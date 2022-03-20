Началось: мир отказывается от доллара, - Р.Ищенко

08:37 20.03.2022 20.03.2022

Началось: мир отказывается от доллара | Русская весна

Не надо быть финансистом или экономистом, чтобы понять, что если страна - эмитент мировой резервной валюты и мировой валюты торговых расчетов пытается использовать этот факт с целью давления на своих политических оппонентов, пытаясь подорвать и разрушить их финансовые и экономические системы, то мир от такой резервной валюты быстро откажется.



Сила доллара была в его надежности. Неважно, какие отношения были у вас с Соединенными Штатами, - долларовыми инструментами вы могли пользоваться совершенно свободно. Именно на свободном доступе к доллару всех желающих выстроили США свое благополучие во второй половине ХХ века. Ни одна другая валюта (даже фунт эпохи британского доминирования) не имела такого глобального значения, как доллар во второй половине ХХ века - первые десятилетия ХХI века.



Доллар, как интернациональная валюта, давал США большую власть. Но любая власть невозможна без ответственности. Они всегда балансируют друг друга: чем больше власти, тем больше ответственности.



Если вы пытаетесь уменьшить долю своей ответственности, то соответствующим образом уменьшается и ваша власть. Если пытаетесь нарастить властные полномочия, то растет и ваша ответственность. Причем эти процессы имеют объективный характер, не завися от того, что вы пишете в своих конституциях.



Власть принадлежит не тому, кому она предназначена номинально, а тому, кто готов отвечать за принимаемые решения.



В тот момент, когда США решили превратить доллар в инструмент глобальной политической борьбы, он утратил характер глобальной резервной валюты и валюты торговых расчетов. Естественно, переход от доллара к другим валютам не случился одномоментно. Около половины всех торговых сделок в мире все еще номинировано в долларах. Но процесс дедолларизации мировой экономики идет уже несколько лет, постепенно набирая обороты.



В ходе развернутой против России санкционной войны США и их союзники "заморозили" часть валютных активов России, номинированную в их национальных валютах (долларах, евро, йенах, фунтах).



Поскольку Центробанк России хранил у себя не наличные, а государственные обязательства соответствующих стран, Запад просто прекратил выкуп этих обязательств у России. Фактически США и их союзники допустили технический дефолт по государственному долгу ("трежериз" и соответствующие им бумаги являются государственным долгом).



Запад пожертвовал своей финансовой репутацией ради попытки уничтожить российскую финансовую систему, устроить в стране финансово-экономический хаос и таким образом дестабилизировать социальную обстановку, отбросив Россию в состояние начала 90-х. Это была авантюрная попытка. Центробанк России еще в 2014 году продемонстрировал выдающуюся способность сохранять стабильность российской финансовой системы в условиях жесткого внешнего давления.



Фактически Запад шел ва-банк, жертвуя своей финансовой репутацией ради гипотетической возможности нанести России катастрофический ущерб. Учитывая, что Россия готовилась к подобного рода атаке Запада как минимум десять лет, шансы на успех были мизерными.



Сам факт втягивания Запада в подобную авантюру является свидетельством того, что все доступные реальные легитимные механизмы борьбы за глобальное первенство им исчерпаны и он вынужденно переходит к "ожиданию армии Венка" (в политическом, экономическом и финансовом плане).



Разница между Рейхом апреля 1945 года и сегодняшним Западом состоит в том, что высокопоставленные нацисты лишь рассказывали друг другу о "чудо-оружии фюрера", которое будет использовано в последний момент и изменит ход войны, а американцы с союзниками попытались сделать доллар таким "чудо-оружием".



Но Венк не пришел спасать Берлин, чудо-оружие немцы не изобрели, а атака доллара на российскую финансовую систему провалилась. Тем не менее американцы не попытались отыграть назад, сделав вид, что долларовая атака на Россию была случайной ошибкой, вызванной эмоциональным восприятием начатой Россией денацификации Украины. США упорствуют в своей самоубийственной финансовой атаке, несмотря на то что ее провальный характер уже ясен.



