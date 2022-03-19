В разговоре с Си Цзиньпином Джо Байден спикировал на грешную землю, - В.Павленко

09:21 20.03.2022 19 марта 2022

В то время как Байден цепляется к частным вопросам, пытаясь извлечь ситуативную выгоду, Си мыслит обобщающими категориями комплексной глобальной ситуации, в контекст которой помещает и украинский конфликт, да и сами китайско-американские отношения. И, поднимаясь над узостью мышления и догматизмом собеседника, показывает, что вопросы из контекста не имеют самостоятельного решения и решаются по мере осознания глобальной ответственности, в том числе в сфере безопасности.



ВЛАДИМИР ПАВЛЕНКО, 19 марта 2022, 20:26 - REGNUM Американские и мировые СМИ вовсю комментируют итоги телефонных переговоров между лидерами Китая и США - председателем Си Цзиньпином и президентом Джо Байденом. Интерес понятен и объясним прежде всего тем, что, по единодушному мнению практически всех комментаторов, американская сторона своих целей не достигла, в частности, не увенчались успехом призывы к Пекину занять сторону США, "повлияв" на Москву, а менторский тон и угрозы Вашингтона были китайской стороной отклонены. Более того, маленький, но важный штрих. Материалы о ходе переговоров Пекином были преданы гласности сразу по их завершении (в США даже пытаются представить дело так, что это произошло еще до конца встречи); американская же сторона со своими официальными оценками "тянет резину", и это лучший показатель того, по какому сценарию все пошло. Пекин явно своих целей достиг, о чем и сообщил, а в Вашингтоне, скорее всего, соображают, как бы представить свои неудачи в приемлемом для своей общественности виде, но так, чтобы Китай не поймал за руку, точнее, на слове. И эти желания с возможностями не сходятся до такой степени, что решить эту "квадратуру круга" не получается даже у прожженных, многоопытных пропагандистов.



Еще один штрих. Решив превентивно припугнуть Пекин, Вашингтон перед самым началом разговора отправил в Тайваньский пролив ракетный эсминец, а в ответ получил от НОАК проход рядом с мятежным островом авианосца "Шаньдун", который, по слухам, произвел неизгладимое впечатление как на тайваньскую администрацию, так и на командование дислоцированного в акватории 7-го флота ВМС США.



РЕКЛАМА



К встрече видеосторонами был создан соответствующий информационный фон, причем тон в нем с наступательных позиций попытались задать американцы, но мигом получили "ответку". Из уст самого Байдена прозвучала угроза, что "весь мир выступит против Китая в случае поддержки им России". Никто из высших должностных лиц КНР этот достаточно дешевый выпад хозяина Белого дома ответом не удостоил, но на него откликнулся официальный представитель МИД Чжао Лицзянь, причем весьма оригинально и убедительно: опубликовал карту мира. На ней на огромном океаническом пространстве крохотными клочками суши сиротливо приютились Северная Америка, Европа с Британскими островами и Исландией, Япония, Австралия, Новая Зеландия, а также малюсенький Израиль. Остальной мир как бы "исчез" в морской пучине, а комментарий под заголовком "Международное сообщество" как оно им видится" звучал: "Когда США говорят о "международном сообществе", то понимают это". Наглядность всегда доходчивее риторики, поэтому карта от дипломата Чжао произвела на всех, кто ее видел, сильное впечатление, в особенности отменным чувством юмора и показательной несоразмерностью масштабов Запада и не Запада. От себя добавим, что в западные "островки" не были включены ни осколки британского Содружества, ни участники недавнего проамериканского "саммита за демократию". И поделом: стоило "гегемону" "дать слабину" на Украине, испугавшись силового ответа России и отказавшись "закрывать небо", как посыпалось все эфемерное единство так называемого "демократического мира", большая часть которого не стала поддерживать антироссийские санкции. Логика простая и понятная: проголосовать против Москвы в Генеральной Ассамблее ООН - это одно, ни к чему особо не обязывает. А вот санкции - другое; может обойтись себе дороже в условиях альянса Москвы с Пекином, а также ее собственного возврата в "глобальную игру".



