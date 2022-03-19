Правительство Туркмении ушло в отставку

08:18 20.03.2022

Президент Туркменистана подписал Постановление

19.03.2022



В соответствии со статьей 92 Конституции Туркменистана, а также статьей 7 Закона Туркменистана "О Кабинете Министров Туркменистана", Президент Туркменистана подписал Постановление, согласно которому принята отставка членов Кабинета Министров Туркменистана в полном составе перед вновь избранным Президентом Туркменистана, а также предписано сложившим полномочия членам Кабинета Министров Туркменистана продолжить исполнение своих должностных обязанностей до формирования нового состава Кабинета Министров Туркменистана.