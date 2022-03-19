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|Правительство Туркмении ушло в отставку
08:18 20.03.2022
Президент Туркменистана подписал Постановление
19.03.2022
В соответствии со статьей 92 Конституции Туркменистана, а также статьей 7 Закона Туркменистана "О Кабинете Министров Туркменистана", Президент Туркменистана подписал Постановление, согласно которому принята отставка членов Кабинета Министров Туркменистана в полном составе перед вновь избранным Президентом Туркменистана, а также предписано сложившим полномочия членам Кабинета Министров Туркменистана продолжить исполнение своих должностных обязанностей до формирования нового состава Кабинета Министров Туркменистана.