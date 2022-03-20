 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Дама с сапогом на голове. Профессиональной стиль британской элиты, - Д.Седов
12:45 20.03.2022

- Мадам, почему у вас сапог на голове? - спрашивает английский полицейский у гуляющей по проспекту дамы.

- По пятницам я всегда гуляю с сапогом на голове!

- Но ведь сегодня суббота!

- Спасибо, констебль, теперь понятно, как нелепо я выгляжу!

Сложно сказать, зародился ли этот анекдот после назначения Лиз Трасс министром иностранных дел Великобритании, но к ее манере поведения он великолепно подходит. Фигурально выражаясь, эта дама надевает сапог на голову не только по пятницам. Данный предмет обуви незримо возвышается над ее прической, как символ редкостного строения разума, рожденного разве что молотком холодного сапожника.

Отметившись недавно глубоким знанием политической географии России за счет причисления к Украине Ростовской и Воронежской областей, Лиз Трасс на время затаилась. Выждав паузу, она снова высунулась на свет и взъелась на российских бизнесменов, которые "позволили российскому президенту Владимиру Путину делать то, что он делает". По мнению обладательницы сапога на голове, с этих людей нельзя снимать санкции. Например, Роману Абрамовичу запрещен въезд в Великобританию. В ответ Роман Абрамович, известный своим чувством юмора, вывесил на двух своих яхтах флаги Бермудских островов, где они зарегистрированы. А Бермуды - заморская территория Королевства. Бизнесмен явно намекнул на то, что у Лиз Трасс сложности с политической географией не закончились и ей придется исправлять ошибки в познаниях, прежде чем устраивать на его яхты крупную охоту. Однако чем бы мадам ни тешилась…

На самом деле профессиональный стиль Лиз Трасс - сапог на голове, вполне свойственен британской элите, которую разводят на псарнях Ее Величества. Для того чтобы соответствовать требованиям суверена, этот выводок должен быть лишен способности к вразумительному диалогу и общению нормальных людей. Он сам решает на своих псарнях, кто прав, а кто виноват, а затем выскакивает на белый свет с утверждениями в стиле highly likely. Это шокирует весь остальной мир, потому что подобные типажи в столь чистопородном виде в других странах уже перевелись и спокойно наблюдать за их театром могут только люди с крепкими нервами.

А между тем не стоит преуменьшать роль Великобритании в украинском кризисе. Лондон натравливал Киев на Донбасс точно так же коварно, как в свое время натравливал на Москву нацистский Берлин. И если сегодня ВСУ терпят поражение, что мы можем наблюдать каждый день, то это больно бьет по тайным планам Лондона. И никаких перспектив повернуть ситуацию вспять нет. Хотя есть, конечно, если Лондон заставит своего ставленника по кличке Кокаиновый Клоун остановить войну и безоговорочно капитулировать. Однако это совсем не соответствует планам Британской короны.

Лиз Трасс с коллегами будет с упорством, достойным лучшего применения, толкать Киев к катастрофе, пытаясь затянуть при этом военные действия как можно дольше. Лишь бы России было хуже. Ну а когда дым рассеется и мертвые будут похоронены, они спросят у мира: "А мы-то тут причем?" Видимо, не предполагая, что трибунал над украинскими нацистами вынесет на свет божий многие их грязные дела.

На этой псарне не очень хорошо знакомы с наследием главного бульдога Ее Королевского Величества Уинстона Черчилля, который, по слухам, однажды изрек, что тот, кто выбирает между позором и поражением, получит и то и другое. Британский Кабинет министров никак не может поверить, что в украинской авантюре его ждет поражение. А с таким министром иностранных дел, как Лиз Трасс, его ждет еще и позор.

Дм. Седов
20.03.22

Источник - fondsk.ru
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