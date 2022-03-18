|21:33 Полиция Алматы установила и изловила 17 "шамолганских стрелков". Что это было?
21:12 Это совсем не та война, что в Ираке или Афганистане, - Military Watch Magazine
20:50 РосМинстрой договаривается о завозе стройматериалов из Узбекистана, - "РГ"
20:43 Замминистра Вольвач: ЕАЭС работает над снижением роли доллара во взаимных расчетах
19:28 Реальная явка на Туркмен-выборах президента в Лебапском велаяте составила 42,18%, - "ХТ"
18:30 Денацификация избавит Украину от олигархов, - "Взгляд"
18:00 В Конституцию Казахстана внесут изменения: какие?
17:51 15 тысяч юных елбасят дружно переписались в новую КазДвижуху - Жана Казахстан!
14:51 Реформа здравоохранения Кыргызстана. Пациент жив? - академик Мамытов
14:16 Корсиканский мятеж становится уроком для Парижа и Киева, - Г.Мирзаян
13:54 Политолог Данияр Ашимбаев стал кавалером ордена "Курмет" и другие награждения в Казахстане
12:45 Таджикистан и его союзников готовят к дестабилизации, - Виктория Панфилова
12:00 Дефолт России оказался невыгоден США, - Ольга Самофалова
11:38 Майкл Хадсон: Американская империя самоликвидируется
11:15 Корсика уплывает в автономию, - А.Тарханов
11:09 Предателя Дворковича высадили из кресла главы фонда "Сколково"
10:36 Шваб и насекомые. Кто готовит планетарный голод, - В.Прохватилов
10:26 УзбРеформы. Агентства госуслуг и интеллектуальной собственности отныне стали департаментами Минюста
10:01 Атакует ли Китай Тайвань? - М.Карпов
09:10 Почему США и НАТО не хотят воевать с Россией, - Владимир Прохватилов
08:37 Предательство в тылу страшнее лобовых таранов врага, - Александр Проханов
08:34 Талибы запретили в Афгане иностранные сериалы (любые)
07:57 Счетный комитет РК будет преобразован в Высшую аудиторскую палату Казахстана
07:55 Скончался главный редактор газеты "Вечерний Алматы" Михаил Буренков
07:25 Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира
00:46 Российская нефть потечет в Индию вместо Европы, - "МК"
|Хуситы атакуют инфраструктуру корпорации Aramco в СаудАравии
08:24 20.03.2022
Хуситы атаковали инфраструктуру Aramco в Саудовской Аравии
Хуситы атаковали инфраструктуру корпорации Aramco в Саудовской Аравии, сообщил AFP со ссылкой на возглавляемую Эр-Риядом коалицию. Подробности атаки не сообщаются.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженное противостояние между правительственными силами и хуситами, с марта 2015 года в конфликте участвует коалиция во главе с Саудовской Аравией.
В ночь на 14 сентября 2019 года хуситы атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии с помощью беспилотников, это привело к двукратному падению производства нефти в стране и резкому скачку мировых цен на сырье.
Роман Каманин