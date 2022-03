Конец Фукуямы, а не истории. У нас только начало, - Александр Дугин

11:24 20.03.2022 НЕСОСТОЯВШИЙСЯ КОНЕЦ ИСТОРИИ И ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ ЛИБЕРАЛЬНОГО МИРОПОРЯДКА



18.03.2022

Александр Дугин

Очередная ошибка Фукуямы

Тезис Фукуямы о конце истории

С идеологической точки зрения, мир все еще живет в тени полемики 90-х годов прошлого столетия между Фрэнсисом Фукуямой и Самуэлем Хантингтоном. Какой бы критике ни подвергались тезисы обоих авторов, их значение нисколько не умалилось, так как дилемма по-прежнему остается и, более того, все еще является главным содержанием мировой политики и идеологии.



Напомню, в связи с распадом Варшавского договора, а затем и СССР американский политический философ Фрэнсис Фукуяма сформулировал тезис "о конце истории". Он сводился к тому, что в ХХ веке, и особенно после победы над фашизмом, логика истории свелась к противостоянию двух идеологий – западного либерализма и советского коммунизма. От исхода их противостояния зависело будущее, а значит и смысл истории. И вот будущее, по Фукуяме, наступило, и этим моментом стал момент распада СССР в 1991 году и приход в Москве к власти либералов, признавших идеологическое верховенство Запада. Отсюда тезис о "конце истории". По Фукуяме история – это история войн и противостояний, горячих и холодных. Во второй половине XX века все противостояния и войны свелись к оппозиции капиталистического либерального Запада против коммунистического Востока. Когда Восток рухнул, противоречия исчезли. Войны прекратились (как казалось Ф. Фукуяме). И, соответственно, история закончилась.



Конец истории – отложенный, но не отвергнутый

Фактически, именно эта теория и легла в основу всей идеологии и практики глобализма и глобализации. Западные либералы до сих пор руководствуются именно ей. Именно эту идею отстаивают Джордж Сорос, Клаус Шваб, Билл Гейтс, Джефф Безос, Марк Цукерберг, Барак Обама, Бернар Анри Леви, Хилари Клинтон и… Джо Байден.



Либералы признают, что не все пошло с 1990-х годов гладко. Либерализм и Запад столкнулись с различными проблемами и новыми вызовами (с политическим исламом, новым возвышением России и Китая, популизмом – в том числе и в самой Америке в лице Трампа и трампизма – и т. д.), но глобалисты уверены: конец истории несколько отодвинулся, но он неизбежен и наступит довольно скоро. Под лозунгом нового усилия – для того, чтобы сделать конец истории реальностью и необратимо закрепить мировой триумф либерализма – проходила предвыборная компания глобалиста Джо Байдена (Bild Back Better, что значит по смыслу "Вернемся вновь к глобализации – и на сей раз более успешно, основательнее отстроив тылы"), вписанная в планетарную программу Клауса Шваба "Большая Перезагрузка" (Great Reset). То есть Фукуяма с его тезисом не был сброшен со счетов – просто реализация этого плана, идеологически безупречного с точки зрения либерального мировоззрения в целом, была отложена. И тем не менее, либерализм в течении последних 30-ти лет продолжал проникать в общество – в технологии, социальные и культурные процессы, распространение гендерной политики (ЛГБТК+), образование, науку, искусство, социальные сети и т. д. Причем это касалось не только стран Запада, но и даже таких полузакрытых обществ как исламские страны, Китай и Россия.



Новое явление цивилизаций

Уже в 1990-е годы Ф. Фукуяме противопоставил альтернативное видение мировых процессов другой американский автор Самуил Хантингтон. Фукуяма был убежденным либералом, сторонником Мирового Правительства, денационализации и десуверинизации традиционных государств. Хантингтон же придерживался традиции реализма в Международных Отношениях, то есть признавал суверенитет как высший принцип. Но в отличие от остальных реалистов, которые мыслили в категориях именно национальных государств, Хантингтон считал, что после конца "холодной войны" и исчезновения Восточного блока и СССР конца истории не наступит, но появятся новые акторы, которые будут соревноваться друг с другом в планетарном масштабе. В качестве таковых он назвал "цивилизации" и предсказал в своей знаменитой статье (Clash of Civilizations) их столкновение между собой. Хантингтон исходил из следующего: капиталистический и социалистический лагерь были созданы не в пустоте по абстрактным идеологическим выкройкам, но на вполне определенных культурных и цивилизационных основах различных народов и территорий. Эти основы сложились задолго до начала Нового времени и его упрощенных идеологий. И когда спор современных идеологий завершится (а он так и завершился с исчезновением одной из них – коммунизма), из-под поверхностного форматирования проступят глубинные контуры древних культур, мировоззрений, религий и цивилизаций.



