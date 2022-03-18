Тарас Бульба и философия братства: Почему нельзя предавать своих, - Елена Яковлева

10:40 20.03.2022

Тарас Бульба и философия братства: Почему нельзя предавать своих

Текст: Елена Яковлева

Российская газета - Неделя № 56(8704)

Сегодня, когда мы решаем, как рассказывать в школе детям на уроках о происходящем на Украине, не будем забывать и о личном опыте, вверстанном в наши собственные биографии. В нем и близость с Донбассом, и понимание, что с нами произошло, и великие литературные подсказки.

"Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?" Фото: kinopoisk.ru



Когда мой отец только учился ходить, в семье сгорел дом, еле выхватили из колыбели его младшую сестру. Семья оказалась в предбаннике каменной колхозной фермы-конюшни. И тогда тетка моего отца, первая красавица, гонористая насмешница, уехала на Донбасс. К зиме у семьи поднялся дом. Главным тяглом стал ее донбасский заработок. Я помню в детстве посылки от нее с этого вечного Донбасса - с конфетами, пряниками, какими-то отрезами и обязательным письмом на донышке: "Дорогие мои, родные...". В семейном альбоме до сих пор как самое дорогое лежит ее фотография - она в забое, с этим шахтным фонарем на голове.



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После Великой Отечественной войны и вернувшиеся с войны, и новое поколение хотели жить по-городскому и искали городского труда. Поколение чуть помоложе моего отца уехало на Донбасс. Потом вернулись - с донбасскими заработками на постройку дома, женами, песнями, кличками. Дядю Андрея, например, всю жизнь звали Сулейман, потому что так его назвали на Донбассе рабочие его бригады из Средней Азии. И как они умели дружить, как помнили друг друга, жалели, плакали, в гости ездили, эти "донбасские".



Я была за Донбасс, с 2014-го. Но, увы, человеческое сознание часто выбирает жанр упрощений: ну да, воюет Донбасс, но, по сути, он был для меня закрыт. Заново открыл его мне фильм Валерия Тимощенко, замечательного режиссера-кинодокументалиста из Краснодара, 15 раз за восемь лет съездившего на Луганскую и Донецкую войну. Раздававшего кинокамеры бойцам и ходившего с ними на передовую. Лица этих людей под именами-позывными - Донца, Югослава, Ахилла, Атамана - были как из другой Вселенной...



Дыхание этой новой Вселенной стало чувствоваться острее, когда я, находясь в Ростовской области, тихонько и не называясь журналистом, спрашивала у собеседников-мужчин после начала спецоперации на Украине "как относитесь?" и ждала, что передо мной, как гармонь, сейчас развернется привычное, слышимое каждую неделю на станичном базаре недовольство все равно чем. А услышала неожиданно твердое "давно надо было!".



Кто о своих не заботится, тот хуже неверного, сказано в Послании апостола Павла

Приезжая в отчасти по своему характеру Донбасскую (сюда заходят месторождения Донецкого угольного бассейна) Ростовскую область, я знала, что люди из соседних районов не первый год уходили в луганское ополчение. Но на днях старый друг семьи рассказал, что жених его дочери и сейчас воюет в ополчении.



- Двое друзей у него погибли. А его ранило. В ладонь. И контузило. Сегодня вышел из госпиталя... И поехал "своих" догонять.



Кажется, имел полное право сказать "прощай, оружие" (слова эти, кстати, значимы в устах державшего оружие, а не боящегося его в руки взять). Но поехал к "своим".



Каким-то невидимым образом время стало рассчитывать людей, как на "первый-второй", на сильных, храбрых, верных Родине, приказу, своему воинскому братству и... "так себе".



Но те, которые "так себе", по привычкам предыдущих лет склонны подавать более громкий голос.



Но такое время, что надо давать голос храбрым. Тем, кто из госпиталя едет не к матери и невесте, а догонять на передовой "своих".



