Хуситы атакуют инфраструктуру корпорации Aramco в СаудАравии

08:24 20.03.2022

Хуситы атаковали инфраструктуру Aramco в Саудовской Аравии



Хуситы атаковали инфраструктуру корпорации Aramco в Саудовской Аравии, сообщил AFP со ссылкой на возглавляемую Эр-Риядом коалицию. Подробности атаки не сообщаются.



В Йемене с 2014 года продолжается вооруженное противостояние между правительственными силами и хуситами, с марта 2015 года в конфликте участвует коалиция во главе с Саудовской Аравией.



В ночь на 14 сентября 2019 года хуситы атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии с помощью беспилотников, это привело к двукратному падению производства нефти в стране и резкому скачку мировых цен на сырье.



Роман Каманин