Истинные и ложные враги глобального либерализма

Правота С. Хантингтона стала особенно очевидна в 2000-е годы, когда Запад столкнулся с радикальным исламом. К тому времени сам Хантингтон умер, не успев насладиться своей теоретической победой, а Фукуяма признал, что поторопился с выводами, и даже выдвинул тезис об "исламо-фашизме", после победы над которым и наступит "конец истории", но никак не раньше.



Тем не менее, правота Хантингтона не сводилась только к политическому исламу. Более того, ислам оказался на практике столь разнородным, что не сложился в единую силу, противостоящую Западу. И стратегам Запада было удобно до какого-то момента манипулировать исламской угрозой и фактором исламского фундаментализма, чтобы обосновывать свое вмешательство в политическую жизнь исламских обществ Ближнего Востока или Центральной Азии. Гораздо более серьезными процессами стало стремление получить полный суверенитет Россией и Китаем. И снова ни Москва, ни Пекин не противопоставляли либералам и глобалистам какой-то особенной идеологии (тем более, что китайский коммунизм после реформ Дэн Сяопина признал экономический либерализм). Это были две цивилизации, сложившиеся задолго до Нового времени. Сам Хантингтон называл их православной (восточно-христианской) цивилизацией в случае России и конфуцианской в случае Китая, совершенно справедливо распознав в России и Китае связь с глубинными духовными культурами. Эти глубинные культуры дали о себе знать как раз тогда, когда идеологическое противостояние либерализма и коммунизма завершилось формальной, но не настоящей (!) победой глобалистов. Коммунизм исчез, а Восток, Евразия – нет.



Победа в виртуальном мире

Но сторонники конца истории не успокаивались. Они настолько включены в свои фанатические модели глобализации и либерализма, что никакого иного будущего не признают. И поэтому они стали все больше настаивать на виртуальном конце истории. Мол, если его нет в действительности, давайте создадим такую видимость, что все в это поверят. По сути была сделана ставка на политику контроля над сознанием – через глобальные информационные ресурсы, сетевые технологии, продвижение новых гаджетов и разработку моделей сращивания людей с машинами. Это и есть "Большая Перезагрузка" (Great Reset), провозглашенная создателем Давосского форума Клаусом Швабом и подхваченная Демпартией США и Джо Байденом. Суть этой политики в следующем: хотя глобалисты не контролируют реальность, зато они полностью господствуют в виртуальности. Им принадлежат все основные сетевые технологии, протоколы, сервера и т. д. Поэтому с опорой на глобальную электронную галлюцинацию и тотальный контроль над сознанием они принялись создавать тот образ мира, в котором история уже кончилась. Это был образ, ничего более. Но хвост всерьез решил вилять собакой.



Так Фукуяма сохранил свое значение, но уже не как аналитик, а как глобальный политтехнолог, старающийся навязать представления, упорно отторгаемые значительной частью человечества.



Война Путина с либеральным порядком

В силу этого оценка Фукуямой специальной военной операции на Украине представляет собой определенный интерес. На первый взгляд, может показаться, что в этом случае его анализ становится вовсе иррелевантным, так как он просто повторяет расхожие штампы западной антироссийской пропаганды, не содержащие в себе ничего нового или убедительного (в стиле банальной русофобской журналистики). Но при более внимательном рассмотрении картина несколько изменится, если не обращать внимание на то, что более всего бросается в глаза – на бешеную ненависть к России, Путину и всем тем силам, которые противостоят концу истории.



В статье, опубликованной в Financial Times, Фукуяма уже в самом названии высказывает главную мысль своих претензий к России – "Война Путина с либеральным порядком". И этот тезис сам по себе совершенно правилен. Специальная военная операция на Украине и есть решительный аккорд утверждения России как цивилизации, как суверенного полюса многополярного мира. Это прекрасно вписывается в теорию Хантингтона, но полностью противоречит "концу истории" Фукуямы (или открытому обществу Поппера/Сороса).



Да, это именно она самая – "война с либеральным порядком".