Происходит это потому, что если вы, проигрывая кампанию, вместо того чтобы попытаться заключить приемлемый компромиссный мир, бросаетесь в авантюры, то провал первой из них не заставит вас отказаться от своего выбора, а повлечет переход ко второй, третьей и т. д., пока будут силы и возможности.



К лету 1943 года война была Рейхом безнадежно проиграна. Это прекрасно понимали немецкие генералы. Но они продолжали гнать на убой миллионы немцев, в надежде на чудо. Сейчас американское руководство действует аналогичным образом.



Чего оно надеется добиться, приступая ко второму этапу уничтожающей доллар валютной авантюры? Того же, чего пытался добиться Гитлер в 1945 году, надеясь на возникновение неустранимых противоречий между союзниками, которые приведут к военному столкновению между ними на пороге Берлина и позволят Германии спастись.



Можно сказать, что, не сумев ценой доллара разрушить российскую финансовую и экономическую системы, США активизировали процесс уничтожения остатков своего финансового авторитета.



Они явно надеются на то, что если доллар как мировая резервная валюта и валюта торговых расчетов падет раньше времени, то США на этом пепелище сумеют получить два бонуса.



Во-первых, будет дезорганизована система глобальной торговли. Это нанесет серьезнейший удар по китайской экономике и может заставить Пекин снизить поддержку российской внешней политики по причине внутренних экономических и политических трудностей.



Во-вторых, поскольку свято место пусто не бывает, а замена доллару пока не готова, США надеются, что активное продвижение Китаем юаня в качестве заменителя доллара вызовет противоречия между Пекином, Нью-Дели и Москвой, которые являются сторонниками идеи замены доллара не одной валютой, а корзиной валют (или даже валют и металлов).



Идея Вашингтона понятна. Китаю, чья экономика будет нести наибольший ущерб, понадобится срочная замена доллара в глобальных расчетах.



Поскольку идея корзины валют до конца не проработана, Пекин предложит союзникам юань. Однако это сразу даст ему преимущество по отношению к Индии и России, сделает его более чем "первым среди равных". Следовательно, по мысли США, Россия и Индия должны воспротивиться доминированию юаня.



Вот и готово искомое непримиримое противоречие между союзниками: Китаю надо срочно спасать экономику, поддерживая глобальную торговлю, а Индии и России необходимо не допустить внезапного усиления Пекина, за счет возможности эмитировать новую мировую резервную валюту.



С американской точки зрения идея неплоха. Раз доллар все равно гибнет, то стоит убить его чуть раньше, чтобы разорвать единый антиамериканский фронт. Но США не учитывают, что угроза, которую они несут всему миру, превышает любые противоречия, сплачивая союзников против Вашингтона, как в 1945 году сплачивала против Берлина.



Возможно, в дальнейшем противоречия между нынешними союзниками и станут источником противостояния между ними, хоть есть надежда, что Москва, Пекин и Нью-Дели смогут сохранить взаимовыгодное сотрудничество и после окончательного краха западной системы.



Но в любом случае на сегодня Вашингтон настолько сильный раздражитель и настолько очевидная опасность, что любые противоречия оказываются несущественными на фоне необходимости окончательно ликвидировать систему западного доминирования в международных отношениях.



Так что доллар как резервная валюта гибнет зря. Впрочем, дедолларизация мировой торговли и превращение доллара из глобальной валюты в национальную должны ускорить начало давно назревшей и перезревшей реформы американской экономической системы, что в конечном итоге приведет через страдания к очищению - к превращению утратившего витальную энергию глобального монстра в нормальную американскую национальную экономику.



Но это если и произойдет, то не раньше, чем лет через десять, а пока задача всего цивилизованного мира - помочь впавшему в варварство Западу во главе с США вернуться в адекватное состояние. Поскольку же добровольно отказываться от людоедских привычек Запад не хочет, его следует коллективными усилиями принудить к конструктиву. Источник - rusvesna.su

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