И всем бы нам сейчас перечитать "Тараса Бульбу". Даже не кино пересмотреть с замечательным Богданом Ступкой, а именно перечитать великий текст.



И не только потому, что люди то и дело повторяют друг другу в эсэмэсках (а в телеграм-канале это и вовсе главный мем последних дней) знаменитые слова Тараса, обращенные к Зеленскому: "Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?"



Из трех гениев (Сковорода, Гоголь, Довженко) совсем молодой и требующей еще многовекового роста для достижения мировых высот украинской культуры двое творили на русском языке. И один из них оставил нам - и русским, и украинцам - прекрасные образцы для всматривания в себя. "Тарас Бульба" - просто зеркало сегодняшних драматических и трагических обстоятельств.



Во-первых, он не про войну, а как раз про... спецоперацию. Во-вторых, он про рыцарство - но не сказочно западное, инопланетное, с королями Артурами, а свое, простое, родное, немножко варварское, но несомненное и доблестное. Про атомы и молекулы воинской чести и доблести.



Как в Ростовской области помогают беженцам из Донбасса

И если великая русская литература и задает нам архетипы, то Украина, не вся, но какая-то ее, я думаю, далеко не большая часть, похожа на ослабевшего и запутавшегося в своих пристрастиях Андрия. В последний-то момент все понявшего. Но из воинского братства и рыцарства навсегда вычеркнутого. Родным отцом.



Именно эта невычеркнутость из братства и рыцарства, принадлежность к нему проходит подтверждение в последние дни - сквозь пацифистскую панику и мещанский страх, у которого, как у всякого страха, глаза, конечно, велики.



В "Тарасе Бульбе" много столь необходимой нам сейчас философии "своего" и "своих". Своей веры, за которую да хоть погибнуть... Своей Родины... Своих товарищей, к которым нельзя не вернуться...



Кто о своих не заботится, тот хуже неверного, сказано в Послании апостола Павла. И нельзя забывать об этой заботе - развалимся. Не от давления извне. От незаботы о своих.



Уроки Истории

Какие украинские города заложили русские цари



Харьков - основан в 1630-х гг. русским царем Алексеем Михайловичем Романовым. Там селились малороссы, бежавшие от поляков с правого берега Днепра.



Сумы - основаны не позднее 1655 г. царем Алексеем Михайловичем Романовым. Царь разрешил поселиться тут беженцам малороссам, которых убивали поляки.



Кировоград - был основан в 1754 г. русской императрицей Елизаветой Петровной под названием Елисаветград как крепость для защиты южных рубежей России от татар.



Запорожье - основано в 1770 г. российской императрицей Екатериной II под названием Александровск.



Кривой Рог - основан в 1775 г. Екатериной II.



Днепропетровск - основан в 1776 г. Екатериной II под названием Екатеринослав.



Херсон - основан в 1778 г. Екатериной II для строительства русского флота. Строил флот и город русский князь Потемкин.



Мариуполь - основан в 1778 г. Екатериной II. Она разрешила там жить грекам - переселенцам из Крыма.



Николаев - основан в 1789 г. Екатериной II. В это время русский князь Потемкин строил там корабль "Святой Николай".



Одесса - основана в 1794 г. Екатериной II на месте крепости, построенной ранее русским полководцем Суворовым.



Фото: Роман Мерзляков

Как 260 тысяч беженцев из Донбасса и Украины обустраиваются в России

Луганск - основан в 1795 г. Екатериной II. Сюда приезжали работать на чугунолитейном заводе выходцы из центральных и северо-западных губерний России.



Донецк - основан в 1869 г. русским императором Александром II при строительстве металлургического завода в Юзовке.



Что касается Крыма:



Севастополь - основан в 1783 г. российской императрицей Екатериной II на месте крепости, построенной ранее русским полководцем Суворовым. Строил город русский князь Потемкин.



Симферополь - основан в 1784 г. Екатериной II. Его построил Потемкин на месте военного лагеря русского полководца Суворова.