Ключевая роль Украины в глобальной геополитике

Значение Украины для возрождения России как полностью независимой мировой державы ясно осознавалось всеми поколениями англосаксонских геополитиков – от основателя этой науки Хэлфорда Маккиндера до Збигнева Бжезинского. Ранее это формулировалось так: "Без Украины Россия не Империя, а с Украиной – Империя". Если поставить вместо "Империи" термин "цивилизация" или "полюс многополярного мира", смысл будет еще более прозрачным.



Глобальный Запад сделал ставку на Украину как Анти-Россию и для этой цели инструментально дал зеленый свет украинскому нацизму и предельной русофобии. Для борьбы против православной цивилизации и многополярного мира любые средства были хороши. Путин же не принял такого поворота и вступил в битву, но не с Украиной, а с глобализмом, с мировой олигархией, с Большой Перезагрузкой, с либерализмом и концом истории.



И вот тут обнаружилось самое главное. Специальная военная операция направлена не только против нацизма (денацификация – наряду с демилитаризацией – ее главная цель), но в еще большей степени против либерализма и глобализма. Ведь именно либералы Запада сделали украинский нацизм возможным, поддержали его, вооружили и натравили на Россию – как на новый полюс многополярного мира. Еще Маккиндер называл земли России "географической осью истории" – так и называлась его знаменитая статья. Чтобы история закончилась (глобалистский тезис, цель "Большой Перезагрузки"), ось истории должна быть сломлена, уничтожена. России как полюса, как суверенного актора, как цивилизации просто не должно существовать. И дьявольский план глобалистов заключался в том, чтобы подорвать Россию в самой болезненной области, натравить на нее тех же восточных славян (то есть, по сути, тех же русских), да еще и православных. Для этого украинцев требовалось поместить внутрь глобалистской матрицы, получить контроль над сознанием общества с помощью информационной пропаганды, социальных сетей и гигантской операции по контролю над психикой и сознанием, жертвой которой стали в последние десятилетия миллионы украинцев. Украинцам настойчиво внушали мысль, что они – часть западного (глобального) мира, и что русские не братья, а злейшие враги. И украинский нацизм в такой стратегии прекрасно уживался с либерализмом, которому по сути инструментально и служил.



Война за многополярный миропорядок

Именно с этим Путин и вступил в решительную борьбу. Не против Украины, а за Украину. Фукуяма в данном случае полностью прав. То, что происходит сегодня на Украине, это и есть "война Путина с либеральным порядком". Это война с самим Фукуямой, с Соросом и Швабом, с "концом истории" и глобализмом, с реальной и виртуальной гегемонией, с "Большой Перезагрузкой".



Драматические события – и это общечеловеческая дилемма. В них решается судьба того, каким будет грядущий миропорядок. Станет ли мир по-настоящему многополярным, то есть демократическим и полицентричным, где разные цивилизации получат право голоса (и мы надеемся, что именно так и будет – в этом смысл нашей грядущей победы), либо (не дай Бог!) он окончательно погрузится в пучину глобализма, но уже в более откровенном виде, где либерализм отныне будет не противостоять нацизму и расизму, но неразрывно с ним соединяться. Современный либерализм, готовый использовать нацизм и не замечать его, когда дело доходит до интересов наций – это и есть истинное зло. Абсолютное зло. С ним и именно с ним и ведется сейчас война.



12 тезисов гауляйтера Фукуямы, основанные на одной ложной предпосылке

Еще один недавний текст Фукуямы – "American Purpose", напечатанный в издании американских "неоконов" (неоконсерваторов) как ярких представителей либерального нацизма, заслуживает определенного интереса. В нем Фукуяма предлагает 12 тезисов того, как, с его точки зрения, будут разворачиваться события в ходе конфликта на Украине. Приведем их целиком. Сразу оговоримся, что речь идет о полной дезинформации и вражеской пропаганде, и именно в таком качестве – фэйк ньюс – мы и приводим этот текст.



"Россия идет к полному поражению на Украине. Российское планирование было некомпетентным, основанным на ошибочном предположении, что украинцы благосклонны к России и что их вооруженные силы развалятся сразу после вторжения. Российские солдаты, очевидно, везли с собой парадную форму для Парада Победы в Киеве, а не дополнительные боеприпасы и пайки. На данный момент Путин задействовал в этой операции большую часть всех своих Вооруженных сил – нет никаких огромных резервов, которые он мог бы призвать для участия в сражении. Российские войска застряли за пределами различных украинских городов, где они сталкиваются с огромными проблемами снабжения и постоянными украинскими атаками".