Еще перед переговорами Си с Байденом на информационную "артподготовку" отважился госсек Энтони Блинкен, заявивший, что престарелый Байден "предупредит китайского лидера об ответственности в случае оказания поддержки России". Эстафетную палочку перехватила его зам Уэнди Шерман. Кокетливо перейдя на китайскую риторику, но рискуя при этом прослыть эпигоном неподражаемой Джен Псаки, уже упоминавшей про "место в исторических учебниках", она предложила Пекину занять "правильную сторону истории".



Если суммировать позицию США, представленную перед и во время видеовстречи, то она сводилась к трем основным тезисам. Во-первых, Вашингтон дежурно заверил, что не собирается вести против КНР "новую холодную войну" и "вступать с ним в конфликт", у него нет в планах "менять китайскую политическую систему", он сохраняет приверженность принципу одного Китая и "не поддерживает "независимости" Тайваня". Слова красивые, только практические действия их опровергают, причем по всему заявленному спектру, а потому в Пекине воспринимаются как дежурные и протокольные, хотя Си Цзиньпин и ответил Байдену, что относится к ним серьезно. Второй тезис: готовность Вашингтона к "откровенному" диалогу, укреплению "сотрудничества и стабильности" двусторонних отношений. Однако он опровергается третьим, заимствованным из худших арсеналов американской дипломатии: если Китай будет помогать России обойти западные санкции, а тем более окажет ей содействие в военной операции любым способом, его ждут "адские санкции". Иначе говоря, и здесь внимательно наблюдаем за логикой, США предлагают Пекину не сотрудничество, а подчинение, следование в своем фарватере, вместо проведения суверенной и независимой внешней политики. В Китае очень хорошо знают цену таким предложениям, и, в отличие, скажем, от событий столетней давности, Китаю есть чем возразить таким поползновениям. Однако Си Цзиньпин не стал размениваться на частности, а парировал нападки Байдена асимметрично, дав комплексный ответ на все три тезиса одной фразой: "Будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН и двумя крупнейшими экономиками мира, мы должны не только направлять развитие отношений Китая и США по правильному пути, но также брать на себя должную международную ответственность и прилагать усилия для мира и спокойствия во всем мире". Кое-кто, в том числе у нас в России, истолковал это высказывание Си как предложение "мира на двоих". Это весьма примитивная точка зрения. На самом деле речь идет именно об ответственности, то есть о собственных действиях двух держав, которые могут либо разжигать конфликты, как это делают США, либо их гасить, как предлагает Китай, подтверждая приверженность переговорному процессу между Москвой и Киевом и уличая Вашингтон в стремлении его раздуть. США явно хотят если уж не добиться своих целей изоляции России, то по крайней мере нанести обеим сторонам, включая украинскую, максимальный ущерб.



Как говорится, почувствуем разницу. В то время как Байден цепляется к частным вопросам, пытаясь извлечь ситуативную выгоду, Си мыслит обобщающими категориями комплексной глобальной ситуации, в контекст которой помещает и украинский конфликт, да и сами китайско-американские отношения. И поднимаясь над узостью мышления и догматизмом собеседника, показывает, что вопросы из контекста не имеют самостоятельного решения и решаются по мере осознания глобальной ответственности, в том числе в сфере безопасности. В этот большой контекст помещен и главный ответ Китая на американские спекуляции вокруг Тайваня. США изо всех сил стараются перекинуть мостик от темы суверенитета и территориальной независимости Китая (то есть от политики одного Китая) к теме "суверенитета и территориальной целостности" Украины. Пекин отвечает Вашингтону, что знака равенства нет и быть не может, учитывая в том числе и то, что корни украинского конфликта погружены в болезненные исторические вопросы, важность которых Китай, в отличие от США, полностью осознает именно потому, что сам в свое время подвергался западной экспансии. Из-за Тайваня отношения двух стран не только не вышли из тупика, созданного Дональдом Трампом, но и сталкиваются с еще большими вызовами. И тема суверенитета не терпит спекуляций, подобных искусственному притягиванию Украины или ее отдельных частей, в том числе бывших, к теме Тайваня. А с политической точки зрения такие попытки США выглядят излюбленным вашингтонским занятием - осуществлением давления и разбрасыванием угроз. Только вот время необратимо изменилось, и "США никак не могут осознать, что их угрозы уже не работают". Ибо "мир состоит не только из США и тех, кто их давлению поддался". Китай, как и Россия, к ним не относится. Поэтому американский шантаж одинаково неприемлем ни в вопросах Тайваня, ни в том, что связано с Гонконгом (Сянганом), Синьцзяном и Тибетом. Ни вокруг Украины, так как "ключ от этого конфликта находится не в Москве, а в Вашингтоне", и стоит США проявить добрую волю, как он закончится, и люди перестанут гибнуть и терпеть лишения. Более того, Китай предупреждает США: он прекрасно видит, что на Тайване они планируют устроить то же самое, что и на Украине, и настоятельно от этого их предостерегает. Поэтому в вопросах суверенитета Вашингтону не стоит переваливать с больной головы на здоровую, оправдываясь как за уже совершенные деяния, так и заочно за те, которые задуманы на будущее. Что же касается общей ситуации в Европе, то вопросы безопасности здесь, по мнению Пекина, решаются на базе принципа "равенства и неделимости", в рамках которой российские озабоченности полностью учтены и обеспечены, и Запад, включая НАТО, не располагает на них монополией.



