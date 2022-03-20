Atlantic: США отказались от российской нефти, но... без нее никуда

10:27 20.03.2022

The Atlantic (США): мировой рынок нефти стоит на фикции

20.03.2022



Санкции против России предопределят развитие мирового рынка черного золота на годы вперед, пишет The Atlantic. США вложили миллиарды долларов в строительство 129 заводов по переработке тяжелой нефти. А методом фрэкинга добывают теперь легкую. Для смеси нужна российская.

Сырая нефть, важнейший товар, пользующийся спросом во всем в мире, – странная штука. Странная и с точки зрения физики, и как основа мировой экономики. Каждый день человечество вонзает стальные трубы на несколько миль в глубь земли и высасывает волшебный каменный сок из мертвых океанских жуков. Когда в 1859 году в Титусвилле, штат Пенсильвания, старатели обнаружили залежи нефти, началась первая в мире нефтяная лихорадка, а северяне все гадали – уж не Провидение ли это наградило Америку за то, что отстаивала в гражданской войне "свободу и закон".

Даже сегодня от некоторых фактов о нефти у людей чуть ли не религиозный трепет. В каждом галлоне бензина содержится 98 метрических тонн древней морской жизни, спрессованной под влиянием геологии и химии в жидкость, на которой автомобиль весом с тонну проедет столько, сколько человек пройдет за целый день. А если сжечь этот галлон бензина, в атмосферу попадет без малого десять килограммов углекислого газа, который в итоге нагревает атмосферу и окисляет океан.



Нефтяной рынок тоже странный. Как правило миру нет дела ни до каких трубопроводов, танкеров и хранилищ, благодаря которым нефть доставляется по всему миру и торгуется на наличном рынке. Однако с началом российской операции на Украине вся эта система вышла на первый план. За последние две недели глобальный нефтяной эталон подскочил почти до 130 долларов за баррель, но сегодня упал ниже 100 долларов. Хотя российской нефти США импортируют сравнительно немного, внутренние цены на бензин выросли. Глобальная нефтяная система настолько пошатнулась, что один из ее основных поставщиков влияет практически на всех американцев. Нефть имеет единую цену, но это не один товар, а множество.



То, что мы для краткости называем просто нефтью, на самом деле – целая группа химических веществ. Есть два важных момента. Во-первых, нефть бывает "кислая" и "сладкая" – по количеству серы. В кислой большая серная примесь, в сладкой – маленькая. От серы получается особенно неприятное загрязнение – при сгорании она образует диоксид серы, который вызывает болезни сердца и легких и образует смог и кислотные дожди, – поэтому высокосернистые сорта нефти требуют дополнительной очистки и обработки, без чего не годятся для использования.

Во-вторых, нефть бывает "тяжелой" и "легкой", в зависимости от плотности. Это принципиальное различие. Сырая нефть – это смесь атомов водорода и углерода в одной цепи. У тяжелой нефти эти цепи длинные, а консистенция – как у оконной замазки или герметика. У легкой – наоборот, маленькие, поэтому она ближе к воде. На самом легком конце этого спектра расположился углеводород настолько воздушный, что он даже уже не жидкость, а газ – это метан. Всего четыре атома водорода и атом углерода. Метан – основа природного газа. "Нефть и газ – функционально одно и то же, просто плотность углеводородов разная", – объяснил мне аналитик нефтяного рынка и основатель информационного бюллетеня Commodity Context Рори Джонстон (Rory Johnston).



Нефтепродукты, которыми мы заправляем автомобили, грузовики и самолеты, тоже различаются по плотности. У бензина цепи короче, чем у дизеля, а у него, в свою очередь, – чем у флотского мазута – этой мутной жижей заправляют грузовые суда. Однако из тяжелой нефти все равно получается легкое топливо. "При наличии нужных химикатов и оборудования эти вещества превращаются в нечто более похожее на бензин, просто предстоит немного поработать", – объяснил Джонстон. Этим занимается нефтеперегонка: на длинные цепочки углеводородов раз за разом воздействуют теплом и химикатами, пока те не разделятся на нечто более пригодное для эксплуатации.



В итоге тяжелая высокосернистая нефть на мировом рынке ценится ниже, чем легкая и сладкая, – потому что требует больше очистки и переработки. В декабре США завозили из России 405 000 баррелей нефти и других нефтепродуктов. Более половины импорта федеральное правительство относит к "незавершенной нефти". Но у профессионалов, по словам Джонстона, в ходу иное наименование: "русская гуща". Российские сорта – одни из самых тяжелых и высокосернистых в мире.