Первое предложение является самым главным. "Россия идет к полному поражению на Украине". Все остальное строится на том, что оно представляет собой абсолютную истину и не ставится под сомнение. Если бы мы имели дело с аналитикой, то она начиналась бы с дилеммы: если русские выиграют, то…, если русские проиграют, то…. Но здесь нет ничего подобного. "Русские проиграют, потому что русские не могут не проиграть, а значит, русские уже проиграли. И никаких других вариантов не рассматриваем, так как они будут русской пропагандой". Что это такое? Это и есть либеральный нацизм. Чистая идеологическая глобалистская пропаганда, помещение читателя мгновенно с самого начала в виртуальный мир, где "история уже кончилась".



Далее все становится предсказуемым, лишь нагнетая галлюцинацию. Мы имеем дело с образчиком "psy-op", "психологической операции".



"Крах их позиций может быть внезапным и катастрофическим, а не произойти медленно, в ходе войны на истощение. Армия в поле достигнет точки, когда ее нельзя будет ни снабжать, ни отводить, а моральный дух испарится. Это, по крайней мере, верно на севере; на юге дела у русских обстоят лучше, но эти позиции будет трудно удержать, если север рухнет".



Никаких доказательств, чистое wishful thinking. Русские должны быть лузерами, потому что они лузеры. И это мы слышим от образцового лузера Фукуямы, все предсказания которого были наглядно опровергнуты.



В целом же, все строится на допущении, что Москва готовилась к операции, которая должна была занять два-три дня и завершиться победоносной встречей с цветами от освобожденного населения. Будто русские такие идиоты, что не заметили тридцатилетней русофобской пропаганды, натаскивания Западом неонацистских формирований и огромной по европейским масштабам, неплохо вооруженной (тем же Западом) и подготовленной еще в советское время (а подготовка тогда была серьезной) армии, собиравшейся, в свою очередь, начать войну на Донбассе, а далее в Крыму. И если специальная операция русских в такой ситуации не завершилась в две недели, то это – "провал". Еще одна галлюцинация.



Запад пожертвовал украинцами

А вот далее Фукуяма говорит довольно важную вещь:



"До того, как это произойдет, дипломатическое решение войны невозможно. Нет никакого мыслимого компромисса, который был бы приемлем как для России, так и для Украины, учитывая потери, которые они понесли на данный момент".



Это значит, что Запад продолжает верить в свою собственную виртуальную пропаганду и не собирается идти на компромиссы с Россией и осуществлять reality check. Если Запад будет ждать поражения России для того, чтобы начать переговоры, они не начнутся никогда.



"Совет Безопасности ООН в очередной раз доказал свою бесполезность. Единственной полезной вещью стало голосование в Генеральной Ассамблее, которое помогает выявить недобросовестных или уклоняющихся от ответственности акторов в мире".



В этом тезисе Фукуяма имеет в виду необходимость роспуска ООН и создания на его месте Лиги Демократий, то есть полностью подчиненных Вашингтону государств, которые готовы жить в иллюзии "конца истории". Этот проект был сформулирован другим либеральным нацистом русофобом Маккейном и начал воплощаться в жизнь Джо Байденом. Все идет в по плану "Большой Перезагрузки".



"Решения администрации Байдена не объявлять бесполетную зону и не помогать передаче польских МиГов были правильными; они сохранили голову в очень эмоциональное время. Гораздо лучше, чтобы украинцы сами победили русских, лишив Москву оправдания, что НАТО напало на них, а также избежав всех очевидных возможностей эскалации. Польские МиГи, в частности, мало что добавят к украинским возможностям. Гораздо важнее постоянное снабжение Javelins, Stingers, TB2, медицинскими препаратами, оборудованием связи и обмена разведданными. Я предполагаю, что украинские силы уже направляются разведкой НАТО, действующей за пределами Украины".



А вот в первом предложении с Фукуямой можно согласиться. Байден не готов на начало ядерной дуэли, которая немедленно последовала бы за объявлением беспилотной зоны и других прямых шагов по вмешательству НАТО в конфликт. Про "победу самих украинцев над русскими" звучит цинично и жестоко, но автор не понимает того, что говорит: Запад вначале натравил украинцев на русских, а затем предоставил им возможность остаться с ними наедине, воздержавшись от эффективной помощи. Украинцы побеждают виртуально только в мире, где история кончилась. И должны, по мысли Фукуямы, быть от этого счастливы. Дело за малым: осталось победить русских.