Что в сухом остатке? Первое и главное: российско-китайский альянс, выражаясь словами главы МИД КНР Ван И, "прочен, как скала". И в мире нет сил, способных его поколебать, зато множится количество желающих присоединиться. Саудовская Аравия и Эмираты, например, отказываются от диалога с США, предпочитая Москву и Пекин: официальное приглашение Эр-Рияда посетить королевство с визитом китайской стороной уже получено. Это очень раздражает Вашингтон. И по существу, ибо в корне меняет глобальный расклад и баланс. И потому, что все большее количество стран во всем мире понимают, что "король-то голый". Второе. Утратила актуальность возможность компромиссной повестки между Россией и Западом, сохранявшаяся вплоть до начала военной операции на Украине. США сами ее обнулили, а все то, что коллективный Запад, вдохновленный Вашингтоном, проделал в последние дни и недели, делает весьма призрачной перспективу последующей нормализации и обрекает нацистский режим в Киеве на военный разгром, невзирая на осуществляемое с почтительного расстояния (чтобы не зацепило) сочувствие НАТО. Теряющий самообладание Байден, разражающийся оскорблениями в адрес российского президента, - символ этой импотенции недавнего гегемона. Третье. Практически решен вопрос о республиканском большинстве в обеих палатах Конгресса после ноябрьских промежуточных выборов. Это будет уже другая геополитика. Пока, правда, непонятно, какая, но глобализм почти на глазах теряет позиции, и квинтэссенцией этого служит крах глобальной эпидемической истерики. И четвертое. Новый мировой расклад, в котором удельный вес Запада существенно сократится, сильно поменяет глобальный баланс в пользу незападной части мира. Разговор Си Цзиньпина с Байденом, продемонстрировавший разницу не только подходов, но и масштабов, - тому подтверждение. Похоже, что человечество получает новое дыхание, а с ним и новый шанс на существование и развитие. Только бы не спугнуть наметившуюся удачу! Ибо более сотни лет назад, в знаменитом "Закате Европы", Освальд Шпенглер предсказал, что в конвульсиях отступления на историческую периферию западная цивилизация вполне может поджечь вселенский пожар.



19 марта 2022

Владимир Павленко Источник - regnum.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1647757260





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Новый казахстан: путь обновления и модернизации

- Премьер-Министр РК провел встречу с исполнительным вице-президентом "Shell" П. Костелло

- О текущей ситуации в банковском секторе

- Партия Adal заявила об объединении с Amanat

- О недопущении вывоза наличных денежных средств

- Рабочий график главы государства

- Как будет решаться проблема дефицита пастбищ рассказали в Сенате

- В сегодняшних непростых условиях важно сохранить и ускорить заданные темпы роста экономики в последующие месяцы - А. Смаилов

- Реализация Плана обеспечения продовольственной безопасности в РК направлена на увеличение объемов производства сельхозпродукции

