним из главных направлений экологической политики Туркменистана станет работа над минимизацией негативного влияния изменения климата и промышленности на окружающую среду и здоровье человека, а также объема выбросов в окружающую среду.



На встречах с избирателями я подробно говорил о строительстве жилого комплекса "Ашхабад-сити" в столице, новых современных сел и поселков в велаятах. В будущем мы продолжим эту работу во всех регионах нашей страны.



Значительные инвестиции будут направлены в электроэнергетическую отрасль нашего независимого государства. Для диверсификации экспорта на внешние рынки турк­менских энергоресурсов будут увеличено производство и усовершенствована система поставок электроэнергии.



В перспективе в широких масштабах планируется налаживание и внедрение возобновляемых источников энергии в нашей стране, в том числе солнечных батарей.



Наряду с этим будет также увеличен объем инвестиций для закупки высокопроизводительной сельскохозяйственной техники и оборудования у зарубежных стран.



Будут предприняты масштабные меры, нацеленные на обеспечение экологического благополучия, сохранение для грядущих поколений флоры и фауны, обогащение их биологического разнообразия, эффективное и устойчивое использование природных ресурсов, а также на превращение нашей благодатной земли в процветающий край.



В производство на постоянной основе будут внедряться современные водосберегающие технологии, усовершенствованы прежние методы орошения.



Особое внимание будет уделяться развитию животноводства в нашей стране, увеличению поголовья скота и птиц, расширению селекционной деятельности в соответствии с научно обоснованными методами.



Мы также продолжим важную работу по приумножению поголовья ахалтекинских коней и их мировой славы, сохранению и обогащению богатых традиций национальной кинологической школы, разведению туркменских алабаев.



Обеспечение продовольственного изобилия страны – одна из самых главных задач. С этой целью мы создадим современные производства по выпуску конкурентоспособной, экологически чистой и высококачественной сельскохозяйственной продукции, соответствующей международным стандартам. Производя широкий ассортимент импортозамещающей сельхозпродукции, увеличим объемы ее экспорта.



Сегодня транспортно-логистическая сфера превращается в мощную инфраструктуру, объединяющую регионы и континенты мира. В этом контексте наша страна является сердцем Великого Шелкового пути, и поэтому мы эффективно используем географическое и иное преимущество.



Мы и в будущем будем фокусироваться на внедрении возможностей цифровой системы во все сегменты национальной экономики.



Туркменское национальное искусство ковроткачества внесено в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.



Это прекрасное искусство занимает достойное место в деле воспитания подрастающего поколения и развития нашего древнего ремесла. В данной связи будет продолжена работа по обогащению ковровых полотен новыми орнаментами и узорами, полному удовлетворению запросов местных и иностранных покупателей.



Государством также создаются все условия для частного сектора. Приватизация государственной собственности и развитие негосударственного сектора составляют неотъемлемую часть государственной политики. В стране высокими темпами будет осуществляться строительство малых, средних и крупных технологических предприя­тий, которые будут заняты во всех отраслях национальной экономики, что положительно скажется на укреплении экономической мощи.



Развитие в нашем государстве сфер науки, образования, здравоохранения и спорта будет нацелено на повышение уровня жизни народа, утверждение в обществе принципов здорового образа жизни. Будут приложены все усилия для модернизации национальной системы образования, воспитания целеустремленной, высококвалифицированной, подготовленной молодежи с большим научным потенциалом, широким кругозором, способной управлять инновационными технологиями.



В сфере образования будут повсеместно применяться цифровые технологии, осуществляться дистанционное обучение и обмен данными. Эти меры позволят поднять уровень образовательного процесса в отечественных вузах до одного из самых высоких в мире.



Здоровье человека в нашей стране является наивысшей ценностью общества и государства, и поэтому будет проделана большая работа в области охраны здоровья населения, профилактики и искоренения заболеваний, развития здравоохранения и медицинской промышленности в соответствии с мировым уровнем. В системе здраво­охранения будут продолжены реформы, построены новые больницы, лечебно-оздоровительные учреждения, обеспеченные современным медицинским оборудованием и препаратами.



Особое внимание в нашем независимом государстве уделяется развитию массового спорта и молодежной политике. Исходя из этого, будет продолжена работа, направленная на привлечение разных слоев населения к занятиям физкультурой и спортом, развитие детского спорта, популяризацию среди молодежи норм здорового образа жизни.



Туркменский народ широко известен своим великим искусством, образцовыми обычаями и уникальным культурным наследием. Туркменская культура внесла достойный вклад в развитие мировой культуры. Мы продолжим работу по совершенствованию сферы нацио­нальной культуры, основательному изучению, охране и популяризации в мире национального наследия, а также примем меры для бережного сохранения и изучения объектов историко-культурного достояния, реставрации памятников истории и культуры.



Кроме того, проведем работу, направленную на увеличение количества объектов с целью их внесения в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.



Уважаемые участники церемонии!



Считаю, что усиление социальной и правовой защиты населения должно являться одной из главных задач главы государства. Наше государство всегда будет держать в центре внимания предпринимаемые меры по увеличению размеров заработной платы, пенсий, стипендий студентов и государственных пособий, а также по оказанию иной социальной помощи населению.



Мы и далее улучшим государственную поддержку многодетных семей. Обеспечение каждой семьи современным жильем станет одной из моих главных забот.



Уважаемые соотечественники!



Я обобщенно изложил о предстоящей работе во всех сферах экономики. Для своевременного и качественного выполнения задач, поставленных в принятой нами Программе, мы должны мобилизовать все возможности, трудиться рука об руку, в единстве и сплоченности.



В успешном достижении намеченных целей рассчитываю, в первую очередь, на наш народ, его единство, целостность, сознательность и мужество.



Родина является Родиной только с народом!



Государство является государством только с народом!



Дорогие соотечественники!



Своей сплоченностью мы достигнем всех рубежей!



Еще раз выражаю благодарность всем, кто активно участвовал в выборах Президента Туркменистана, в частности, проголосовавшим за меня избирателям! Я высоко ценю оказанное мне огромное доверие. Понимаю, что это доверие оказано не только лично мне, но и всей образованной и воспитанной турк­менской молодежи, прекрасно разбирающейся в передовых инновационных технологиях.



Поэтому хочу еще раз заверить вас в том, что приложу все силы, энергию, знания, опыт и способнос­ти во имя процветания священного Отечества, мирной, благополучной и счастливой жизни родного народа.



В великом государстве – Туркменистан мы должны долго и счастливо жить под мирным и чис­тым небом, гордясь благополучной и прекрасной жизнью.



Эта страна – наша Отчизна!



Этот край – наша родная земля!



Мы народ, превозносящий святость родителей и семьи!



Да здравствует туркменский народ!



Да здравствует независимый нейт­ральный Туркменистан! Источник - turkmenistan.gov.tm

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