"Конечно, цена, которую платит Украина, огромна. Но наибольший ущерб наносят ракеты и артиллерия, с которыми не могут справиться ни МиГи, ни бесполетная зона. Единственное, что может остановить бойню – это поражение российской армии на земле".



Когда Фукуяма произносит слова "цена огромна", по его невозмутимому выражению лица становится ясно, что он не понимает, о чем говорит.



Путин и новое начало популизма

Далее Фукуяма задумывается о судьбе Президента Путина. Все в том же ключе грез о конце истории. Ничтоже сумняшись, он заявляет:



"Путин не переживет поражения своей армии. Он получает поддержку, потому что его считают сильным человеком; что он может предложить, когда продемонстрирует свою некомпетентность и будет лишен своей силы принуждения?".



Еще один тезис, построенный целиком на первой посылке. Поражение русских неизбежно, а значит, Путину конец. А если русские победят, то Путину – только самое Начало. Вот это важно, уже не для бредящего Фукуямы, а для нас.



"Вторжение уже нанесло огромный ущерб популистам по всему миру, которые до нападения неизменно выражали симпатию Путину. К ним относятся Маттео Сальвини, Жаир Болсонару, Эрик Земмур, Марин Ле Пен, Виктор Орбан и, конечно же, Дональд Трамп. Политика войны обнажила их открыто авторитарные наклонности".



Во-первых, не все популисты так уж прямо зависят от России. Маттео Сальвини под влиянием либеральных нацистов и атлантистов из своего окружения изменил ранее дружественное отношение к России. Не стоит преувеличивать пророссийские симпатии и остальных. Но тут снова есть любопытный момент. Даже если принять положение Фукуямы, что популисты ориентированы на Путина, то они теряют лишь в случае поражения русских. А в случае победы? Ведь это "война Путина с либеральным порядком", и если он ее выиграет, то вместе с Москвой выиграют и все популисты? И тогда конец глобальной олигархии и элитам "Большой Перезагрузки".



Урок для Китая и конец однополярного мира

"Война до сих пор была хорошим уроком для Китая. Как и Россия, Китай за последнее десятилетие создал, казалось бы, высокотехнологичные вооруженные силы, но у них нет боевого опыта. Неудачные действия российских ВВС, вероятно, будут повторены ВВС Народно-освободительной армии, которые также не имеют опыта управления сложными воздушными операциями. Мы можем надеяться, что китайское руководство не будет заблуждаться относительно своих возможностей так, как это делали русские, обдумывая будущие действия против Тайваня".



И снова все это так, если "русские уже проиграли". А если выиграли? Тогда смысл этого урока для Китая будет прямо противоположным. То есть Тайвань вернется в родную гавань быстрее, чем это можно предполагать.



"Остается надеяться, что Тайвань сам проснется и осознает необходимость готовиться к войне, как это сделали украинцы, и восстановит воинскую повинность. Давайте не будем преждевременно дефетистами".



Лучше бы быть реалистами, и рассматривать вещи как они есть, с учетом всех факторов. Но, может быть, то, что у Запада такие идеологи, как Фукуяма, загипнотизированные собственным бредом, нам на руку?



"Турецкие беспилотники "Байраткары" стали бестселлерами".



Сейчас фрагменты этих "бестселлеров" на помойках Украины собирают бомжи и мародеры.



"Поражение России сделает возможным "новое рождение свободы" и выведет нас из задумчивости по поводу упадка мировой демократии. Дух 1989 года будет жить, благодаря кучке храбрых украинцев".



Вот отличное заключение: Фукуяма уже знает о "поражении России", как знал о "конце истории". И тогда, глобализм будет спасен. А если нет? То глобализма больше не будет.



И тогда – "добро пожаловать" снова в реальный мир, в мир народов и цивилизаций, культур и религий, в мир реальности и свободы от тоталитарного либерального концлагеря. Источник - katehon.com

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1647764640





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Новый казахстан: путь обновления и модернизации

- Премьер-Министр РК провел встречу с исполнительным вице-президентом "Shell" П. Костелло

- О текущей ситуации в банковском секторе

- Партия Adal заявила об объединении с Amanat

- О недопущении вывоза наличных денежных средств

- Рабочий график главы государства

- Как будет решаться проблема дефицита пастбищ рассказали в Сенате

- В сегодняшних непростых условиях важно сохранить и ускорить заданные темпы роста экономики в последующие месяцы - А. Смаилов

- Реализация Плана обеспечения продовольственной безопасности в РК направлена на увеличение объемов производства сельхозпродукции